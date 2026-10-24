Omoda C7 SHS-H trình làng tại Trung Quốc, giá dự kiến từ 839 triệu đồng

Omoda C7 SHS-H vừa chính thức được giới thiệu tại Hội nghị Người dùng Quốc tế Chery 2026 diễn ra ở Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Điểm nhấn của mẫu SUV này là bộ pin 5 kWh, dung lượng tương đối lớn đối với một mẫu hybrid tự sạc. Theo Chery, công nghệ pin mới cũng được trang bị trên Omoda X HEV vừa ra mắt tại cùng sự kiện.

Omoda C7 SHS-H vừa chính thức được giới thiệu tại Hội nghị Người dùng Quốc tế Chery 2026.

Bên cạnh khả năng vận hành bằng hệ truyền động hybrid, C7 SHS-H còn có chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L) với công suất 2,2 kW. Đây là tính năng thường thấy trên xe thuần điện và hybrid sạc ngoài, cho phép người dùng sử dụng nguồn điện từ xe để cấp cho những thiết bị tương thích. Chery đồng thời trang bị chế độ Super Quiet Mode nhằm giảm tiếng ồn khi khởi động, tăng tốc và chạy ổn định, hướng đến trải nghiệm êm ái gần với xe điện.

Dung lượng pin của Omoda C7 SHS-H lớn hơn mức 1,83 kWh đang được sử dụng trên các mẫu Jaecoo J5 HEV và J7 HEV. Với lợi thế này, mẫu SUV mới được kỳ vọng có phạm vi hoạt động kết hợp vượt 1.000 km, thậm chí tiệm cận tới 1.100 km trong điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, đây mới là dự đoán, bởi Chery chưa công bố quãng đường vận hành chính thức của xe.

Về hệ truyền động, C7 SHS-H dự kiến sẽ sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, bốn xi-lanh, hoạt động theo chu trình Atkinson, cho công suất 143 mã lực và mô-men xoắn 215 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện có công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm cùng hộp số hybrid DHT một cấp. Tổng công suất hệ thống đạt 224 mã lực, mô-men xoắn cực đại 295 Nm.

Ngoại hình Omoda C7 SHS-H gần như không thay đổi so với các phiên bản C7 hiện có.

Ngoại hình Omoda C7 SHS-H gần như không thay đổi so với các phiên bản C7 hiện có. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ C, sở hữu kích thước dài 4.660 mm, rộng 1.875 mm, cao 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Các trang bị đáng chú ý gồm mâm 19 inch, hệ thống đèn LED, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế trước thông gió. Ghế lái còn có thêm chức năng massage.

Khoang nội thất nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch và màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch có khả năng trượt về phía ghế phụ. Thiết kế này giúp hành khách phía trước thuận tiện hơn khi thao tác trên màn hình. Xe còn có màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hệ thống âm thanh Sony tám loa, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc điện thoại không dây 50 W cùng điều hòa tự động hai vùng.

Danh sách tiện nghi tiếp tục có đèn viền nội thất và hệ thống lọc bụi mịn PM0.3. Việc giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng bổ sung bộ pin dung lượng lớn cho thấy trọng tâm của phiên bản SHS-H nằm ở hệ truyền động và các tính năng hỗ trợ sử dụng điện, thay vì thay đổi diện mạo.

Hiện Omoda chưa xác nhận kế hoạch đưa C7 SHS-H về Việt Nam.

Tại Việt Nam, Omoda đã công bố giá dự kiến cho C7 từ tháng 1/2026, gồm bản Flagship giá 839 triệu đồng và bản PHEV Flagship giá 949 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Đây là giá dự kiến của các phiên bản được giới thiệu tại Việt Nam, không phải giá bán đã xác nhận của C7 SHS-H vừa ra mắt tại Trung Quốc.

Bản C7 máy xăng dành cho thị trường Việt Nam sử dụng động cơ tăng áp 1.6L, công suất 183 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm và hộp số ly hợp kép bảy cấp. Trong khi đó, bản PHEV sử dụng hệ truyền động Super Hybrid (SHS), có tổng công suất 346 mã lực.

Hiện Omoda chưa xác nhận kế hoạch đưa C7 SHS-H về Việt Nam cũng như giá bán của phiên bản này. Tuy nhiên, việc mẫu xe dự kiến xuất hiện tại Malaysia từ năm 2027 cho thấy khả năng mở rộng danh mục hybrid của thương hiệu tại Đông Nam Á. Nếu được phân phối trong khu vực, C7 SHS-H sẽ bổ sung lựa chọn hybrid tự sạc bên cạnh các phiên bản máy xăng và hybrid sạc ngoài đang được giới thiệu.