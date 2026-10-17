Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani: Cả 4 học sinh Việt Nam đều giành huy chương, xếp thứ tư toàn đoàn

Cụ thể, đoàn học sinh Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Huy chương Vàng thuộc về em Lê Bá Tuấn Việt (học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đoàn học sinh Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng

Em Trương Bá Chí Thành (học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và em Tăng Hạo Nhiên (học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, TP.Huế) nhận huy chương Bạc. Huy chương Đồng thuộc về em Lê Hồng Nhân (học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm nay, có 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026, đã tham dự kỳ thi chọn Đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, căn cứ kết quả thi và xếp hạng từ cao xuống thấp.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn tham dự kỳ thi.