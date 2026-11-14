Ổn định thị trường ngoại tệ trong giai đoạn cuối năm

Hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng trung ương đã điều chỉnh tăng lãi suất, mặt bằng lãi suất trên thị trường trong nước thời gian qua chịu nhiều áp lực. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường.

Để tiếp tục hỗ trợ thanh khoản, nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, bên cạnh việc tiếp tục phối hợp các công cụ chính sách tiền tệ như nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ - đồng Việt Nam kỳ hạn ngắn, ngày 3-11-2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi giữa ngoại tệ và đồng Việt Nam kỳ hạn 6 tháng đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ nguồn vốn đồng Việt Nam tương đối dài hơi cho tổ chức tín dụng. Biện pháp này sẽ giúp hệ thống tổ chức tín dụng có nguồn vốn đồng Việt Nam dồi dào hơn, góp phần giảm mặt bằng lãi suất. Qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

Bà Nguyễn Linh Phương, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai hoán đổi ngoại tệ 6 tháng, với quy mô trước mắt 2 tỷ USD. Nghiệp vụ này giúp các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn, ổn định thanh khoản đồng Việt Nam trong thời gian dài, qua đó ổn định thị trường tiền tệ, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm dương lịch và trước Tết Nguyên đán. Các tổ chức tín dụng đã hưởng ứng tích cực nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 9-11-2026, gần 50.000 tỷ đồng được cung ứng thêm cho hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ này. Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố triển khai, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng đã giảm về mức tương đương mức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chào giao dịch, lãi suất hoán đổi ngoại tệ các kỳ hạn 3 tháng trở lên cũng có xu hướng giảm. Những diễn biến này cho thấy giải pháp đã bước đầu có tác động tích cực, góp phần ổn định kỳ vọng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để giảm mặt bằng lãi suất.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Đánh giá cao về động thái hoán đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Vũ Minh Trường, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho rằng: “Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cung cấp một lượng hoán đổi ngoại tệ là 2 tỷ USD, với kỳ hạn 6 tháng, chi phí hoán đổi là 2,25%. Chi phí hoán đổi này được đánh giá là khá hợp lý, thấp hơn so với chi phí huy động thực tế của các ngân hàng trên thị trường quốc tế vào thời điểm hiện tại. Do đó, sẽ tạo dư địa cho việc giảm lãi suất thị trường, đúng với mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam".

Theo ông Vũ Minh Trường, VPBank là một ngân hàng có lượng tiền vay vốn quốc tế rất lớn, việc hoán đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho VPBank có thể hoán đổi với giá rẻ hơn nhiều so với trước. Từ đó, chi phí cũng sẽ giảm và đây là những điều kiện rất tốt để VPBank có thể giảm lãi suất theo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ”.

Hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất

Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Kinh tế - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhận định, 10 tháng đầu năm, tỷ giá cơ bản ổn định dù tiềm ẩn áp lực. Tính đến ngày 31-10-2026, tỷ giá USD/đồng Việt Nam liên ngân hàng giảm 0,6% so với cuối tháng trước và giảm 1,9% so với cuối năm trước; tỷ giá USD/đồng Việt Nam tự do tăng 1% so với cuối tháng trước và giảm 2,3% so với cuối năm trước.

Diễn biến này được hỗ trợ bởi: Cán cân ngoại tệ khá cân bằng khi thương mại hàng hóa chuyển trạng thái sang xuất siêu trong tháng 10-2026, nhập siêu dịch vụ được bù đắp bởi FDI giải ngân, ngoại tệ từ khách du lịch quốc tế, kiều hối và tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ; giá vàng giảm, chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thu hẹp, khiến nhu cầu ngoại tệ trên thị trường tự do (liên quan đến hoạt động nhập lậu vàng) giảm.

Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Kinh tế - BIDV dự báo, đến cuối năm 2026, tỷ giá USD/đồng Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định, giảm khoảng 0,5-1% so với đầu năm nhờ các điều kiện thuận lợi tiếp tục chiếm ưu thế. Tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 1 lần cuối năm 2026 do áp lực lạm phát, chênh lệch lãi suất đồng Việt Nam - USD ở các kỳ hạn dài dự báo vẫn duy trì ở mức dương; dòng vốn ngoại dự báo sẽ cải thiện tích cực (ước tính tăng khoảng 1,6-1,8 tỷ USD giai đoạn 2026-2027) nhờ động lực nâng hạng thị trường chứng khoán.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, trong đó có nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ với quy mô, kỳ hạn, thời điểm phù hợp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng sẽ kết hợp với các giải pháp điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng, hướng đến mục tiêu duy trì thanh khoản và bổ sung nguồn vốn đồng Việt Nam cho hệ thống ở mức độ phù hợp, hỗ trợ ổn định và giảm mặt bằng lãi suất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đồng thời, hỗ trợ ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.