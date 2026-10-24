Omoda & Jaecoo tổ chức hành trình Super Hybrid Marathon, Omoda Next 5 SHS-H đi hơn 1.000 km với một bình xăng

Hành trình Super Hybrid Marathon do Omoda & Jaecoo tổ chức ngày 21-22/10/2026 tại Vu Hồ, Trung Quốc tập trung vào thử thách di chuyển đường dài với một bình nhiên liệu, đồng thời trải nghiệm khả năng vận hành của các mẫu xe ứng dụng công nghệ Super Hybrid System (SHS-H).

Đoàn xe tham gia chương trình di chuyển qua nhiều điều kiện đường sá, từ đô thị, cao tốc đến những cung đường đồi núi quanh co. Các bài thử được thực hiện trong điều kiện sử dụng thông thường, với hệ thống điều hòa và giải trí hoạt động, nhằm ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu và khả năng vận hành của xe trên đường thực tế.

Dàn xe Omoda tham gia hành trình Super Hybrid Marathon vào 21-22/10/2026

Theo kết quả Omoda & Jaecoo công bố, mẫu Omoda 5 NEXT SHS-H đạt quãng đường tối đa 1.015km với mức tiêu thụ nhiên liệu 4,5 lít/100km. Trong khi đó, Omoda 4 SHS-H ghi nhận quãng đường 911,3km và mức tiêu thụ 4,9 lít/100km.

Bên cạnh thử thách tiết kiệm nhiên liệu, chương trình còn đánh giá phản hồi động cơ ở các chế độ lái SPORT và ECO. Mẫu Omoda 7 SHS-H được đưa vào bài thử Super Quiet Mode trên cao tốc, tập trung vào khả năng kiểm soát tiếng ồn và độ rung khi động cơ xăng tham gia vận hành.

Hành trình cũng kết hợp các hoạt động trải nghiệm công nghệ và giải trí. Omoda 4 SHS-H được giới thiệu với tính năng gợi ý âm nhạc bằng trí tuệ nhân tạo, hệ thống đèn viền nội thất đồng bộ theo nhạc và trò chơi tích hợp trên hệ thống giải trí. Với Omoda 7 SHS-H, tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L) được sử dụng để phục vụ hoạt động giải trí ngoài trời.

Omoda Next 5 SHS-H đi tới 1.015 km chỉ với một bình xăng

Thông qua Super Hybrid Marathon, Omoda & Jaecoo giới thiệu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành của các mẫu xe hybrid trong điều kiện thực tế, đồng thời cho thấy cách những tiện ích trên xe có thể được ứng dụng trong các chuyến đi và hoạt động thường ngày.

Trước đó, vào ngày 25-26/4/2026, Omoda & Jaecoo đã tổ chức hành trình Super Hybrid Marathon cũng tại Vu Hồ, Trung Quốc với sự tham gia của đại diện truyền thông và KOL đến từ 9 thị trường, trong đó có Việt Nam. Đoàn Việt Nam giành vị trí đầu tiên trong thử thách, với mẫu Omoda C5 SHS-H di chuyển gần 1.000km chỉ bằng một bình xăng.

Hành trình Super Hybrid Marathon kéo dài khoảng 625km, đi qua nhiều điều kiện vận hành từ đô thị, cao tốc đến đường đèo núi. Theo chia sẻ của đại diện đoàn Việt Nam, xe được vận hành theo thói quen sử dụng thông thường, duy trì tốc độ khoảng 120km/h trên cao tốc, bật điều hòa ở mức 23 độ C, sử dụng hệ thống giải trí và sạc thiết bị. Kết quả thử nghiệm ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,5 lít/100km.