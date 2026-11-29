Ngày 29/11/2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ô tô tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên, sau hơn một năm kể từ lễ động thổ vào tháng 10/2025. Đây là dự án hợp tác giữa Tập đoàn Geleximco của Việt Nam và tập đoàn Chery của Trung Quốc.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 380.000 m², với lộ trình phát triển gồm ba giai đoạn. Trong hai giai đoạn đầu (2025-2029), tổng vốn đầu tư đạt 319 triệu USD, công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Sau năm 2029, tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 875 triệu USD, công suất thiết kế kỳ vọng tăng lên 200.000 xe/năm.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco phát biểu tại buổi khánh thành

Cơ sở này sẽ tập trung sản xuất các dòng xe thuộc ba thương hiệu Omoda, Jaecoo và iCAUR. Trong đó chiến lược của nhà máy sẽ là ưu tiên xe năng lượng mới, phục vụ nhu cầu trong nước và từng bước mở rộng xuất khẩu. Hai mẫu xe đầu tiên được lựa chọn lắp ráp là Jaecoo J5 và iCAUR V27. Trong đó, Jaecoo J5 có ba lựa chọn hệ truyền động gồm xăng, hybrid tự sạc SHS-H và thuần điện.

Theo kế hoạch được công bố, dự án nhà máy Omoda & Jaecoo dự kiến tạo khoảng 5.000 việc làm trực tiếp và 20.000 việc làm gián tiếp tại Hưng Yên. Việc sản xuất trong nước được kỳ vọng giúp liên doanh chủ động nguồn cung, tối ưu logistics và từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa.

Dàn xe Omoda tại sự kiện khánh thành

Cùng ngày, liên doanh Geleximco và Chery cũng khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tập trung nghiên cứu nhu cầu người dùng, điều kiện giao thông và khí hậu Việt Nam, đồng thời tham gia thử nghiệm sản phẩm, nội địa hóa linh kiện và phát triển công nghệ phù hợp với điều kiện sử dụng trong nước.

Bên cạnh ô tô, doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 91 triệu USD thông qua các công ty con vào hai dự án bán dẫn và robot tại Hưng Yên. Nhà máy bán dẫn có diện tích 10,3 ha, vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 75 triệu USD, dự kiến sản xuất hàng loạt từ tháng 2/2028.

Liên doanh Geleximco và Chery cũng công bố dự án xây dựng nhà máy chip bán dẫn và robot

Hoạt động ban đầu tập trung vào lắp ráp, đóng gói và kiểm thử bán dẫn, với công suất gần 200 triệu sản phẩm/năm, sau đó dự kiến nâng lên 2 tỷ sản phẩm/năm. Giai đoạn ba hướng tới sản xuất wafer 8 inch. Các sản phẩm phục vụ nhiều lĩnh vực, trong đó có xe năng lượng mới và máy chủ AI.

Mr. Yin Tongyue, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Chery phát biểu

Dự án nhà máy robot có diện tích khoảng 50.000 m², vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 16 triệu USD và dự kiến hoạt động từ tháng 11/2027. Công suất thiết kế ban đầu gồm 6.000 robot hình người và 6.000 robot bốn chân mỗi năm, dự kiến tăng gấp đôi trong giai đoạn tiếp theo. Các sản phẩm hướng tới ứng dụng trong logistics, thương mại, giáo dục và công nghiệp.

Việc kết hợp sản xuất ô tô, nghiên cứu phát triển, bán dẫn và robot cho thấy định hướng xây dựng tổ hợp công nghiệp công nghệ cao của liên doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố sản lượng ô tô thực tế, tỷ lệ nội địa hóa cụ thể hay thị trường xuất khẩu mục tiêu. Các dự án bán dẫn và robot hiện vẫn là kế hoạch đầu tư trong tương lai.