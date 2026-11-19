Omoda & Jaecoo phát triển cộng đồng chủ xe qua những hành trình trải nghiệm

Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ô tô ngày càng mở rộng, việc duy trì kết nối với khách hàng sau bán hàng đang trở thành một trong những yếu tố được các hãng xe quan tâm.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm và hệ thống dịch vụ, các hoạt động cộng đồng tạo không gian để người sử dụng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau và tham gia những chương trình chung. Do đó, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Omoda & Jaecoo đẩy mạnh kết nối khách hàng thông qua các chương trình trải nghiệm, giao lưu và thiện nguyện, hướng tới xây dựng cộng đồng chủ xe gắn bó lâu dài.

Các nhóm chủ xe Omoda và Jaecoo là nơi thành viên trao đổi thông tin về bảo dưỡng, vận hành, sử dụng các tính năng hỗ trợ lái và kinh nghiệm khai thác phương tiện. Những chia sẻ từ người dùng thực tế giúp các thành viên, đặc biệt là người lần đầu sở hữu ô tô, có thêm thông tin trong quá trình làm quen và sử dụng xe.

Khi danh mục sản phẩm có cả xe động cơ xăng và các dòng hybrid, nhu cầu trao đổi về công nghệ, mức tiêu thụ nhiên liệu và phương thức vận hành cũng được quan tâm. Bên cạnh đó, các thành viên còn chia sẻ những chuyến đi cùng gia đình, kinh nghiệm du lịch và hoạt động trong cuộc sống.

Bà Phạm Thị Ngân, quản trị viên cộng đồng Omoda cho biết, bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe, những câu chuyện về công việc, gia đình và du lịch cũng góp phần tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng

Bà Phạm Thị Ngân, quản trị viên cộng đồng Omoda cho biết, sự sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau là yếu tố góp phần duy trì hoạt động của cộng đồng. Không chỉ trao đổi về phương tiện, các thành viên còn kết nối qua những câu chuyện về công việc, gia đình và sở thích cá nhân.

Một trong những chương trình được Omoda & Jaecoo triển khai nhằm tăng cường kết nối khách hàng là chuỗi hoạt động O&J Journey – Cùng Trao Giá Trị. Chương trình kết hợp các chuyến trải nghiệm, giao lưu giữa chủ xe với hoạt động hướng đến cộng đồng.

Theo doanh nghiệp, O&J Journey được tổ chức định kỳ theo quý, với các hoạt động như trồng cây, làm sạch bãi biển và trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2026, doanh nghiệp cho biết đã tổ chức nhiều hành trình tại các khu vực trên cả nước, thu hút hàng trăm khách hàng cùng người thân tham gia. Ngoài trải nghiệm các cung đường mới, chương trình còn tạo cơ hội để các gia đình giao lưu và cùng thực hiện những hoạt động xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Minh Đức, quản trị viên cộng đồng Jaecoo cho biết, việc kết hợp trải nghiệm sản phẩm với hoạt động xã hội cũng là một cách để doanh nghiệp duy trì kết nối với khách hàng sau khi bàn giao xe, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn bán hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Minh Đức, quản trị viên cộng đồng Jaecoo cho rằng, cộng đồng chủ xe cần tạo ra giá trị không chỉ đối với các thành viên mà còn cho xã hội. Những chuyến đi kết hợp hoạt động thiện nguyện là dịp để các gia đình tăng sự gắn kết và tham gia các hoạt động có ích.

Việc tổ chức các chương trình sau bán hàng cũng cho thấy xu hướng mở rộng hoạt động chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp ô tô, từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ bảo dưỡng sang xây dựng mối quan hệ lâu dài với người sử dụng.

Ở quy mô toàn cầu, Tập đoàn Chery cũng tổ chức các hoạt động kết nối khách hàng và đối tác. Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 diễn ra trong tháng 10 tại Vu Hồ (Trung Quốc), sự kiện quy tụ hơn 2.000 khách hàng và đối tác, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ trải nghiệm và trao đổi về định hướng phát triển của tập đoàn.

Bên cạnh các nội dung liên quan đến công nghệ năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái di chuyển thông minh, hội nghị cũng tạo cơ hội để khách hàng đóng góp ý kiến, tăng cường tương tác với thương hiệu.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo cho biết sẽ tiếp tục duy trì O&J Journey theo quý, mở rộng các hành trình trải nghiệm và hoạt động xã hội. Hệ thống nhà phân phối được xác định là cầu nối để đưa chương trình đến gần hơn với chủ xe tại các địa phương.

Với định hướng “Đến Việt Nam, Vì Việt Nam”, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển cộng đồng khách hàng gắn bó lâu dài. Trong đó, các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội được triển khai song song với kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam.