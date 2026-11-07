OMODA & Jaecoo đối mặt áp lực đảm bảo chất lượng sau chuỗi sự cố liên tiếp tại Đông Nam Á

Chiếc xe gặp nạn hồi tháng 10 tại Malaysia. Ảnh: PV

Tâm điểm của những lo ngại bắt đầu từ Malaysia, nơi một chiếc OMODA 5 gặp sự cố nghiêm trọng ngày 6-10 tại Johor Bahru. Khi đang lưu thông, cụm trục bánh sau và hệ thống treo của xe bất ngờ tách khỏi thân xe. Hình ảnh chiếc SUV bị mất toàn bộ cụm bánh sau nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra những câu hỏi về độ bền kết cấu và quy trình kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất.

Phản ứng của cơ quan chức năng Malaysia khi đó khá quyết liệt. Ngày 11-10, Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) tạm đình chỉ chứng nhận kiểu loại phương tiện (VTA) đối với OMODA 5, đồng nghĩa việc đăng ký mới mẫu xe này bị tạm dừng trong thời gian điều tra. Cơ quan này đồng thời yêu cầu Chery phối hợp rà soát quy trình sản xuất, lắp ráp, kiểm tra mối hàn và chất lượng các linh kiện trục bánh xe.

Ngày 14-10, Chery Malaysia công bố chương trình triệu hồi 8.878 chiếc OMODA 5 thuộc hai phiên bản C và H. Các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra toàn diện và thay thế linh kiện nếu cần thiết, hoàn toàn miễn phí. Đáng chú ý, con số 8.878 là tổng số xe thuộc phạm vi chiến dịch kiểm tra, không có nghĩa tất cả đều được xác định mắc lỗi.

Xe OMODA trong một lần chạy thử tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Trước sức ép từ sự việc, Chủ tịch Chery Yin Tongyue đã công khai xin lỗi phía Malaysia. Phát biểu tại Hội nghị Thế giới về phương tiện thông minh kết nối (WICV) ngày 21-10, ông cho biết đã trực tiếp gặp Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia để gửi lời xin lỗi về những vấn đề chất lượng sản phẩm, đồng thời nhấn mạnh Chery không ra nước ngoài để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn mà muốn xây dựng sự hiện diện lâu dài tại các thị trường quốc tế.

Đây không phải lần đầu OMODA 5 gặp vấn đề liên quan đến trục bánh sau tại Malaysia. Năm 2024, Chery từng triển khai chiến dịch kiểm tra phòng ngừa đối với 600 xe sau một sự cố tương tự. Nguyên nhân được Chery khi đó giải thích là thiết bị hàn bị hiệu chỉnh sai sau khi thay đầu hàn, khiến chất lượng mối hàn không đạt yêu cầu.

Điều đáng nói là khi những tranh cãi tại Malaysia chưa lắng xuống, một sự cố khác liên quan đến thương hiệu Jaecoo lại xuất hiện tại Indonesia. Ngày 4-11, một chiếc Jaecoo J5 EV gặp tai nạn trên đường KH Mas Mansyur, khu vực Karet Tengsin, quận Tanah Abang, trung tâm Jakarta. Hình ảnh được người đi đường ghi lại cho thấy chiếc SUV điện nằm bất động bên dải phân cách, trong khi cụm bánh trước bên phải cùng các chi tiết hệ thống treo đã tách khỏi thân xe. Một phần cản trước và các bộ phận liên quan cũng nằm trên mặt đường.

Ban đầu, một số thông tin tại Indonesia cho rằng bánh sau bị rời khỏi xe. Tuy nhiên, Jaecoo sau đó xác nhận vị trí hư hỏng nằm ở góc trước bên phải. Theo kết quả kiểm tra kỹ thuật do Jaecoo Indonesia công bố, chiếc xe đã va chạm với bó vỉa và dải phân cách bê tông trước khi cụm bánh xe bị tách rời. Hãng cho rằng đây là hậu quả của va chạm, không phải nguyên nhân dẫn đến tai nạn, đồng thời khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu lỗi sản phẩm.

Dẫu vậy, sự trùng hợp về thời điểm khiến sự cố Jaecoo J5 EV khó tránh khỏi việc bị đặt cạnh những tranh cãi, nhất là khi Jaecoo J5 EV đang là xe du lịch thuần điện bán chạy nhất thị trường Indonesia trong giai đoạn này.

Diễn biến đáng chú ý hơn xuất hiện ngày 6-11, khi Cục Quản lý Nhà nước về Giám sát thị trường Trung Quốc (SAMR) công bố chiến dịch triệu hồi 53.882 xe Chery Tiggo 5x và các dòng OMODA tại thị trường nội địa. Theo thông báo mang mã S2026M0146V, các xe thuộc diện triệu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 6-6-2022 đến ngày 31-12-2023. Nguyên nhân được xác định liên quan đến quy trình hàn tại vị trí kết nối giữa tay đòn dọc của trục sau và ống lót. Trong điều kiện vận hành khắc nghiệt, mối hàn có nguy cơ bị phá vỡ, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bánh sau và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Những diễn biến bất lợi nối tiếp nhau đặt ra thách thức đáng kể đối với chiến lược quốc tế hóa của Chery. Trong những năm gần đây, tập đoàn này đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường, đặc biệt ở Đông Nam Á, nơi nhu cầu SUV, xe điện và xe hybrid tăng nhanh. Những sự cố liên quan đến an toàn kết cấu, dù nguyên nhân cụ thể khác nhau, đều có thể tác động đến niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu.

OMODA&Jaecoo cần nỗ lực đảm bảo chất lượng xe trong bối cảnh thương hiệu muốn xâm nhập thị trường Việt Nam sâu rộng hơn. Ảnh: Hoàng Linh

Với ngành công nghiệp ô tô, một sản phẩm có thể thu hút khách hàng bằng thiết kế, trang bị, công nghệ hay mức giá cạnh tranh. Nhưng để duy trì vị thế lâu dài, nhà sản xuất phải chứng minh được độ tin cậy trong suốt vòng đời sử dụng.

Lời xin lỗi của Chủ tịch Yin Tongyue cho thấy Chery đã nhận thức được sức ép từ những sự cố tại thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, điều khách hàng và các cơ quan quản lý cần không chỉ là những cam kết, mà còn là kết quả điều tra minh bạch, biện pháp khắc phục triệt để và cơ chế kiểm soát chất lượng có thể kiểm chứng.

Chery cần tiến hành rà soát toàn diện các cụm linh kiện có liên quan, đặc biệt là hệ thống trục, moay-ơ, hệ thống treo và những vị trí kết nối chịu tải lớn. Nếu phát hiện nguy cơ tương tự trên những mẫu xe khác sử dụng chung nền tảng hoặc linh kiện, hãng cần chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa.

Đặc biệt, Chery nên tăng cường phối hợp với các cơ quan kiểm định độc lập tại từng thị trường. Việc để bên thứ ba tham gia đánh giá nguyên nhân, xác nhận biện pháp khắc phục và kiểm tra chất lượng sau sửa chữa sẽ giúp tăng tính khách quan, đồng thời hạn chế những nghi ngờ có thể phát sinh khi nhà sản xuất tự đưa ra kết luận về sản phẩm của mình.

Chery cũng cần đầu tư mạnh hơn vào hệ thống kỹ thuật tại địa phương, từ đào tạo nhân viên dịch vụ, năng lực chẩn đoán đến dự trữ phụ tùng và quy trình xử lý khiếu nại. Khi phát sinh vấn đề, khách hàng cần được tiếp cận thông tin nhanh chóng, có phương án kiểm tra và sửa chữa rõ ràng.

Nhìn chung, đối với Chery nói chung và OMODA & Jaecoo nói riêng, thách thức hiện nay không nằm ở việc ứng phó từng sự cố riêng lẻ, mà là chứng minh năng lực kiểm soát chất lượng của toàn bộ hệ thống sản xuất và cung ứng, qua đó chứng minh năng lực của một nhà sản xuất ô tô toàn cầu. Việc khắc phục được những sự cố hiện tại, cũng sẽ là cơ hội để biến thách thức chất lượng thành nền tảng cho tham vọng phát triển của OMODA và Jaecoo tại Đông Nam Á.