Olivia Rodrigo và loạt sao quốc tế 'thả xích' nhạc mới đón mùa Giáng sinh

Mới đây, Olivia Rodrigo đã chính thức phát hành ca khúc take me home (4 christmas) trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Đây là sản phẩm âm nhạc chủ đề Giáng sinh đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Nội dung bài hát xoay quanh tâm lý lo lắng xen lẫn sự mong chờ của một cô gái khi đưa người yêu về ra mắt gia đình trong dịp nghỉ lễ.

Olivia Rodrigo trong bộ ảnh quảng bá ca khúc “take me home (4 christmas)”.

Ca khúc mới được đồng sáng tác và sản xuất bởi cộng sự Dan Nigro cùng nhạc sĩ Amy Allen. MV có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên gạo cội Cynthia Nixon và nam diễn viên hài Ben Marshall.

Diễn viên Cynthia Nixon và Ben Marshall góp mặt trong MV.

Trong khi đó, diva Mariah Carey đã chính thức khởi động mùa lễ hội từ ngày 1/11 bằng video thông báo quen thuộc mang tên It's Time. Khởi đầu với tạo hình Rocker dịp Halloween, “Nữ hoàng Giáng sinh” hoàn tất nghi thức “rã đông” ngay khi đồng hồ điểm 0 giờ, xuất hiện trên đỉnh cây thông Noel cùng giai điệu All I Want for Christmas Is You.

Video “It's Time” (2026) đăng tải ngày 1/11.

Nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng đồng loạt công bố dự án âm nhạc mới dịp đầu tháng 11. Ngày 5/11, danh ca Elton John đã kết hợp cùng ca sĩ người Ireland CMAT phát hành bản remake của ca khúc Step Into Christmas (1973).

Cùng ngày, nhóm nhạc Rock người Canada The Beaches tung ra bản cover Christmas (Baby Please Come Home), thay thế lớp phối khí cổ điển của ca sĩ Darlene Love bằng tiếng đàn guitar điện mang màu sắc Indie Rock hiện đại.

Cũng trong ngày 6/11, nam ca sĩ Chris Tomlin chính thức trình làng album phòng thu Giáng sinh thứ tư Good News Of Great Joy với đĩa đơn mở đường It's Christmas Time Again. Sản phẩm là sự kết hợp giữa các ca khúc Noel truyền thống và giai điệu đương đại do chính anh sáng tác.

Trong khi đó, ngôi sao phim Wicked Cynthia Erivo và MC Jimmy Fallon cũng công bố sản phẩm hợp tác mang tên Spending My Christmas With You.

Ở mảng âm nhạc Latin, hai nghệ sĩ Elvis Crespo, Fernando Villalona cùng giọng ca trẻ Lomiiel phát hành bản phối Feliz Cumbé. Ca khúc làm mới giai điệu Merengue đặc trưng của thập niên 1980 nhằm phục vụ các buổi tiệc tùng cuối năm.

Ngoài ra, nhóm nhạc acapella Pentatonix cũng mở cổng đặt trước cho phiên bản CD giới hạn Christmas In The City Winter Midnight để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn mùa Đông vào cuối tháng 11.