Ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy tăng trưởng

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Các ý kiến tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, đề xuất giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể.

Tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 9 tháng năm 2026, với mức tăng trưởng GDP đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần thẳng thắn nhìn nhận khó khăn, hạn chế; phát huy trí tuệ của các đại biểu Quốc hội để đóng góp những giải pháp thiết thực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tạo đột phá trong năm 2027.

Về những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết; đồng thời, cần tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn đầu tư, gắn với nâng cao hiệu quả giải ngân. Cùng với đó, mô hình tăng trưởng theo chiều sâu cần được đổi mới; ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng; tạo đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2027.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Cùng với đó là chú trọng phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục tình trạng thiếu trường lớp và sách giáo khoa; phát triển y tế, nhà ở xã hội, thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu...

Đề cập đến những giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2027, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc đổi mới quản lý đầu tư công theo hướng gắn với kết quả đầu ra, thực hiện điều chuyển vốn linh hoạt, ưu tiên bố trí nguồn lực cho những đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá trách nhiệm đối với nơi thực hiện chưa tốt; quyết liệt đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào hoạt động thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong việc triển khai chủ trương đã được Quốc hội quyết định.

Về công tác điều hành kinh tế, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tính toán tác động có độ trễ của những biến động kinh tế trong năm 2026 để xây dựng kịch bản điều hành năm 2027 chủ động, linh hoạt hơn; xác định rõ nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2026 và nhiệm vụ triển khai trong năm 2027, gắn với khả năng cân đối nguồn lực tài chính, vốn đầu tư; theo dõi sát tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng, diễn biến tỷ giá và việc điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ để kịp thời có giải pháp phù hợp.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng như chất lượng phục vụ của chính quyền cấp xã.

Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân chênh lệch về tiến độ giải ngân đầu tư công giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để có giải pháp khắc phục phù hợp; đánh giá kết quả giải ngân gắn với khối lượng hoàn thành, tăng cường kiểm soát chất lượng công trình, nhất là khi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vào cuối năm.

Đại biểu nêu, mặc dù thu nhập bình quân của người lao động tăng nhưng giá cả hàng hóa, dịch vụ cũng gia tăng, tạo áp lực đối với người lao động, người nghỉ hưu và người có thu nhập thấp. Đại biểu đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá về thu nhập thực tế, sức mua của người dân, coi đây là một trong những thước đo chất lượng tăng trưởng, phù hợp với tinh thần dự thảo Nghị quyết lấy đời sống Nhân dân làm thước đo.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn lực đầu tư, gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể; đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết quy định phân bổ nguồn chi khoa học, công nghệ theo sản phẩm, nhiệm vụ đặt hàng; phân định rõ nguồn lực dành cho nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và ứng dụng công nghệ thông tin; có cơ chế điều chuyển phù hợp đối với nguồn vốn chưa được phân bổ hoặc giải ngân.

Bày tỏ quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Hải Phòng) cho rằng việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này vẫn còn những khó khăn, bất cập, nhất là trong kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Do đó, trong công tác quản lý vĩ mô, đặc biệt là phân cấp quản trị dữ liệu cho các địa phương, đại biểu đề nghị cần đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn về bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống ngay từ khâu thiết kế; đồng thời, sớm khắc phục những bất cập hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, tiết kiệm nhân lực, thời gian và kinh phí phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.