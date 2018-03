Ôm hận muốn giết tình cũ, ai ngờ lại đâm nhầm 'tình địch'

Bị từ chối tình cảm nên Phong đã ôm hận lên kế hoạch giết người tình cũ. Tuy nhiên khi ra tay, Phong lại đâm chết chồng của người tình, và dùng xà beng đánh gục người tình cũ.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Hoài Phong (36 tuổi, quê An Giang, thường trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cảnh sát cho biết, Phong là đối tượng từng có quan hệ tình cảm với chị Hồng (28 tuổi), nhưng sau đó chị Hồng đã chấm dứt quan hệ để cưới anh Trung (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè).

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh Zing.vn.

Phong nhiều lần tìm gặp chị Hồng để níu tình cũ nhưng không được. Đến chiều ngày 21/3, khi thấy chị Hồng đi xe máy trên địa bàn huyện Cái Bè nên đuổi theo. Người phụ nữ tìm cách né tránh nên Phong ôm hận thù.

Phong sau đó về lên kế hoạch giết chị Hồng bằng xà beng, kéo, dao đã chuẩn bị sẵn. Chờ đến rạng sáng hôm sau Phong ra tay hành động. Tuy nhiên, thời điểm Phong ra tay chồng của chị Hồng nghe tiếng động lạ nên ra mở cửa liền bị Phong dùng hung khí đâm tử vong, còn chị Hồng bị đánh bằng xà beng gây thương tích nặng. Phong sau đó bỏ trốn về Đồng Tháp, qua An Giang.

Biết không thoát tội nên Phong uống thuốc tự tử nhưng được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phong thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khánh Hoài (Tổng hợp)