Omoda 5 bị dừng cấp đăng ký và yêu cầu triệu hồi tại Malaysia sau sự cố rơi trục nguy hiểm

Cụ thể, Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) vừa chính thức ra thông báo về việc tạm dừng cấp giấy Chứng nhận kiểu loại phương tiện (VTA) đối với mẫu xe Omoda C5 đến từ Trung Quốc.

Theo đó, Omoda C5 sẽ tạm thời không thể thực hiện các thủ tục đăng ký mới để lưu hành do cho đến khi cơ quan chức năng hoàn thành các hoạt động điều tra kỹ thuật, đồng thời xác định rõ các rủi ro về an toàn.

Động thái này của JPJ được đưa ra sau sự cố một chiếc xe Omoda C5 đang di chuyển trên đường thì đột nhiên chao đảo và dừng lại, sau đó camera hành trình cho thấy trục và hai bánh sau bị rơi ra đường. Sự cố xảy ra tại thành phố Johor Bahru, bang Johor, ngày 6/10.

Toàn bộ trục sau của chiếc xe Omoda C5 bị gãy và rời ra - Ảnh: Panggil Aku Naz

Hình ảnh được các trang tin Paultan và CarNewsChina đăng tải cho thấy chiếc xe Omoda C5 màu đen bị nằm giữa làn đường, toàn bộ cụm treo sau (bao gồm dầm xoắn ngang, giảm xóc, đường ống phanh) và cả hai bánh sau bị gãy rời, nằm cách xa vị trí xe.

JPJ cho biết việc dừng cấp VTA chỉ là giải pháp trước mắt và chỉ tập trung vào mẫu xe Omoda C5 trực tiếp bị lỗi. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu Chery Auto Malaysia tiến hành rà soát, xác định chính xác toàn bộ những xe nằm trong diện có thể có rủi ro dựa trên mã phụ tùng, lô sản xuất, số khung (VIN)… Mẫu xe Omoda C5 được xác định có rủi ro cũng sẽ buộc phải triệu hồi để thực hiện các biện pháp kiểm tra và khắc phục.

Không chỉ vậy, JPJ dự kiến cũng sẽ tiến hành thanh tra kỹ thuật toàn bộ dây chuyền sản xuất, lắp ráp Omoda C5 tại nước này; bên cạnh các nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng thuộc hệ thống treo sau của mẫu xe.

Quá trình kiểm định sẽ đánh giá việc tuân thủ Thực hành sản xuất tốt (GMP), hệ thống kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra mối hàn và tiêu chuẩn an toàn của các linh kiện được sử dụng.

Sau khi toàn bộ các hoạt động kể trên được hoàn thành JPJ mới xem xét đến việc dỡ bỏ quyết định đình chỉ cấp giấy VTA.

Hiện trường chiếc xe Omoda C5 bị gãy trục tại Malaysia - Ảnh: Carnewschina

Trang tin Paultan cho biết ngay sau khi thông báo của JPJ được phát đi, Chery Auto Malaysia đã bắt đầu thực hiện chiến dịch triệu hồi đối với mẫu xe Omoda 5 bị ảnh hưởng để kiểm tra và thay thế các bộ phận nếu cần thiết.

Trên thực tế, sự cố gãy trục của mẫu xe Trung Quốc này không phải lần đầu tiên xảy ra. Theo Paultan, vào năm 2023, một chiếc xe Omoda 5 cũng đã bị gãy trục sau khi đang chạy trên đường. Khi đó, Chery Auto Malaysia đã chủ động triệu hồi 600 xe ngay trước khi JPJ ra thông cáo.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố và buộc phải triệu hồi là do trong quá trình lắp ráp, đầu hàn bị lệch chuẩn đã khiến 60 chiếc xe xuất xưởng ngày 15/8/2023 bị lỗi. Hoạt động triệu hồi mẫu xe Omoda C5 đã được hoàn tất rất nhanh sau đó và kết thúc vào tháng 6/2024.

Mẫu xe Omoda C5 hiện cũng đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe Omoda C5 đang bán tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Theo đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam, mẫu xe này không có sự liên quan với Omoda C5 bị sự cố ở Malaysia.

Omoda C5 hiện có 6 phiên bản phân phối tại Việt Nam, bao gồm tuỳ chọn hệ truyền động thuần xăng và hybrid, giá bán lẻ khuyến nghị từ 539 - 669 triệu đồng.