Omoda & Jaecoo đẩy mạnh xe hybrid và xe điện tại Việt Nam, chuẩn bị sản xuất nội địa từ năm 2027

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng quan tâm đến các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, Omoda & Jaecoo lựa chọn chiến lược phát triển đồng thời nhiều công nghệ truyền động, thay vì tập trung hoàn toàn vào xe thuần điện.

Sau hai năm hiện diện tại Việt Nam, thương hiệu thuộc tập đoàn Chery đã từng bước mở rộng danh mục từ những mẫu SUV động cơ xăng như Omoda C5 và Jaecoo J7 sang các phiên bản điện hóa. Những cái tên đáng chú ý gồm Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J5 SHS-H, Jaecoo J7 SHS-P và Jaecoo J5 EV.

Trong đó, công nghệ Super Hybrid System (SHS) được xác định là một trong những nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm của hãng.

Với công nghệ SHS-H, xe sử dụng hệ thống hybrid tự sạc, kết hợp động cơ đốt trong và mô-tơ điện nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Người dùng không cần kết nối nguồn điện bên ngoài, giúp việc sử dụng không khác biệt quá lớn so với ô tô chạy xăng truyền thống.

Đại diện cho nhóm sản phẩm này là Omoda C5 SHS-H, mẫu SUV hybrid được hãng công bố mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,9 lít/100 km, với tổng phạm vi hoạt động có thể vượt 1.000 km trong điều kiện phù hợp. Đáng chú ý, trong một hành trình thử nghiệm từ Hà Nội đến Sa Pa, Omoda C5 SHS-H từng ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,1 lít/100 km.

Bên cạnh Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J5 SHS-H cũng được bổ sung vào danh mục SUV hybrid của hãng. Mẫu xe này có tổng phạm vi hoạt động công bố khoảng 1.000 km, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần phương tiện di chuyển hàng ngày nhưng vẫn đáp ứng được những chuyến đi xa.

Ở nhóm plug-in hybrid (PHEV), Jaecoo J7 SHS-P sở hữu hệ thống truyền động kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, đồng thời cho phép sạc pin từ nguồn điện bên ngoài.

Khác với hybrid tự sạc, công nghệ SHS-P có thể ưu tiên vận hành bằng điện trong những điều kiện phù hợp, trong khi động cơ xăng giúp mở rộng phạm vi hoạt động trên các hành trình dài.

Trong sự kiện Super Hybrid Marathon tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5/2025, Jaecoo J7 SHS-P đã ghi nhận tổng quãng đường 1.499,62 km, bao gồm 160,4 km di chuyển thuần điện. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong hành trình thử nghiệm đạt 3,6 lít/100 km.

Việc phát triển song song hybrid tự sạc và plug-in hybrid được xem là cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam, nơi hạ tầng sạc xe điện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và nhu cầu di chuyển đường dài còn tương đối phổ biến.

Song song với các sản phẩm hybrid, Omoda & Jaecoo cũng đang mở rộng danh mục xe thuần điện tại Việt Nam, trong đó Jaecoo J5 EV là một trong những sản phẩm đáng chú ý.

Mẫu SUV điện này sử dụng mô-tơ công suất 208 mã lực, kết hợp bộ pin dung lượng 58,9 kWh. Phạm vi hoạt động được công bố lên tới 461 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm NEDC.

Về trang bị, Jaecoo J5 EV sở hữu hệ thống treo sau đa liên kết, camera toàn cảnh 540 độ HD cùng các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Khác với những mẫu xe điện tập trung chủ yếu vào nhu cầu di chuyển đô thị, Jaecoo J5 EV được định vị theo hướng phục vụ cả hoạt động du lịch, dã ngoại và những chuyến đi cuối tuần. Không gian nội thất và tính tiện dụng được nhấn mạnh nhằm thu hút các gia đình trẻ, người yêu thích khám phá và khách hàng thường xuyên di chuyển cùng thú cưng.

Ngoài Jaecoo J5 EV, thương hiệu Trung Quốc còn đề cập đến kế hoạch bổ sung mẫu Omoda O4 EV vào danh mục sản phẩm. Theo định hướng được công bố, mẫu xe này dự kiến tham gia kế hoạch sản xuất nội địa từ năm 2027.

Tại Hưng Yên, dự án nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo có tổng vốn đầu tư 8.125 tỷ đồng, công suất thiết kế 120.000 xe mỗi năm. Nhà máy được định hướng phát triển theo mô hình sản xuất xanh và thông minh, tạo nền tảng cho việc sản xuất, lắp ráp ô tô tại thị trường Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, hoạt động sản xuất nội địa sẽ đánh dấu bước chuyển của Omoda & Jaecoo từ một thương hiệu phân phối xe nhập khẩu sang phát triển năng lực sản xuất tại Việt Nam.

Đây là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam, gắn hoạt động phân phối sản phẩm với việc xây dựng năng lực sản xuất trong nước.

Dù xác định xe năng lượng mới là trọng tâm phát triển, Omoda & Jaecoo chưa có ý định loại bỏ các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong khỏi danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Theo hãng, điều kiện sử dụng ô tô của người tiêu dùng trong nước vẫn có nhiều khác biệt. Không phải khách hàng nào cũng có khả năng tiếp cận hạ tầng sạc hoặc sẵn sàng chuyển sang sử dụng xe điện. Vì vậy, các mẫu xe xăng như Omoda C5, Jaecoo J7 và Jaecoo J5 tiếp tục được duy trì để đáp ứng những nhóm khách hàng khác nhau.

Trong đó, Omoda C5 hướng đến người dùng trẻ với thiết kế SUV coupe mang phong cách thể thao, khoang nội thất hiện đại và các trang bị hỗ trợ lái. Jaecoo J7 sở hữu phong cách thiết kế SUV vuông vức, mạnh mẽ hơn, sử dụng động cơ tăng áp 1.6L, hướng đến nhu cầu vận hành trong đô thị cũng như những hành trình đường dài. Jaecoo J5 phiên bản động cơ xăng tiếp tục mở rộng lựa chọn trong nhóm SUV đô thị, tập trung vào không gian sử dụng và tính tiện dụng dành cho gia đình.

Việc duy trì đồng thời xe xăng, hybrid và thuần điện cũng phản ánh chiến lược sản phẩm của Omoda & Jaecoo trong giai đoạn đầu phát triển tại Việt Nam. Thay vì đặt cược vào một loại hình truyền động, hãng tìm cách tiếp cận nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu và điều kiện sử dụng khác nhau.

Tại Việt Nam, việc mở rộng danh mục xe điện hóa song song với đầu tư nhà máy cho thấy Omoda & Jaecoo đang hướng đến sự hiện diện dài hạn, thay vì chỉ tham gia thị trường bằng một số sản phẩm nhập khẩu.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang có thêm nhiều lựa chọn xe hybrid và thuần điện, việc sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng mới chỉ là một phần trong bài toán cạnh tranh. Omoda & Jaecoo sẽ cần chứng minh hiệu quả vận hành thực tế và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài để mở rộng thị phần trong những năm tới.