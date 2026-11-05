Ổn định nguồn cung thịt cuối năm

Giá lợn hơi có xu hướng giảm. Ảnh: Chu Khôi

Nguồn cung phục hồi

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tình hình chăn nuôi tháng 10/2026 nhìn chung phát triển ổn định. Đáng chú ý, chăn nuôi lợn tiếp tục đà phục hồi, chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá.

Tại thời điểm cuối tháng 10/2026, tổng đàn lợn cả nước ước tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương ghi nhận mức tăng đáng kể như Cao Bằng tăng 35%, Quảng Ngãi tăng 15,5%, Gia Lai tăng 12%, Thanh Hóa tăng 11,8%... Khu vực doanh nghiệp (DN) và các trang trại quy mô lớn tiếp tục duy trì, mở rộng đàn nhờ chủ động nguồn giống, thức ăn, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín và các biện pháp an toàn sinh học.

Nguồn cung dồi dào, sức mua thị trường giảm kéo theo giá lợn hơi giảm xuống, trong khi giá thức ăn chăn nuôi và nhiều khoản chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, khiến lợi nhuận bị thu hẹp. Diễn biến thị trường ngày 4/11 cho thấy giá lợn hơi trên cả nước dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá thu mua phổ biến từ 43.000 - 45.000 đồng/kg; miền Trung - Tây Nguyên dao động 43.000 - 46.000 đồng/kg; miền Nam phổ biến 44.000 - 46.000 đồng/kg. Mức giá này cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm sau đợt giảm sâu trước đó.

Ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, giá lợn hơi giảm thời gian qua không chỉ xuất phát từ quan hệ cung - cầu mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi. Giá nguyên liệu, xăng dầu và chi phí vận chuyển quốc tế biến động đã đẩy chi phí thức ăn chăn nuôi tăng, tạo thêm áp lực cho người sản xuất. Đáng chú ý, những thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm thời gian qua cũng tác động đến tâm lý người tiêu dùng, khiến sức mua suy giảm. Trong khi đó, với mặt bằng giá hiện tại, nhiều hộ chăn nuôi và DN đang phải đối mặt với tình trạng giá bán thấp hơn giá thành sản xuất.

Theo ông Công, giá thành chăn nuôi tại các DN lớn và trang trại hiện ở mức 50.000 đồng/kg. Với giá thu mua lợn hơi phổ biến thấp hơn mức này, người chăn nuôi không chỉ khó tạo ra lợi nhuận mà còn gặp áp lực trong việc duy trì hoạt động sản xuất, nhất là khi vẫn phải bảo đảm chi phí thức ăn, thuốc thú y và phòng, chống dịch bệnh.

Tương tự, thị trường gia cầm cũng có những diễn biến đáng chú ý. Tổng đàn gia cầm cả nước cuối tháng 10/2026 ước tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà tăng 3,9%. Nguồn cung dồi dào nên giá thịt gia cầm cũng có xu hướng giảm và có sự phân hóa giữa các vùng. Giá gà thịt lông màu miền Bắc giảm mạnh, trong khi miền Trung và miền Nam tăng. Trong khi đó, giá trứng gà giảm tại cả 3 miền do sản lượng tăng nhanh hơn sức tiêu thụ.

Thị trường Tết khó có biến động giá đột biến

TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam đánh giá, từ nay đến cuối năm, khi nhu cầu thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, trường học tăng trở lại và thị trường bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, giá heo hơi được dự báo ổn định và có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của thị trường còn phụ thuộc vào việc kiểm soát dịch bệnh, chi phí đầu vào và sức mua thực tế. Đặc biệt, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục là một trong những rủi ro lớn đối với hoạt động chăn nuôi, có thể gây thiệt hại đáng kể nếu không được kiểm soát hiệu quả.

Để chuẩn bị cho thị trường cuối năm, ông Sơn khuyến cáo người chăn nuôi cần căn cứ vào tín hiệu thị trường, khả năng tiêu thụ và điều kiện sản xuất của từng cơ sở, không chạy theo tâm lý đám đông. Cùng với đó, cần chú trọng an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Trí Công cũng cho rằng, thị trường có khả năng phục hồi trong thời gian tới khi nhu cầu tiêu dùng tăng và niềm tin đối với sản phẩm chăn nuôi trong nước được củng cố. Theo ông, mức giá lợn hơi khoảng 60.000 đồng/kg sẽ phù hợp hơn với mặt bằng chi phí sản xuất hiện nay, vừa tạo dư địa lợi nhuận cho người chăn nuôi, vừa bảo đảm khả năng chấp nhận của người tiêu dùng.

Nhận định về giá thịt lợn hơi trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, đến cuối năm 2026, giá lợn hơi khó có khả năng tăng đột biến do nhu cầu tiêu thụ và nguồn cung duy trì ổn định. Với giá thịt gia cầm, giá thịt gà có khả năng tăng nhẹ hoặc giữ ổn định ở mức khá thấp, khó bật tăng mạnh. Lý do là tổng đàn gia cầm cả nước tiếp tục duy trì ở mức cao, lượng thịt gà nhập khẩu giá rẻ vẫn dồi dào, trong khi sức mua của người dân chưa thực sự bứt phá mạnh.

Tương tự với giá trứng gia cầm thời gian tới dự báo sẽ ổn định hoặc có xu hướng phục hồi nhẹ nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào mùa cuối năm và dịp Tết, nhưng vẫn chịu áp lực lớn do dư thừa nguồn cung từ trước.