Ôm ấp, sàm sỡ quá đà nơi công cộng: 'Không có chuyện yêu nhau quá đến mức không kiềm chế nổi'

'Mọi hành động của chúng ta đều được điều khiển bởi bộ não nên đừng nói chuyện cảm xúc lên cao không kiềm chế được. Chẳng có gì là không kiềm chế được mà chỉ có thể vì 2 lý do: Một là coi chuyện âu yếm nơi cộng cộng như trò thú vị; hai là muốn gây sự chú ý', chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nhận định.

Vô tư “chim chuột” nơi công cộng khiến nhiều cư dân mạng bức xúc

Cách đây ít giờ, dân mạng liên tục truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cặp đôi trẻ vô tư chiếm trọn ghế sofa ở một quán cafe nằm ôm hôn nhau. Đáng chú ý, bạn gái còn đang mặc đồng phục thể dục khiến dân mạng nghi ngờ, 2 người còn đang là học sinh.

Cặp đôi nằm dài trên ghế sofa ôm hôn nhau.

Hành vi thân thiết như chốn không người, vô tư ôm hôn, quờ quạng nhau khiến ai xem clip cũng cảm thấy nóng mắt. Chưa hết sốc vì đoạn clip này, ngay trong chiều cùng ngày, dân mạng lại được dịp “dậy sóng” vì bức ảnh đăng chiếc áo ngực bị bỏ lại ở một quán cafe khác. Chưa rõ thực hư ra sao nhưng nhiều người cũng đòn đoán, đây là “tang chứng” của một cặp đôi đã “chim chuột” nhau ở chốn công cộng.

Nguồn ảnh: Tiin/ Đất Việt.

Đây cũng chỉ là 2 trong số vô vàn trường hợp các cặp đôi âu yếm quá mức ở nơi đông người khiến dân tình xôn xao. Hồi tháng 10 năm ngoái, trong một buổi diễn văn nghệ ở trường, không biết vì “quẩy” quá “sung” hay vì có cặp đôi nào đó đã “vui vẻ” quá mức mà khi tiệc tàn, sáng sớm ra ai cũng bàng hoàng khi thấy nguyên một bộ quần áo lót bị vứt chỏng chơ giữa sân trường.

Bộ quần áo lót “tả tơi” sau đêm diễn văn nghệ. Nguồn: Emdep.

Hoặc vào hồi tháng 4/2016, hình ảnh cặp đôi học sinh ôm hôn nhau trong tư thế nhạy cảm tại sân 34T (Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội) cũng từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong ảnh, hai em học sinh mặc áo trắng đồng phục say mê ôm hôn, sờ soạng trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Nguồn ảnh: BEATVN.

Ngày càng nhiều những vụ việc các cặp đôi “dính như sam”, vô tư âu yếm ở nơi công cộng khiến ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Đáng chú ý, độ tuổi của các cặp đôi ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Nhiều người trong số họ vẫn còn đang mặc bộ đồng phục học sinh. Những hành vi lệch lạc này phần nhiều bị cộng đồng mạng ném đá gay gắt. Tuy nhiên, phái sau nó là biết bao nhiêu lo lắng, nhất là đối với những bậc làm cha, làm mẹ đang có con em ở độ tuổi vị thành niên.

“Âu yếm nơi công cộng thể hiện tính ích kỷ, không quan tâm đến người khác”

Chứng kiến hàng loạt vụ việc cặp đôi trẻ vô tư “mây mưa” nơi công cộng, dân mạng ngoài bày tỏ thái độ ngao ngán còn để lại rất nhiều bình luận phân tích cũng như lên án gay gắt. Theo nhiều người, hành vi âu yếm, xem nơi công cộng như chốn nhà riêng chứng tỏ rằng, những cặp bạn trẻ này đã không được giáo dục đúng cách cũng như đã đẩy cái tôi của bản thân lên quá cao, chưa biết quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh.

“Hôm nay tình cờ đọc bài báo, thấy có trích bình luận của bác phụ huynh nói một câu là đừng nên nhìn vào hành vi của đôi trẻ mà trách cha mẹ họ không dạy dỗ đúng cách bởi vì phụ huynh nào cũng mong điều tốt đẹp cho con cái. Mình lại nghĩ khác, không trách cha mẹ, nhà trường thì trách ai? Trẻ nhỏ như tờ giấy, do giáo dục, dạy bảo mà hình thành nhận thức, nhân cách. Có nói như thế nào thì cũng không thể chối bỏ trách nhiệm này được. Giáo dục không đúng cách khiến các bạn lệch lạc về nhận thức nên mới có hành vi như thế“, bạn Q.N bình luận.

Một fanpage lớn từng đăng tải bức ảnh cặp đôi làm “chuyện ấy” ngay trong quán cà phê nằm trên địa bàn Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng khiến nhiều người “nhức mắt”. Ảnh: Tiin/ Đất Việt.

“Mình nghĩ các bạn không biết phân biệt đâu là phòng riêng, đâu là nơi công cộng nên mới vậy. Chỗ riêng tư, là của mình thì thích làm gì chả được còn chỗ công cộng của chung mọi người thì lại khác. Khi không phân biệt được điều này thì mới có hành vi như thế“, bạn Q.C chia sẻ,

Trong khi đó, nickname T.H lại bày tỏ quan điểm khá khác. Theo bạn T.H, hành vi này thể hiện cái tôi ích kỷ của cặp đôi trẻ. “Mình nghĩ là các bạn đã để cái tôi của mình ở quá cao, xem mình là trung tâm nên mới không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Vì không biết mọi người khó chịu, bức xúc như thế nào nên mới có thể vô tư như thế“.

Đem vấn đề ra mổ xẻ, nhiều người còn cho rằng, tình yêu mà ngay đến lúc hẹn hò nơi công cộng cũng chỉ dành thời gian để ôm hôn nhau thì chỉ là đam mê nhục dục chứ không có tính gắn kết lâu bền.

“Yêu nhau mà cứ gặp là ôm hôn cả tiếng, chẳng chuyện trò gì thì làm gì có thời gian mà tìm hiểu lẫn nhau. Tình yêu về lâu dài phải dựa trên sự thấu hiểu, chia sẻ chứ lúc nào cũng “không kiềm chế” được như thế thì chắc chắn chỉ là đam mê nóng vội thôi“, bạn K.N bình luận.

Cặp đôi vô tư cởi áo, sờ soạng nhau phía sau tượng Phật - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng cho rằng, hành vi âu yếm nơi công cộng cũng thể hiện suy nghĩ lệch lạc về tình yêu và quy chuẩn đạo đức. Hiện tượng này tuy nhìn vào thấy đơn giản, ngỡ rằng chỉ nhắc nhở là các bạn trẻ sẽ hiểu nhưng đằng sau nó là những quan niệm sai lầm mà các bậc phụ huynh cần uốn nắn con em dần dần.

Nickname T.L chia sẻ: “Mình nghĩ hành động này thể hiện các bạn này rất có vấn đề về suy nghĩ và quan niệm đạo đức. Sẽ có người bảo mình chuyện bé xé ra to hoặc suy diễn nhưng các bạn cứ thử ngẫm mà xem, nếu suy nghĩ đúng thì họ đã không hành động như vậy.

Mình nghĩ, thứ nhất họ thiếu tôn trọng người khác cũng như không gian sinh hoạt chung. Thứ hai, họ không hề lường trước được hành vi này khiến mọi người phản ứng như thế nào. Thứ 3, các cặp đôi này khá dễ dãi với bản thân. Mình không nói là dễ dãi trong tình yêu nhưng dễ dãi với bản thân còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đó là biểu hiện của sự buông thả, nuông chiều chính mình, cho phép mình được sống theo cảm xúc mà không cần biết đến đúng sai. Đối với những cặp đôi còn đang là học sinh thì hành động của các bạn càng nguy hiểm hơn và các bậc làm cha mẹ cần đặc biệt lưu ý”.

Những chia sẻ của T.L nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều người. Phân tích và mổ xẻ vấn đề kỹ càng, cô bạn khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng khi chỉ từ một hành vi tưởng nhỏ bé, dễ “chấn chỉnh” lại trở thành biểu hiện của hàng loạt những rắc rối tiềm tàng.

“Không có chuyện yêu nhau quá đến mức không kiềm chế nổi”

Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn trước hết trấn an mọi người rằng, những câu chuyện khiến dân mạng bức xúc chỉ là các trường hợp hy hữu hoặc số ít chứ chưa đến mức phát triển thành trào lưu.

Lý do dẫn đến những hành động âu yếm gây phản cảm này xuất phát từ 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất có thể do các cặp đôi nhận thức sai, cho rằng đây là một trải nghiệm thú vị. Thứ hai là do họ muốn gây sự chú ý nơi đông người.

Một cặp tình nhân đã bị cư dân mạng lên án kịch liệt vì vô tư chốt cửa một căn phòng trong tiệm cà phê ở Hà Nội để “mây mưa”. Sự kiện xảy ra hồi tháng 5/2017.

“Có nhiều người hỏi là phải chăng vì yêu nhau quá mà không kiềm chế được cảm xúc. Tôi thấy đây là lời biện hộ thật vô lý. Bởi vì tất cả hành vi của chúng ta đều được bộ não điều khiển nên chẳng có gì là không kiềm chế, không ý thức được cả.

Tôi thấy có nhiều bạn trẻ không biết làm cách nào để được chú ý, họ thậm chí còn quay clip sex của chính mình, tung lên mạng rồi nói là bị lộ… Những hành vi như vậy còn lệch chuẩn hơn rất nhiều. Vấn đề ở đây là ngày càng có nhiều người thích gây sự chú ý. Họ ôm hôn, thể hiện tình cảm nơi cộng cộng cũng chỉ vì muốn gây chú ý và muốn mọi người biết và xem đó là cách khẳng định tình yêu.

Ngoài ra, có một số khác vì không nhận thức được hậu quả và xem đây là trải nghiệm thích thú. Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn cho rằng đây chỉ là hành vi ở một nhóm nhỏ chứ không phải là chuyện phổ biến”, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nhấn mạnh.

Vương Phi