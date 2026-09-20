Olympia 26: Nam sinh THPT Võ Minh Đức tiếp tục giành vòng nguyệt quế Tháng

Cuộc thi Tháng 2 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Phạm Đặng Thanh Bình (trường THPT Võ Minh Đức - TP.HCM), Ngô Thụy Miên (trường THPT Liên Hà - Hà Nội), Phạm Quang Minh (trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội), Lương Nguyễn Bảo Châu (trường THPT chuyên Bảo Lộc - Lâm Đồng).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tháng 2 - Quý 4. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, tại trường quay đã diễn ra màn rượt đuổi điểm số vô cùng gây cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Bảo Châu dẫn đầu với 70 điểm, Thụy Miên và Quang Minh cùng nắm giữ vị trí thứ hai với 50 điểm, sát nút là Thanh Bình với 45 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, cục diện bắt đầu có sự thay đổi khi từ khóa gồm 7 chữ cái được mở ra. Ngay sau khi câu hỏi gợi ý thứ hai xuất hiện, Thanh Bình và Thụy Miên nhanh chóng nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác “Chim Lạc”. Là người nhấn chuông nhanh nhất, Thanh Bình giành trọn điểm số, nâng tổng điểm lên 105 điểm và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Theo sau là Bảo Châu với 80 điểm, trong khi Thụy Miên và Quang Minh cùng có 60 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, các thí sinh liên tục gia tăng điểm số. Thanh Bình vẫn giữ vững phong độ, đứng đầu đoàn leo núi với 145 điểm, theo sau là Quang Minh với 140 điểm. Đứng thứ ba là Bảo Châu 110 điểm và về cuối là Thụy Miên 60 điểm.

Ở phần thi Về đích, Thanh Bình lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Nam sinh chỉ ghi được điểm ở câu hỏi đầu tiên. Đến hai câu hỏi tiếp theo, Quang Minh chớp lấy thời cơ nhấn chuông giành quyền trả lời ở cả 2 câu và thành công ghi điểm ở câu cuối cùng. Nhờ cú nhấn chuông này, Quang Minh đã tạm giữ vị trí dẫn đầu.

Thanh Bình là thí sinh đầu tiên bước vòng phần thi Về đích.

Quang Minh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Nam sinh tiếp tục gia tăng điểm số ở câu hỏi thứ nhất và thứ ba, qua đó nâng tổng điểm lên 190 điểm sau phần thi.

Quang Minh liên tục tìm kiếm cơ hội gia tăng điểm số.

Bảo Châu lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm và ghi được 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên. Ở hai câu hỏi còn lại, Quang Minh tiếp tục nhấn chuông giành quyền trả lời nhưng không thành công. Kết thúc phần thi, Bảo Châu có 130 điểm.

Bảo Châu chỉ ghi được duy nhất 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên.

Thụy Miên lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm với quyết tâm tạo bước bứt phá. Tuy nhiên, cô bạn không trả lời đúng ở hai câu hỏi đầu tiên, trong đó câu hỏi đầu tiên còn giúp Thanh Bình giành thêm 30 điểm và trở lại vị trí dẫn đầu. Đến câu hỏi cuối cùng, Thụy Miên sử dụng ngôi sao hy vọng, đưa ra đáp án chính xác và giành trọn 60 điểm. Kết thúc phần thi, cô bạn có 90 điểm.

Thụy Miên lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm với quyết tâm tạo ra sự bứt phá.

Kết quả chung cuộc, Phạm Đặng Thanh Bình (trường THPT Võ Minh Đức - TP.HCM) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tháng 2 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 175 điểm.

Thanh Bình là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tháng 2 - Quý 4 với tổng số điểm là 175 điểm.

Về nhì là Phạm Quang Minh (trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội) với 155 điểm. Đứng thứ ba là Lương Nguyễn Bảo Châu (trường THPT chuyên Bảo Lộc - Lâm Đồng) với 130 điểm. Cuối cùng là Ngô Thụy Miên (trường THPT Liên Hà - Hà Nội với 90 điểm.