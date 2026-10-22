Video: Omoda & Jaecoo tại Super Intelligent Experience Lab.

Vào ngày 19–21/10/2026 vừa qua, tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), OMODA & JAECOO tổ chức không gian trải nghiệm công nghệ Super Intelligent Experience Lab trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng quốc tế 2026 với chủ đề “DRIVE TO THE NEXT VIBE”. Hội nghị quy tụ đại diện người dùng, truyền thông và đối tác đến từ nhiều thị trường trên thế giới, cùng các thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Chery, trong đó có iCAUR và OMODA & JAECOO.

Thông qua những bài thử nghiệm và hoạt động tương tác trực tiếp, khách mời có cơ hội tìm hiểu các công nghệ hỗ trợ lái và khoang lái thông minh trên những mẫu xe mới của thương hiệu.

Omoda & Jaecoo trình diễn công nghệ đỗ xe thông minh và khoang lái AI.

Hai công nghệ nổi bật được giới thiệu tại sự kiện là SIVP (Super Intelligent Valet Parking) – hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh và SIAS (Super Intelligent AI Space) – không gian AI thông minh, hướng tới nâng cao trải nghiệm tương tác giữa con người và phương tiện.

SIVP: Hỗ trợ đỗ xe thông minh, đơn giản hóa thao tác hằng ngày

Tìm chỗ đỗ xe trong trung tâm thương mại, đưa xe vào vị trí chật hẹp hoặc phải di chuyển dưới trời mưa để lấy xe là những tình huống quen thuộc với nhiều người sử dụng ô tô.

Với hệ thống SIVP, OMODA & JAECOO hướng tới việc giảm bớt những bất tiện này thông qua khả năng hỗ trợ phương tiện thực hiện các thao tác di chuyển và đỗ xe trong những điều kiện phù hợp.

Tại Super Intelligent Experience Lab, ba mẫu xe JAECOO 5, JAECOO 7 và OMODA 7 đã tham gia các bài thử nghiệm mô phỏng những tình huống sử dụng thực tế.

e JAECOO 5, JAECOO 7 và OMODA 7 đã tham gia các bài thử nghiệm mô phỏng những tình huống sử dụng thực tế.

Sau khi người tham gia gửi yêu cầu đón xe, phương tiện di chuyển theo lộ trình được thiết lập đến vị trí chỉ định. Trong những tình huống khó như đường cụt hoặc chỗ đỗ rất hẹp, hệ thống có khả năng tính toán quỹ đạo di chuyển, điều chỉnh vị trí và hoàn thành thao tác đỗ xe.

Khi gặp các chướng ngại vật được bố trí trong khu vực thử nghiệm, công nghệ nhận diện môi trường và lập kế hoạch đường đi hỗ trợ phương tiện chủ động tránh vật cản.

Những bài kiểm tra giúp đại diện truyền thông và khách mời trực tiếp quan sát cách công nghệ hoạt động, thay vì chỉ tìm hiểu thông qua các thông số kỹ thuật.

Từ việc hỗ trợ di chuyển đến điểm đón đến khả năng xử lý những vị trí đỗ phức tạp, SIVP cho thấy tiềm năng giúp việc sử dụng ô tô trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt trong môi trường đô thị.

Công nghệ này cũng thể hiện định hướng phát triển các tính năng hỗ trợ lái gắn với nhu cầu thực tế của khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào việc bổ sung những trang bị mới.

SIAS: Khi khoang lái thông minh có thể thấu hiểu người dùng

Bên cạnh công nghệ hỗ trợ đỗ xe, khu vực trải nghiệm khoang lái SIAS trên OMODA 4 mang đến góc nhìn khác về tương lai tương tác giữa con người và phương tiện.

Thay vì chỉ nhận diện những câu lệnh đơn giản, SIAS được phát triển nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích và cảm xúc mà người dùng thể hiện trong quá trình sử dụng xe.

SIAS trên OMODA 4 mang đến góc nhìn khác về tương lai tương tác giữa con người và phương tiện.

Tại sự kiện, khách tham quan có thể trải nghiệm công nghệ thông qua bốn nhóm thử thách tương tác.

Ở thử thách “Understanding Commands” – Thấu hiểu mệnh lệnh, người dùng có thể kích hoạt đồng thời bảy chức năng chỉ bằng một câu lệnh giọng nói, bao gồm điều hòa, cửa kính, âm nhạc, dẫn đường, thông gió ghế và hệ thống đèn viền nội thất.

Chẳng hạn, thay vì phải điều chỉnh từng chức năng riêng biệt trước khi bắt đầu hành trình, người dùng có thể đưa ra một yêu cầu tổng hợp để hệ thống thực hiện những thao tác phù hợp.

Trong thử thách “Personalized Conversations” – Trò chuyện cá nhân hóa, khách tham quan có thể đặt tên riêng cho trợ lý AI và trò chuyện tự nhiên về cuộc sống, sở thích hoặc những chủ đề thường ngày.

Cách tương tác này giúp trải nghiệm trong khoang lái trở nên gần gũi và linh hoạt hơn, hướng tới việc biến hệ thống AI thành một người bạn đồng hành trong những chuyến đi.

Đáng chú ý, ở thử thách “Understanding Emotions” – Thấu hiểu cảm xúc, khi người dùng chia sẻ rằng họ đang cảm thấy mệt mỏi và muốn thư giãn, hệ thống có thể gợi ý những thể loại âm nhạc phù hợp với tâm trạng được thể hiện qua lời nói.

Trong khi đó, thử thách “Creative Design” – Thiết kế sáng tạo, cho phép người tham gia nhập một vài từ khóa để AI tạo ra những hình nền cá nhân hóa, mang dấu ấn sở thích và phong cách riêng.

Thông qua các hoạt động này, OMODA & JAECOO cho thấy công nghệ khoang lái thông minh đang được phát triển theo hướng tăng cường khả năng tương tác tự nhiên và cá nhân hóa trải nghiệm.

Kết hợp công nghệ và giải trí trong không gian trải nghiệm

Ngoài những bài thử nghiệm công nghệ, Super Intelligent Experience Lab còn có khu vực GAME VERSE với nhiều hoạt động giải trí dành cho khách tham quan.

Thông qua Super Intelligent Experience Lab, OMODA & JAECOO thể hiện định hướng phát triển công nghệ lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm.

Sau khi hoàn thành các thử thách SIVP và SIAS, người tham gia có thể nhận xu trò chơi để trải nghiệm máy gắp thú, máy đồ chơi viên nang và các hoạt động tương tác khác.

Những phần quà mang dấu ấn thương hiệu như thú bông lấy cảm hứng từ các mẫu xe và nam châm trang trí cũng góp phần tạo nên không khí gần gũi, sinh động cho sự kiện.

Việc kết hợp giữa trình diễn công nghệ và các hoạt động giải trí giúp khách tham quan tiếp cận những tính năng mới theo cách trực quan, dễ hiểu và thú vị hơn.

Hướng tới những chiếc xe thông minh và gần gũi hơn

Thông qua Super Intelligent Experience Lab, OMODA & JAECOO thể hiện định hướng phát triển công nghệ lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm.

Từ những tính năng hỗ trợ lái trên JAECOO 5, JAECOO 7 và OMODA 7 đến khả năng tương tác bằng AI trên OMODA 4, các giải pháp được giới thiệu đều hướng tới việc giải quyết những nhu cầu quen thuộc trong quá trình sử dụng xe.

Giá trị của công nghệ thông minh không chỉ nằm ở khả năng thực hiện những thao tác phức tạp, mà còn ở việc giúp người dùng tiết kiệm thời gian, giảm bớt sự bất tiện và tận hưởng hành trình theo cách riêng.

Với định hướng này, OMODA & JAECOO tiếp tục đưa công nghệ từ những ý tưởng phát triển đến các tình huống ứng dụng thực tế, hướng tới tương lai di chuyển ngày càng thuận tiện, cá nhân hóa và giàu trải nghiệm hơn.

Lưu ý: SIVP là tính năng hỗ trợ lái, không thay thế người điều khiển. Người lái cần luôn chú ý quan sát và sẵn sàng tiếp quản phương tiện khi cần thiết.