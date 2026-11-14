Olympic trẻ Dakar 2026 khép lại: Thể thao Việt Nam giành 2 HCB, ghi dấu ấn trên đất châu Phi

Tối 13/11 theo giờ địa phương, Lễ bế mạc Olympic trẻ Dakar 2026 diễn ra tại Làng Olympic trẻ ở Diamniadio, Senegal, khép lại kỳ Thế vận hội mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một sự kiện Olympic được tổ chức trên lục địa châu Phi.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng (trái) chủ nhân của một trong hai tấm HCB cho Thể thao Việt Nam.

Trong không khí đoàn kết và hữu nghị, các vận động viên trẻ cùng đại diện những đoàn thể thao tham dự hội tụ, chia sẻ niềm vui sau hành trình tranh tài đầy cảm xúc.

Đáng chú ý, hai tuyển thủ sinh năm 2009 Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo) và Đồng Thị Hường (điền kinh) được đảm nhận vinh dự cầm cờ Tổ quốc tại Lễ bế mạc, đánh dấu thời khắc chia tay đại hội của đoàn Việt Nam.

Buổi lễ có sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry và Chủ tịch Ban tổ chức Dakar 2026 Mamadou Diagna Ndiaye.

Sau những phát biểu tổng kết, nghi thức hạ cờ Olympic được tiến hành, tiếp nối bằng các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc Senegal, kết hợp graffiti, trình diễn thơ slam và vũ đạo.

Khoảnh khắc ngọn lửa Olympic trẻ được dập tắt tại Quảng trường Tưởng niệm châu Phi (Place du Souvenir Africain), truyền hình trực tiếp tới Làng Olympic, chính thức khép lại kỳ đại hội đặc biệt của phong trào Olympic.

Hai tấm HCB đáng nhớ của thể thao Việt Nam

Tham dự Dakar 2026, đoàn thể thao Việt Nam có 18 thành viên, gồm 10 vận động viên tranh tài ở 7 môn: bơi, cầu lông, điền kinh, xe đạp, taekwondo, wushu và vật bãi biển.

Dấu ấn đầu tiên đến từ võ sĩ Nguyễn Khắc Lê Hoàng ở nội dung Thái cực quyền tổng hợp nam môn wushu taolu ngày 3/11.

Với tổng điểm 18,692, Lê Hoàng xuất sắc giành HCB, chỉ kém nhà vô địch Poon Hao Ran (Hong Kong, Trung Quốc) đúng 0,028 điểm.

Thành tích này mở hàng huy chương cho Việt Nam, đồng thời cho thấy khả năng cạnh tranh của các võ sĩ trẻ nước nhà ở đấu trường quốc tế.

Bốn ngày sau, kình ngư Dương Văn Hoàng Quy tiếp tục mang về niềm vui khi giành HCB nội dung 200m bướm nam.

Ở chung kết, tuyển thủ sinh năm 2009 cán đích với thành tích 2 phút 00 giây 32, xếp sau Zain Ali của Ai Cập (1 phút 57 giây 88).

Đáng chú ý, Hoàng Quy cải thiện tới 5,29 giây so với thành tích vòng loại, qua đó giành tấm huy chương Olympic trẻ đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại Dakar 2026.

Bên cạnh hai gương mặt đoạt huy chương, điền kinh Việt Nam ghi nhận nỗ lực của Đồng Thị Hường khi lọt vào bán kết 400m nữ, đạt thông số tốt nhất 58 giây 40.

Các tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông), Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp) cùng bộ ba vật bãi biển Lò Thị Hồng, Hà Lý Quý Bảo và Phạm Văn Dương cũng có thêm những trải nghiệm quốc tế quý giá.

Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 65 trong số 99 đoàn giành huy chương, với 2 HCB, không có HCV và HCĐ.

Đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 18 HCV, tiếp theo là Nhật Bản (11 HCV) và Nga (8 HCV).

Chủ nhà Senegal cũng tạo dấu ấn lịch sử khi giành 5 HCV, trong đó có những chiến thắng đáng nhớ ở môn vật bãi biển.

Diễn ra từ ngày 31/10 đến 13/11, Olympic trẻ Dakar 2026 quy tụ gần 2.700 vận động viên từ khắp thế giới, tranh tài ở 25 môn với 153 nội dung trao huy chương, tại ba khu vực Dakar, Diamniadio và Saly.

Dù chưa thể giành HCV, hai tấm HCB là kết quả đáng ghi nhận đối với đoàn thể thao Việt Nam có lực lượng tham dự khiêm tốn.

Quan trọng hơn, những màn trình diễn tại Senegal mang đến tín hiệu tích cực về chất lượng đào tạo trẻ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư bài bản để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Olympic trẻ Dakar 2026 khép lại, nhưng hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam vẫn đang tiếp tục.