Omoda C5 gãy trục tại Malaysia khác xe đang bán tại Việt Nam

Sự cố liên quan đến mẫu xe gầm cao Omoda 5 (tên gọi quốc tế của mẫu SUV Omoda C5 tại Việt Nam) thu hút sự chú ý tại Malaysia sau khi một chiếc xe thuộc dòng này bị gãy rời toàn bộ cụm trục sau khi đang lưu thông.

Xe đang lái thì gãy trục sau

Theo thông tin từ AsiaOne, sự cố xảy ra ngày 6/10 trên đường Jalan Pandan, Johor Bahru, Malaysia. Hình ảnh và video từ camera hành trình cho thấy chiếc Omoda 5 màu đen mang biển số JWL 2862 nằm "chết máy" giữa đường trong tình trạng toàn bộ hệ thống treo sau, bao gồm thanh xoắn ngang, tay đòn, giảm xóc, đường ống phanh và cả 2 bánh xe, đã văng ra khỏi khung gầm.

Hình ảnh chiếc Omoda C5 rơi toàn bộ trục sau tại Malaysia được người dân ghi lại. Ảnh: Panggil Aku Naz.

Theo truyền thông Malaysia, sự việc không gây ra thiệt hại về người. Dù phần cửa sau bên phải chiếc xe xuất hiện một số vết móp, hiện vẫn chưa rõ tổn hại này xảy ra trong lúc trục xe gãy rời hay từ một va chạm trước đó.

Sự cố mới nhất gợi nhớ đến đợt triệu hồi quy mô lớn diễn ra vào tháng 4/2024, khi một chiếc Omoda 5 khác tại Malaysia bị gãy đôi dầm cầu sau khi đang di chuyển ở tốc độ chậm. Sau cuộc điều tra của Cục Vận tải Đường bộ Malaysia (JPJ), Chery Auto Malaysia đã phát động chiến dịch kiểm tra an toàn đối với 600 xe.

Tại buổi điều chỉnh kỹ thuật tháng 5/2024, ông Lee Wen Hsiang, Phó Chủ tịch Chery Auto Malaysia đã chia sẻ nguyên nhân xuất phát từ lỗi hiệu chỉnh thiết bị tại nhà cung cấp linh kiện nước ngoài.

Có ảnh hưởng đến xe tại Việt Nam?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam, cho biết chưa có thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến mẫu xe Omoda 5 vào tháng 10 tại Malaysia.

Tuy nhiên với đợt triệu hồi trước đó liên quan đến lỗi trục sau từng được ghi nhận vào năm 2024, ông Quang khẳng định lô đây là lỗi xảy ra duy nhất tại thị trường Malaysia.

Lỗi gãy trục sau từng được ghi nhận vào năm 2024 không ảnh hưởng đến xe tại Việt Nam. Ảnh: Snowbunnie/Facebook.

Ông Quang cho biết sự cố diễn ra vào năm 2024 tại Malaysia do mối hàn của robot lập trình không đúng. Thay vì hàn nối liền phần, robot chỉ chấm tạm các điểm dính cố định vị trí của càng, khiến trục sau bị thiếu liên kết.

Điều này đến từ nhà cung cấp của thị trường Malaysia, không ảnh hưởng đến các mẫu Omoda C5 tại Việt Nam hay các thị trường lân cận.

"Chưa từng xảy ra trường hợp nào gặp lỗi này ở khắp nơi thế giới, kể cả bán ở thị trường Anh", đại diện Omoda & Jaecoo khẳng định.

Tại Việt Nam, Omoda C5 đã bắt đầu được sản xuất tại nhà máy của hãng đặt tại tỉnh Hưng Yên. Đây cũng là mẫu xe chủ lực về doanh số của thương hiệu trong giai đoạn đầu mở bán. Omoda C5 được bán với giá dao động 539-669 triệu đồng cho các phiên bản thuần xăng. Hai tùy chọn hybrid là C5 SHS-H Premium và SHS-H Flagship có giá dao động 669-749 triệu đồng.