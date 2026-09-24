Ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy học sau sắp xếp trường

Cô Đinh Thị Gia Lư, giáo viên tiếng Anh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 1 trong giờ dạy học sinh lớp 12A4. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Nhanh chóng kiện toàn tổ chức

Ghi nhận tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 1 sau gần 2 tuần thực học, hoạt động giảng dạy ở điểm chính cũng như các phân hiệu nhanh chóng đi vào ổn định. Học sinh nội trú được bố trí phòng ở ký túc xá và thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang 1 và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng, Đông Thái. Trường có cơ sở chính tại phường Rạch Giá và 4 điểm trường tại các xã Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng, Đông Thái, với gần 160 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2026 - 2027, trường có gần 2.000 học sinh với 56 lớp, gồm 44 lớp THCS và 12 lớp THPT.

Theo thầy Lê Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 1, sau sáp nhập, khó khăn đặt ra trước hết là khoảng cách địa lý giữa cơ sở chính và các điểm trường. Việc quản lý, kiểm tra hoạt động, nắm tình hình nề nếp, chuyên môn tại các cơ sở cần được tổ chức phù hợp. Cùng với đó, tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở từng điểm trường cũng cần được rà soát, điều chỉnh. Ngay sau khi thành lập, ban giám hiệu trường tổ chức thống nhất phân công nhiệm vụ trên cơ sở năng lực, sở trường của từng cán bộ quản lý. Một phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách chuyên môn tại cơ sở chính và công tác chuyên môn chung. Các phó hiệu trưởng còn lại phụ trách các điểm trường và từng lĩnh vực của toàn trường.

Cơ cấu tổ chuyên môn cũng được kiện toàn theo hướng thống nhất trong toàn trường gồm 9 tổ, trong đó có 8 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Tổ trưởng, tổ phó phụ trách các nội dung chuyên môn chung, góp phần thống nhất kế hoạch giáo dục, chương trình và kiểm tra giữa các cơ sở. Sau một tuần thực hiện thời khóa biểu, trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ, kịp thời xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên giữa các điểm trường.

Tại Trường THCS Ngô Quyền, phường Rạch Giá, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Ngô Quyền và Trường THCS Chu Văn An. Trường có 1 cơ sở chính và 1 điểm trường, với 40 lớp, 1.780 học sinh và 79 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thầy Lưu Hoàng Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền cho biết việc tổ chức hoạt động sau sáp nhập cơ bản thuận lợi. Trường kế thừa nền tảng của 2 trường, phân công nhiệm vụ phù hợp. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động theo tháng, năm, tăng cường trao đổi, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động tháo gỡ khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình vận hành sau sắp xếp vẫn còn một số khó khăn cần tiếp tục giải quyết. Phân hiệu Trường THCS Ngô Quyền đặt tại Trường THCS Chu Văn An cũ có 22 lớp nhưng chỉ có 14 phòng học, còn thiếu 8 phòng để đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn còn. Trường thiếu giáo viên môn lịch sử và địa lý; thiếu nhân viên y tế, gây khó khăn cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cập nhật dữ liệu sức khỏe học sinh.

Theo thầy Lưu Hoàng Hiếu, trường đã có tờ trình gửi UBND phường Rạch Giá và các phòng chuyên môn xin hỗ trợ kinh phí gần 600 triệu đồng để trang bị bàn, ghế, bảng từ, ti vi cho 6 phòng học; sắp xếp lại các phòng chức năng khu nhà hiệu bộ của điểm phân hiệu để dành không gian làm phòng học, bảo đảm đủ 22 phòng học cho 22 lớp, giúp học sinh tại phân hiệu được học 2 buổi/ngày theo quy định. Trường báo cáo, kiến nghị UBND phường Rạch Giá bổ sung biên chế giáo viên lịch sử, địa lý và nhân viên y tế.

Học sinh lớp 12A4, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 1 thảo luận nhóm trong giờ học. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 1, việc quản lý các điểm trường ở xa cơ sở chính đòi hỏi tăng cường kiểm tra, nắm tình hình và điều hành linh hoạt. Thầy Lê Quốc Trung cho biết thời gian tới lãnh đạo trường sẽ tăng cường đi thực tế tại các phân hiệu để nắm tình hình cơ sở vật chất, hoạt động dạy học và sinh hoạt của học sinh; phối hợp linh hoạt giữa họp trực tiếp và trực tuyến để điều hành hiệu quả.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 1 cũng sớm triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong toàn hệ thống, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn sau sáp nhập. Đồng thời, chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho học sinh nội trú để các em yên tâm học tập và phát triển toàn diện. “Chúng tôi luôn chủ động khắc phục khó khăn, từng bước đưa hoạt động của trường đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo luôn sát sao, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho trường hoạt động tốt”, thầy Lê Quốc Trung cho biết.

Việc nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, thống nhất phương thức vận hành đang giúp các trường từng bước thích ứng với giai đoạn mới, duy trì hoạt động dạy học ổn định, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.