Ồn ào chuyện diễn viên 'Sex Education' đi tù 15 năm vì bị tố hiếp dâm

Sex Education là series ăn khách của Netflix từng gây sốt toàn cầu nhờ cách khai thác thẳng thắn những vấn đề tình dục, tâm lý tuổi mới lớn. Bên cạnh thành công không thể phủ nhận, một số gương mặt của bộ phim lại trở thành tâm điểm bàn tán vì những vụ việc không mấy vui vẻ.

Cảnh trong phim "Sex Education". Ảnh: Netflix

Alexander Westwood bị kết án tù 15 năm với 26 tội danh liên quan đến xâm hại tình dục

Alexander Westwood, nam diễn viên từng xuất hiện trong Sex Education với vai một nam sinh không tên. Tháng 2/2025, cựu diễn viên bị tòa án tại Anh tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù sau khi bị kết tội với 26 tội danh liên quan đến xâm hại tình dục đối với nhiều nạn nhân.

Alexander Westwood đối diện làn sóng tẩy chay nặng nề. Ảnh: SWNS

Theo thông tin được công bố tại phiên tòa, Alexander Westwood từng tổ chức các lớp học diễn xuất và lợi dụng sự tin tưởng của những cô gái trẻ sau đó tiếp cận họ. Trong số các nạn nhân có những người chưa đủ tuổi trưởng thành tại thời điểm bị xâm hại. Đáng nói, một số người tìm đến nam diễn viên với mong muốn được học hỏi kinh nghiệm nhưng cuối cùng lại trở thành nạn nhân của chính người mà họ tin tưởng.

Thẩm phán nhận định Alexander Westwood đã có hành vi thao túng những người trẻ dễ bị tổn thương và không thể hiện sự hối hận của bản thân. Vụ án từng gây nên làn sóng phẫn nộ tại Anh, đặc biệt khi những hành vi phạm tội kéo dài nhiều năm mới được đưa ra ánh sáng.

Reece Richards cáo buộc cảnh sát Anh phân biệt chủng tộc

Reece Richards, người đảm nhận vai Eugene trong Sex Education từng lên tiếng tố cáo cảnh sát dùng vũ lực quá mức với bản thân do vấn nạn phân biệt chủng tộc. Sự việc xảy ra vào năm 2024 tại London, Anh. Khi đang trên đường đi diễn về, anh chứng kiến 1 vụ tai nạn ô tô và đã chỉ đường cho cảnh sát đuổi theo các nghi phạm đang bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã xác định nhầm anh là tội phạm, dùng bình xịt hơi cay khống chế, còng tay và quật Reece Richards xuống đất dù anh không liên quan đến vụ việc mà cảnh sát đang điều tra.

Reece Richards và hình ảnh từ camera ghi lại vụ bắt giữ. Ảnh: Metro

Bức xúc trước cách đối xử này, nam diễn viên lên tiếng tố cáo lực lượng chức năng sử dụng vũ lực quá mức và có dấu hiệu phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, cơ quan giám sát cảnh sát Anh kết luận việc sử dụng vũ lực của các sĩ quan là hợp lý trong hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Reece Richards được xác định không phạm tội và đã được thả tự do.

Asa Butterfield bị tố có hành động hung hăng và lời lẽ xúc phạm đến Fans

Nam chính của Sex Education cũng từng khiến mạng xã hội dậy sóng vì những hành động gay gắt. Vào năm 2021, khi đang tận hưởng không gian riêng, nam diễn viên liên tục bị người lạ quay phim, chụp ảnh mà không xin phép.

Dòng trạng thái của Asa Butterfield trên Twitter (hiện là X): "Tôi thực sự mệt mỏi với việc mọi người quay phim/chụp ảnh mà không xin phép khi tôi đang đi chơi. Nó làm hỏng cả buổi tối, làm ơn hãy để tôi yên". Khi bị một số người chỉ trích, anh thẳng thắn đáp trả rằng bản thân đã phải gạt liên tiếp nhiều chiếc điện thoại đang dí sát vào mặt mình suốt cả đêm.

Asa Butterfield vào vai Otis Milburn trong "Sex Education". Ảnh: Shutterstock

Sự việc đã chia ra 2 luồng dư luận, 1 bên cho rằng anh đang quá gắt gao và thô lỗ với chính các fan của mình, 1 bên nhận xét các ngôi sao cũng cần có không gian riêng và lên tiếng về thực trạng nhức nhối trong văn hóa ứng xử của một bộ phận công chúng đối với các ngôi sao ngoài đời thực.

"Sex Education" từng gây sốt toàn cầu (nguồn: Netflix)