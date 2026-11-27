Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh.

Đảm bảo nguồn hàng

Tại Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp Thuật Yến, phường Mỹ Lâm, thời điểm này không khí sản xuất diễn ra khẩn trương, liên tục. Các khâu sản xuất với cường độ cao hơn thường lệ để kịp tiến độ những đơn hàng đã được khách hàng đặt trước từ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến thất thường, mưa nhiều, độ ẩm cao, ít nắng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và sản lượng sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Giám đốc Hợp tác xã cho biết: “Dự kiến sản lượng từ nay đến cuối năm tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Do đó, HTX đã chủ động chuẩn bị nguyên liệu, bố trí thêm nhân lực, tổ chức tăng ca, tận dụng tối đa máy móc, khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để sản xuất, bảo đảm đủ hàng cung ứng. HTX cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng dịp cuối năm”.

Trước dự báo nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027, các đơn vị phân phối, bán lẻ đã chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Cùng với bảo đảm nguồn cung hàng hóa, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được các sở, ngành chức năng tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao để trục lợi. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện, xử lý 648 vụ vi phạm, chủ yếu trong các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về giá, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử… Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 4,4 tỷ đồng; giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 3 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định, không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết. Đồng thời, khuyến khích người dân lựa chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Sẵn sàng kịch bản ứng phó

Ngày 14-8-2026, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 174/TB-UBND về danh sách các tổ chức kinh doanh phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn. Các sở, ngành tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai, niêm yết giá; giám sát việc bán hàng đúng giá và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Trước những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây biến động giá, tỉnh đã xây dựng 3 kịch bản điều hành, lựa chọn kịch bản cơ sở làm căn cứ triển khai. Theo dự báo, CPI tháng 11 tăng từ 0,2 - 0,4%, tháng 12 tăng từ 0,3 - 0,5% so với tháng trước. Trong trường hợp bất lợi, khi giá nhiên liệu tăng mạnh hoặc thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, CPI có thể tăng từ 0,5 - 0,8% trong tháng 11 và từ 0,7 - 1% trong tháng 12.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Ngành Công Thương tập trung theo dõi sát diễn biến cung - cầu, nhất là đối với xăng dầu, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, hệ thống phân phối xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, góp phần giữ ổn định thị trường”.

Cùng với ngành Công Thương, ngành Nông nghiệp và Môi trường chủ động theo dõi tình hình sản xuất, chăn nuôi, dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Với các kịch bản điều hành được xây dựng từ sớm, cùng sự phối hợp giữa các ngành, địa phương và doanh nghiệp, Tuyên Quang đang nỗ lực giữ ổn định mặt bằng giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm.