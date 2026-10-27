OMODA X ra mắt toàn cầu: Mẫu crossover mới kết hợp phong cách thể thao và tinh thần khám phá

Diễn ra tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), Hội nghị khách hàng quốc tế 2026 quy tụ đại diện người dùng, truyền thông và đối tác từ nhiều thị trường, cùng các thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Chery, trong đó có iCAUR và OMODA & JAECOO.

Trong khuôn khổ sự kiện, màn ra mắt OMODA X trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý, thể hiện định hướng phát triển sản phẩm thế hệ mới của thương hiệu OMODA.

Được xây dựng dành cho những người yêu thích cuộc sống đô thị nhưng vẫn muốn tự do khám phá những trải nghiệm mới, OMODA X phát triển dựa trên ba giá trị cốt lõi MECHA – CROSS – SMART, tương ứng với thiết kế khác biệt, khả năng sử dụng đa dạng và công nghệ thông minh mang tính cá nhân hóa.

Thiết kế MECHA: Cá tính mạnh mẽ mang cảm hứng tương lai

OMODA X mang ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách cơ khí tương lai, kết hợp những đường nét hình học sắc sảo với tỷ lệ thân xe thể thao.

Phần thân xe rộng, vai xe khỏe khoắn và các đường gân dập nổi tạo nên diện mạo mạnh mẽ. Những bề mặt hình học lấy cảm hứng từ thiết kế máy bay cơ khí, kết hợp cụm đèn hậu mang họa tiết tia sét, giúp OMODA X tạo dấu ấn nhận diện riêng.

Ngôn ngữ thiết kế này tiếp tục được phát triển trong không gian nội thất với khoang lái MECHA Command Cockpit, lấy cảm hứng từ ba yếu tố WILD MECHA, GEOMETRIC và FUNCTIONAL.

Bố cục bảng điều khiển dạng hai cánh kết hợp cụm điều khiển trung tâm hình chữ X tạo cảm giác hiện đại và hướng tới người lái. Mẫu xe được giới thiệu với màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 13,2 inch.

Bên cạnh các giao diện điều khiển kỹ thuật số, OMODA X vẫn duy trì những nút bấm vật lý cho các chức năng thường xuyên sử dụng như điều hòa và lựa chọn chế độ lái, giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình vận hành.

Thông qua thiết kế MECHA, OMODA hướng tới việc biến chiếc xe thành một phần trong phong cách sống, nơi công nghệ và thẩm mỹ cùng góp phần thể hiện cá tính của người sở hữu.

CROSS OFF-ROAD: Linh hoạt từ đô thị đến những hành trình khám phá

Không chỉ tập trung vào thiết kế, OMODA X còn được phát triển nhằm đáp ứng nhiều tình huống sử dụng khác nhau, từ di chuyển hằng ngày trong thành phố đến những chuyến đi khám phá vào cuối tuần.

Mẫu xe sở hữu khoảng sáng gầm 200 mm và khả năng lội nước theo thiết kế trên 700 mm, hỗ trợ việc di chuyển trong những điều kiện địa hình và thời tiết đa dạng.

Bên cạnh đó, khả năng kéo tải lên tới 1.800 kg, tải trọng nóc 75 kg cùng 39 vị trí chứa đồ giúp tăng tính linh hoạt khi mang theo hành lý hoặc các trang thiết bị phục vụ hoạt động ngoài trời như đạp xe, cắm trại hay lướt sóng.

Những thông số này thể hiện định hướng phát triển của OMODA X: một mẫu xe có thể đồng hành cùng người dùng trong nhiều hoàn cảnh, thay vì chỉ phục vụ một mục đích di chuyển nhất định.

Với thông điệp “ONE VEHICLE. INFINITE POSSIBILITIES” – Một chiếc xe, vô vàn khả năng, OMODA X hướng tới nhóm khách hàng có lối sống năng động, yêu thích sự tự do và không muốn giới hạn bản thân trong một phong cách cố định.

Công nghệ SMART: Cá nhân hóa trải nghiệm trên từng hành trình

Cùng với thiết kế và khả năng đa dụng, công nghệ thông minh là yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển OMODA X.

Mẫu xe được giới thiệu với hệ thống SIAS (Super Intelligent AI Space), hướng tới khả năng tương tác tự nhiên giữa người dùng và phương tiện. Công nghệ này cho phép người dùng trò chuyện với xe mà không cần sử dụng những câu lệnh đánh thức hoặc thao tác phức tạp.

Chế độ lái cá nhân hóa X-MODE có thể điều chỉnh những thiết lập và phản hồi vận hành theo sở thích của người điều khiển, giúp tạo nên trải nghiệm phù hợp với từng phong cách lái.

Ngoài ra, hệ thống quan sát ban đêm bằng ảnh nhiệt hồng ngoại hỗ trợ phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn trong phạm vi lên tới 90 m, tăng cường khả năng nhận biết môi trường khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Ở khía cạnh giải trí, OMODA X tích hợp tính năng Open Mic với bốn vùng thu âm độc lập, cho phép người ngồi trong xe trải nghiệm karaoke mà không cần micro cầm tay. Các phụ kiện tương tác MECHA Pets sử dụng công nghệ NFC cũng góp phần tạo thêm những trải nghiệm thú vị trong khoang xe.

Những trang bị này cho thấy định hướng của OMODA trong việc phát triển công nghệ không chỉ phục vụ vận hành mà còn đáp ứng nhu cầu giải trí, cá nhân hóa và kết nối của người dùng.

Khách hàng toàn cầu cùng kiến tạo bản sắc OMODA X

Một điểm nhấn khác trong màn ra mắt OMODA X là sự tham gia của cộng đồng người dùng quốc tế.

Tại sự kiện, bốn khách hàng đến từ Indonesia, Brazil, Nam Phi và Ba Lan đã giới thiệu những cách thể hiện cá tính khác nhau trên OMODA X, lấy cảm hứng từ văn hóa, sở thích và phong cách sống riêng.

Hoạt động nằm trong định hướng OMODA X Co-Creation Project, khuyến khích khách hàng tham gia sáng tạo và đóng góp vào quá trình xây dựng bản sắc thương hiệu.

Thay vì chỉ tiếp nhận một sản phẩm hoàn chỉnh, người dùng được khuyến khích thể hiện dấu ấn cá nhân, qua đó tạo nên sự kết nối sâu sắc hơn giữa thương hiệu và cộng đồng.

Với thông điệp “OWN MY EDGE”, OMODA X đại diện cho tinh thần tự tin thể hiện bản thân và theo đuổi phong cách sống riêng.

Thông qua mẫu xe mới, OMODA tiếp tục phát triển triết lý crossover theo hướng kết hợp thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sống, đồng thời mở rộng lựa chọn cho thế hệ khách hàng hiện đại.