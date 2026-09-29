Olympic thiên văn học quốc tế: Mở rộng cánh cửa tri thức, kết nối tài năng trẻ toàn cầu
Những ngày cuối tháng 9, Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của những tài năng trẻ có chung niềm say mê với thiên văn học. Từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, 320 thí sinh hội tụ tại Thủ đô, mang theo những hành trình học tập khác nhau và cùng thử sức tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/olympic-thien-van-hoc-quoc-te-mo-rong-canh-cua-tri-thuc-ket-noi-tai-nang-tre-toan-cau-419894.htm