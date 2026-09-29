Olympic thiên văn học quốc tế: Mở rộng cánh cửa tri thức, kết nối tài năng trẻ toàn cầu

Theo Thạc sỹ Nguyễn Văn Quý (giáo viên dạy Toán tại Hà Nội), áp lực tuyển sinh lớp 10 không chỉ đến từ thiếu trường, thiếu lớp mà còn từ cuộc cạnh tranh vào các trường top đầu. Vì vậy, vẫn cần thi tuyển, nhưng kỳ thi nên gọn, ổn định với hai môn Toán, Ngữ văn và trường chuyên nên thi thêm môn chuyên.