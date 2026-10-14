Olivia Rodrigo tuyên bố cứng rắn về AI trong âm nhạc

Olivia Rodrigo khẳng định sẽ không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào của mình. Quan điểm dứt khoát của nữ ca sĩ được đưa ra trong bối cảnh công nghệ AI đang gây ra nhiều tranh luận về tính sáng tạo, bản quyền và giá trị nghệ thuật trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Hollywood Reporter, Olivia Rodrigo được hỏi liệu cô có cân nhắc sử dụng AI trong quá trình sáng tác hay không. Trước vấn đề đang thu hút sự chú ý của giới nghệ sĩ, giọng ca drivers license không ngần ngại đưa ra câu trả lời rõ ràng. "Tôi sẽ không bao giờ sử dụng AI trong bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào của mình. Tuyệt đối không. Tôi kiên quyết với quan điểm này", nữ ca sĩ chia sẻ.

Olivia Rodrigo cũng tiết lộ rằng cô và nhà sản xuất âm nhạc lâu năm Dan Nigro từng thử tìm kiếm ý tưởng thông qua ChatGPT. Tuy nhiên, trải nghiệm này không mang lại kết quả như mong đợi. "Điều gần nhất tôi từng làm là có lần tôi và Dan tự hỏi: 'Trời ơi, không biết ChatGPT sẽ nghĩ ra những ý tưởng tiêu đề nào cho Olivia Rodrigo nhỉ?'. Và tất cả đều tệ kinh khủng", cô kể lại.

Chia sẻ hài hước của nữ ca sĩ cho thấy cô từng tò mò về khả năng hỗ trợ sáng tạo của AI, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sẵn sàng đưa công nghệ này vào quá trình làm nhạc của mình. Với Olivia Rodrigo, ranh giới giữa việc thử nghiệm một công cụ và sử dụng nó trong sản phẩm nghệ thuật cá nhân là điều được xác định rõ ràng.

Quan điểm của Olivia Rodrigo được đưa ra khi AI tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tạo sinh khiến nhiều nghệ sĩ lo ngại về quyền sở hữu trí tuệ, sự đồng thuận của người sáng tạo và nguy cơ các nền tảng phát trực tuyến bị lấp đầy bởi những sản phẩm âm nhạc thiếu dấu ấn cá nhân.

Tháng trước, Suno thừa nhận đã sử dụng dữ liệu âm thanh thu thập từ YouTube để huấn luyện các mô hình AI của mình. Vấn đề này diễn ra trong bối cảnh những tranh chấp pháp lý rộng hơn về việc liệu các tác phẩm có bản quyền có thể được sử dụng để đào tạo công nghệ tạo sinh hay không.

Nghệ sĩ Jason Isbell cùng một số người khác cũng đã khởi kiện Suno, cáo buộc nền tảng này tạo ra âm nhạc có khả năng gợi liên tưởng đến danh tính và phong cách của những nghệ sĩ cụ thể mà không có sự đồng ý của họ.

Trong khi đó, không phải tất cả nghệ sĩ đều phản đối việc ứng dụng công nghệ mới. Nhà sản xuất âm nhạc Dr. Dre gần đây cho biết ông sẵn sàng đón nhận AI trong âm nhạc, đồng thời so sánh sự hoài nghi hiện nay với những phản ứng từng xuất hiện khi máy trống điện tử và đàn tổng hợp mới ra đời.

Sự khác biệt trong quan điểm giữa các nghệ sĩ cho thấy AI không đơn thuần là câu chuyện về công nghệ. Đây còn là cuộc tranh luận về cách âm nhạc được tạo ra, vai trò của người sáng tác và những giới hạn cần được tôn trọng khi đưa công nghệ vào nghệ thuật.

Olivia Rodrigo cũng không phải cái tên duy nhất bày tỏ sự dè dặt trước xu hướng này. Drake và Billie Eilish từng được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về AI trong âm nhạc. Riêng Billie Eilish từng thừa nhận cô có phần lo ngại trước sự phát triển của công nghệ.

Với tuyên bố lần này, Olivia Rodrigo đã thể hiện rõ lựa chọn của mình giữa những thay đổi đang diễn ra trong ngành công nghiệp. Thay vì chạy theo xu hướng, nữ ca sĩ muốn tiếp tục đặt quá trình sáng tạo của con người ở vị trí trung tâm trong các sản phẩm âm nhạc.

Tuyên bố về AI được đưa ra trong giai đoạn Olivia Rodrigo có nhiều hoạt động nổi bật. Hồi tháng 6, nữ ca sĩ phát hành album phòng thu thứ ba mang tên You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Album nhận được đánh giá tích cực từ NME với số điểm 4,5/5 sao. Tạp chí này mô tả tác phẩm như một hành trình âm nhạc giàu cảm xúc, mang màu sắc điện ảnh và thể hiện tài năng của một nghệ sĩ thuộc thế hệ mới.

Bài đánh giá nhấn mạnh rằng Olivia Rodrigo không ngại thử nghiệm những hướng đi khác biệt, đồng thời ngày càng thể hiện nhiều khía cạnh cá nhân trong nghệ thuật. Sự trưởng thành của cô được thể hiện qua khả năng sáng tác, tư duy âm nhạc và những trải nghiệm được gửi gắm vào từng ca khúc.

Bên cạnh album mới, nữ ca sĩ cũng khởi động chuyến lưu diễn quy mô lớn mang tên Unraveled Tour. Lịch trình của tour diễn bao gồm chuỗi đêm diễn tại nhà thi đấu The O2 ở London vào mùa xuân năm sau.

Giữa một ngành công nghiệp đang đứng trước nhiều thay đổi do công nghệ, Olivia Rodrigo lựa chọn giữ vững quan điểm về cách mình làm nhạc. Dù từng tò mò thử nghiệm ChatGPT để tìm ý tưởng, nữ ca sĩ vẫn khẳng định AI sẽ không xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Lập trường này cũng đặt ra một câu hỏi đáng chú ý cho tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc: khi AI ngày càng có khả năng tạo ra giai điệu, ca từ và những sản phẩm hoàn chỉnh, liệu dấu ấn cá nhân và trải nghiệm sống của nghệ sĩ có tiếp tục là yếu tố tạo nên giá trị khác biệt của âm nhạc?