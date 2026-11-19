Sự phát triển của một thương hiệu ô tô không chỉ được thể hiện qua số lượng xe bán ra hay mạng lưới phân phối, mà còn ở khả năng kết nối những người sử dụng sản phẩm. Các cộng đồng chủ xe ngày càng trở thành nơi người dùng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và tham gia những hoạt động chung.

Tại Việt Nam, sau hai năm hiện diện, Omoda & Jaecoo đang phát triển cộng đồng chủ xe theo tinh thần “Văn minh – Gắn kết – Sẻ chia”, thông qua các nhóm kết nối, chương trình trải nghiệm và hoạt động hướng đến xã hội.

Cộng đồng chủ xe – nơi chia sẻ kinh nghiệm sử dụng

Các nhóm chủ xe Omoda và Jaecoo là nơi thành viên trao đổi thông tin về bảo dưỡng, vận hành, sử dụng các tính năng hỗ trợ lái và kinh nghiệm khai thác phương tiện. Với những người lần đầu sở hữu ô tô, các chia sẻ từ người dùng thực tế có thể giúp họ làm quen với xe và giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

Khi danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, bao gồm xe động cơ xăng và các dòng hybrid, nhu cầu trao đổi kiến thức về công nghệ, mức tiêu thụ nhiên liệu và cách vận hành cũng trở nên đáng chú ý.

Bà Phạm Thị Ngân - Quản trị viên cộng đồng Omoda

Bên cạnh những nội dung liên quan đến phương tiện, các thành viên còn chia sẻ về những chuyến đi cùng gia đình, hành trình khám phá địa điểm mới và các hoạt động trong cuộc sống. Từ sở thích chung, cộng đồng dần hình thành những mối liên kết vượt ra ngoài phạm vi sử dụng xe.

Bà Phạm Thị Ngân, quản trị viên cộng đồng Omoda, cho biết điều đáng chú ý là sự sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên. Theo bà, bên cạnh kinh nghiệm sử dụng xe, những câu chuyện về công việc, gia đình và du lịch cũng góp phần tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng.

Kết nối chủ xe qua các hành trình trải nghiệm và thiện nguyện

Một trong những hoạt động được Omoda & Jaecoo triển khai nhằm kết nối khách hàng là chuỗi chương trình O&J Journey – Cùng Trao Giá Trị. Chương trình kết hợp các chuyến trải nghiệm, giao lưu giữa chủ xe và hoạt động hướng đến cộng đồng.

Theo định hướng của doanh nghiệp, O&J Journey được tổ chức định kỳ theo quý, với các hoạt động như trồng cây, làm sạch bãi biển và trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những hoạt động được Omoda & Jaecoo triển khai nhằm kết nối khách hàng là chuỗi chương trình O&J Journey – Cùng Trao Giá Trị

Trong năm 2026, Omoda & Jaecoo cho biết đã tổ chức nhiều hành trình tại các khu vực trên cả nước, thu hút hàng trăm khách hàng và thành viên gia đình tham gia. Ngoài cơ hội trải nghiệm những cung đường mới, các chương trình còn tạo không gian để các gia đình giao lưu và cùng thực hiện những hoạt động xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Minh Đức, quản trị viên cộng đồng Jaecoo, cho rằng một cộng đồng chủ xe cần tạo ra giá trị không chỉ cho thành viên mà còn cho xã hội. Những chuyến đi kết hợp hoạt động thiện nguyện là dịp để các gia đình gắn kết và cùng tham gia các việc làm có ích.

Ông Nguyễn Ngọc Minh Đức - Quản trị viên cộng đồng Jaecoo

Việc kết hợp trải nghiệm sản phẩm với hoạt động xã hội cũng là một cách để doanh nghiệp duy trì kết nối với khách hàng sau khi bàn giao xe, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn bán hàng.

Mở rộng kết nối từ cộng đồng trong nước đến quốc tế

Ở quy mô toàn cầu, Chery cũng chú trọng các hoạt động kết nối khách hàng và đối tác. Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 diễn ra tháng 10 tại Vu Hồ (Trung Quốc), sự kiện quy tụ hơn 2.000 khách hàng và đối tác, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ trải nghiệm và trao đổi về định hướng phát triển của tập đoàn.

Bên cạnh các nội dung về công nghệ năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái di chuyển thông minh, hội nghị còn thể hiện vai trò của khách hàng trong việc đóng góp ý kiến và kết nối với thương hiệu.

O&J Journey được tổ chức định kỳ theo quý với các chuyến đi nhiều ý nghĩa

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo định hướng tiếp tục duy trì O&J Journey theo quý, mở rộng các hành trình trải nghiệm và hoạt động vì cộng đồng. Hệ thống nhà phân phối được kỳ vọng đóng vai trò cầu nối, đưa các chương trình đến gần hơn với chủ xe tại từng địa phương.

Với định hướng “Đến Việt Nam, Vì Việt Nam”, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển cộng đồng chủ xe gắn bó lâu dài, trong đó các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội là những yếu tố song hành cùng quá trình mở rộng kinh doanh.