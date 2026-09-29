Ổn định nền nếp, kỷ cương dạy và học

Cô và trò Trường THCS Nông Trang thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND phường Nông Trang, Trường THCS Nông Trang và Trường THCS Minh Phương được sắp xếp, tổ chức lại thành Trường THCS Nông Trang. Năm học 2026-2027, nhà trường hoạt động với điểm trường chính tại cơ sở Nông Trang và phân hiệu Minh Phương tại cơ sở trường cũ. Sau sắp xếp, nhà trường có 2.140 học sinh, với 85 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quy mô mới vừa tạo thêm điều kiện tập trung nguồn lực, vừa đặt ra yêu cầu thống nhất trong quản lý, tổ chức dạy học và xây dựng nền nếp. Vì vậy, ổn định hoạt động ngay từ đầu năm học được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tại các lớp học, những yêu cầu về giờ giấc, tác phong, thực hiện nhiệm vụ học tập được duy trì nghiêm túc. Giáo viên chủ động hướng dẫn học sinh hình thành thói quen học tập khoa học, từ chuẩn bị bài ở nhà đến tổ chức hoạt động trong lớp. Trong từng tiết học, giáo viên chú trọng rèn cho học sinh phương pháp tự học, khả năng làm việc nhóm, trình bày ý kiến và tự đánh giá kết quả. Từ chỗ thực hiện yêu cầu của thầy cô, học sinh từng bước hình thành ý thức tự giác và trách nhiệm đối với việc học. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục. Bởi nếu thiếu nền nếp, những phương pháp dạy học tích cực khó phát huy hiệu quả; ngược lại, một môi trường học tập có kỷ cương sẽ tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng lực.

Cùng với nền nếp trong lớp học, nhà trường duy trì các yêu cầu về vệ sinh trường lớp, an toàn học đường, văn hóa ứng xử và trách nhiệm với tập thể. Những nội dung này được lồng ghép vào hoạt động giáo dục hằng ngày, để kỷ luật không chỉ dừng ở những quy định phải chấp hành mà trở thành thói quen, ý thức tự giác của học sinh. Trong quá trình đó, giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò quan trọng. Việc nắm bắt tình hình từng lớp, từng học sinh giúp giáo viên kịp thời nhận diện những khó khăn trong học tập và sinh hoạt, từ đó phối hợp với gia đình có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Từ yêu cầu ổn định nền nếp, Trường THCS Nông Trang hướng tới mục tiêu rộng hơn là xây dựng văn hóa học đường. Kỷ cương được đặt trong tinh thần giáo dục, giúp học sinh hiểu vì sao phải tuân thủ quy định và từng bước tự điều chỉnh hành vi, thay vì chỉ chấp hành vì sợ bị nhắc nhở hoặc xử lý. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự kiên trì của đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của phụ huynh. Nhà trường tăng cường trao đổi với gia đình về việc hình thành thói quen tự học, quản lý thời gian, sử dụng thiết bị công nghệ và thực hiện trách nhiệm học tập của học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Thiều Uyên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong năm học mới, cùng với bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, nhà trường chú trọng thống nhất nền nếp giữa các cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ sau khi tổ chức lại. Việc sắp xếp lại không chỉ thay đổi về tổ chức mà còn là yêu cầu xây dựng một tập thể thống nhất, nền nếp chung và một môi trường giáo dục phù hợp với quy mô mới. Đây cũng là cơ hội để nhà trường rà soát phương thức quản lý, phát huy thế mạnh của đội ngũ, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học. Từ nền nếp, nhà trường hướng tới chất lượng, từ kỷ cương, hình thành ý thức tự giác. Và từ sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, học sinh, tạo nên môi trường giáo dục ổn định, trong đó, mỗi học sinh được tạo điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.

Một năm học mới đã bắt đầu trong một mô hình tổ chức mới. Với Trường THCS Nông Trang, giữ vững nền nếp không phải việc làm mang tính thời điểm, mà là quá trình thường xuyên, liên tục. Khi nền nếp được duy trì bằng ý thức, kỷ cương được thực hiện bằng tinh thần giáo dục và đội ngũ cùng chung trách nhiệm, đó sẽ là nền tảng để nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện và phát triển bền vững.