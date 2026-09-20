Oman và Đức thảo luận khôi phục tự do hàng hải tại Hormuz, Biển Đỏ

Theo Bộ Ngoại giao Oman, trong cuộc điện đàm ngày 19/9, Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi và Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã trao đổi về các vấn đề khu vực, tập trung vào những bước đi nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Hai bên cũng bày tỏ ủng hộ các nỗ lực ngăn chặn nguy cơ leo thang, thúc đẩy giảm căng thẳng và hướng tới an ninh, ổn định lâu dài trong khu vực.

Trong khi đó, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, cho biết các lực lượng Mỹ đã hỗ trợ hơn 2.000 lượt tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong vài tháng qua. Theo ông, các tuyến hàng hải chính trong eo biển hiện không có thủy lôi và hàng nghìn tàu đã đi qua khu vực này.

Đô đốc Cooper cho biết hơn 1 tỷ thùng dầu thô từ các đối tác vùng Vịnh đã được vận chuyển qua Hormuz trong thời gian trên. Theo đánh giá của CENTCOM, lưu lượng dầu thô, hàng hóa và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong 2 tuần gần đây cũng ở mức cao nhất trong 6 tháng.

Mỹ đang phối hợp với 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cùng các doanh nghiệp bảo hiểm, vận tải biển nhằm tăng lưu lượng hàng hóa qua Hormuz và duy trì an toàn hàng hải tại khu vực.

Trong khi đó, Iran tập trung khôi phục hoạt động trong nước và khắc phục hậu quả xung đột. Bộ Nội vụ Iran ngày 19/9 thông báo các trường học và đại học trên cả nước sẽ mở cửa trở lại trong tuần này, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ tái thiết.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran, Thứ trưởng Nội vụ phụ trách các vấn đề chính trị kiêm người phát ngôn Ali Zeynivand cho biết duy trì đoàn kết quốc gia là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong giai đoạn hậu xung đột. Ông khẳng định Tehran vẫn coi ngoại giao là phương thức để chấm dứt xung đột, đồng thời cho biết giá cả đã tăng nhưng nguồn cung hàng hóa thiết yếu vẫn được duy trì, chưa xảy ra thiếu hụt nghiêm trọng.