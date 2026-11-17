Để xây dựng vị thế lâu dài, ngoài sản phẩm, các thương hiệu ô tô quốc tế cần giải quyết những bài toán lớn hơn như dịch vụ hậu mãi, chuỗi cung ứng, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng nhu cầu riêng của người tiêu dùng.

Đây cũng là định hướng mà Omoda & Jaecoo Việt Nam theo đuổi. Trong hai năm qua, thương hiệu đã từng bước xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh ô tô, từ sản phẩm, hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi đến đầu tư nhà máy sản xuất.

Đầu tư phát triển năng lực sản xuất nội địa

Một trong những bước đi chiến lược thể hiện cam kết đầu tư của Omoda & Jaecoo Việt Nam là dự án nhà máy sản xuất ô tô tại Hưng Yên.

Với tổng vốn đầu tư 8.125 tỷ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm, dự án được định hướng phát triển theo mô hình nhà máy xanh – hệ sinh thái sạch, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, mở rộng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và từng bước biến Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu ô tô của khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Xây dựng hệ sinh thái để khách hàng an tâm sử dụng

Nếu nhà máy là nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, hệ thống phân phối và hậu mãi lại là yếu tố trực tiếp quyết định trải nghiệm của khách hàng.

Trong hai năm, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã mở rộng mạng lưới nhà phân phối, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, lái thử, bảo dưỡng và sửa chữa. Thương hiệu đồng thời chú trọng xây dựng hệ thống cung ứng phụ tùng thông với các kho tại Hải Phòng và Đồng Nai, hỗ trợ hoạt động dịch vụ trên toàn quốc và rút ngắn thời gian cung ứng.

Kho phụ tùng đảm bảo cung ứng phụ tùng trong vòng 48h

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành dài hạn lên đến 10 năm hoặc 1.000.000 km, theo điều kiện áp dụng của từng dòng sản phẩm, thể hiện nỗ lực gia tăng sự an tâm trong quá trình sở hữu.

Đặc biệt, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang định hướng quy hoạch và phát triển mạng lưới trạm sạc tại các showroom, trung tâm thương mại và những địa điểm phù hợp thuộc hệ thống đối tác ABBANK cũng như hệ sinh thái Geleximco. Việc tận dụng mạng lưới cơ sở vật chất và nguồn lực từ các đối tác chiến lược được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng xe điện trong tương lai.

Công nghệ toàn cầu, lựa chọn phù hợp thị trường Việt

Song song với đầu tư sản xuất và dịch vụ, Omoda & Jaecoo tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng đa dạng công nghệ truyền động.

Thay vì chỉ lựa chọn một hướng phát triển, thương hiệu mang đến nhiều giải pháp động cơ, phù hợp với những điều kiện sử dụng khác nhau. Omoda C5 và Jaecoo J7 đáp ứng nhu cầu SUV truyền thống, trong khi Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J5 SHS-H và Jaecoo J7 SHS-P mở rộng lựa chọn dành cho người dùng quan tâm đến hiệu quả nhiên liệu và công nghệ điện hóa. Đặc biệt, SUV thuần điện Jaecoo J5 EV hướng đến những khách hàng mong muốn trải nghiệm công nghệ di chuyển mới.

Jaecoo J7 SHS-P được trang bị công nghệ Super Hybrid System tiên tiến

Sự đa dạng này có ý nghĩa thực tế tại thị trường Việt Nam, nơi hạ tầng sạc, điều kiện giao thông và thói quen sử dụng ô tô vẫn đang trong quá trình chuyển đổi.

Định hướng phát triển này cũng có sự kết nối với chiến lược công nghệ toàn cầu được Chery giới thiệu tại Hội nghị khách hàng quốc tế 2026. Tại sự kiện, tập đoàn nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái năng lượng mới, kết hợp các giải pháp điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, sạc điện và công nghệ quản lý thông minh. Một trong những sản phẩm đáng chú ý được giới thiệu tại đây là robot thông minh AiMOGA với khả năng nhận diện, tương tác và ghi nhớ sở thích người dùng.

Với Omoda & Jaecoo Việt Nam, việc tiếp cận những nền tảng công nghệ quốc tế, kết hợp cùng chiến lược đầu tư sản xuất trong nước, được kỳ vọng tạo điều kiện phát triển các sản phẩm và giải pháp di chuyển phù hợp hơn người tiêu dùng Việt Nam.

Sau hai năm gia nhập thị trường, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang từng bước thể hiện định hướng phát triển "Đến Việt Nam, Vì Việt Nam" thông qua những khoản đầu tư, quan hệ hợp tác và hoạt động xây dựng hệ sinh thái ô tô. Trong giai đoạn tiếp theo, chiến lược này được kỳ vọng tiếp tục mở rộng sang sản xuất nội địa, phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp hỗ trợ và các giải pháp di chuyển thân thiện hơn với môi trường.

Thu Hà