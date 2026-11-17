Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ONA, những nỗ lực này hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các bên liên quan và ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lan rộng cùng những hệ lụy kéo theo. Hai bên cũng thảo luận tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh cho các tuyến hàng hải và bảo đảm hoạt động giao thương, hàng hải quốc tế thông suốt.

Dự kiến, giới chức Qatar - quốc gia giữ vai trò trung gian hòa giải - cũng sẽ tiến hành cuộc gặp với các quan chức Iran trong ngày 17/11 để trao đổi quan điểm về các đề xuất hòa giải, như một phần trong nỗ lực trung gian đang được triển khai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ cuộc gặp này là sự tiếp nối các cuộc trao đổi trong thời gian qua, bao gồm các cuộc thảo luận nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các đề xuất đang được đưa ra.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ tấn công của Iran nhằm vào một căn cứ của Mỹ tại Bahrain, đồng thời cảnh báo tình trạng leo thang ở vùng Vịnh đang đặt ra mối đe dọa "cực kỳ nghiêm trọng" đối với cơ hội đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Theo trang tin chính thức Sepah News của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các thiết bị bay không người lái chiến đấu của Iran đã thực hiện một chiến dịch tập kích chính xác sáng 17/11, nhắm mục tiêu là hệ thống radar do Mỹ vận hành tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain. Cuộc tấn công nhằm đáp trả các hành vi xâm phạm không phận Iran nhiều lần của thiết bị bay không người lái quân sự Mỹ. Đây là đợt tập kích thứ ba của Iran nhằm vào mục tiêu của Mỹ tại Bahrain trong vòng 5 ngày qua.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Bahrain cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn “các cuộc tấn công đường không của Iran”. Là nơi đặt một căn cứ hải quân lớn của Mỹ, Bahrain đã hứng chịu nhiều đợt tập kích của Iran kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát hồi tháng 2 năm nay.