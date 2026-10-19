Olivia Rodrigo tiết lộ lời khuyên gây sốc của Chappell Roan

Olivia Rodrigo khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ Chappell Roan từng khuyên cô thử hẹn hò với phụ nữ sau khi nghe những câu chuyện không mấy vui vẻ của nữ ca sĩ với đàn ông. Cuộc trò chuyện diễn ra trong quá trình cả hai cùng sáng tác bản remix Expectations, hé lộ tình bạn thân thiết và sự thẳng thắn giữa hai ngôi sao nhạc pop.

Trong cuộc phỏng vấn với Zane Lowe trên Apple Music, được đăng tải trên YouTube sau khi bản remix Expectations ra mắt, Olivia Rodrigo đã kể lại một kỷ niệm đáng nhớ trong buổi sáng tác nhạc cùng Chappell Roan. Theo lời nữ ca sĩ, khi cả hai đang tìm ý tưởng cho đoạn thứ hai của bài hát, cô đã chia sẻ hàng loạt câu chuyện khó tin về những trải nghiệm hẹn hò của mình.

Olivia Rodrigo nhớ lại lời khuyên thẳng thắn từ người đồng nghiệp: “Trời ơi, cậu cần bắt đầu hẹn hò với con gái đi. Chuyện này thật điên rồ!”. Trước lời nhận xét ấy, giọng ca good 4 u đáp lại rằng cô hiểu điều đó, đồng thời thừa nhận chuyện hẹn hò ngoài đời thực đôi khi khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Câu chuyện tuy ngắn nhưng cho thấy sự thoải mái mà hai nữ ca sĩ dành cho nhau. Thay vì chỉ tập trung vào công việc, họ còn có thể chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, từ đó tìm thấy chất liệu sáng tác trong những tình huống dở khóc dở cười của đời sống tình cảm.

Đáng chú ý, lời khuyên của Chappell Roan cũng phù hợp với tinh thần mà cả hai gửi gắm trong bản remix Expectations. Ca khúc khai thác những kỳ vọng, thất vọng và sự trớ trêu trong chuyện hẹn hò hiện đại, nơi những khoảnh khắc tưởng chừng lãng mạn đôi khi lại dẫn đến kết quả không như mong đợi.

Ca khúc Expectations vốn xuất hiện trong album thứ ba của Olivia Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love. Với phiên bản remix, bài hát được làm mới bằng âm thanh synthesizer sôi động, tiếng vỗ tay cùng màu sắc âm nhạc gợi nhớ thập niên 1980.

Được sản xuất bởi Dan Nigro, cộng sự lâu năm của Olivia Rodrigo, cùng Mike Wise, phiên bản mới vẫn giữ tinh thần dance-punk của bản gốc nhưng đồng thời mở ra không gian để Chappell Roan kể câu chuyện của riêng mình. Trong phần thể hiện của mình, Chappell Roan nhắc đến một người phụ nữ bất ngờ biến mất sau buổi hẹn hò gắn với một buổi hòa nhạc. Những hành động thân mật ban đầu không giúp mối quan hệ đi đến kết quả như mong đợi, qua đó tạo thêm một góc nhìn về sự thất vọng trong tình yêu.

Việc đưa trải nghiệm cá nhân vào ca từ cũng làm nổi bật điểm tương đồng trong phong cách sáng tác của hai nghệ sĩ. Olivia Rodrigo thường khai thác những cảm xúc phức tạp của tuổi trẻ, từ tổn thương, ghen tuông đến những mối quan hệ không trọn vẹn. Trong khi đó, Chappell Roan được chú ý bởi cách kể chuyện giàu cá tính, kết hợp sự hài hước với những quan sát thẳng thắn về tình yêu và các mối quan hệ. Sự kết hợp giữa hai màu sắc ấy giúp Expectations không đơn thuần là một bản phối lại, mà còn giống như cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ có những trải nghiệm và cách nhìn riêng về chuyện hẹn hò.

Màn hợp tác lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên Chappell Roan chính thức góp giọng trong một ca khúc của Olivia Rodrigo, dù mối liên hệ giữa hai nghệ sĩ đã bắt đầu từ nhiều năm trước.

Năm 2022, Chappell Roan từng đảm nhận vai trò nghệ sĩ mở màn trong một buổi diễn thuộc SOUR Tour của Olivia Rodrigo. Đến năm 2024, cô tiếp tục đồng hành cùng đàn chị trong một chặng của GUTS World Tour, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai giọng ca đến gần hơn với khán giả. Tháng 8/2024, cả hai tái ngộ tại Intuit Dome ở Los Angeles. Olivia Rodrigo xuất hiện cùng Chappell Roan để trình diễn ca khúc Hot to Go! và thực hiện điệu nhảy đặc trưng của bài hát. Khoảnh khắc này từng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi nó cho thấy sự ăn ý và tinh thần vui vẻ giữa hai nghệ sĩ trên sân khấu.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, sự hợp tác còn được mở rộng thông qua video âm nhạc do Bardia Zeinali đạo diễn. Trong sản phẩm này, Olivia Rodrigo và Chappell Roan xuất hiện trong chương trình trò chơi truyền hình mang phong cách cổ điển The Big Expectations Show, với David Byrne đảm nhận vai Johnny Johnson.

Không khí hoài cổ, cách dàn dựng phóng đại và những màn cạnh tranh hài hước tạo nên màu sắc hình ảnh phù hợp với tinh thần tinh nghịch của ca khúc. Thay vì khai thác nỗi buồn tình yêu theo hướng bi lụy, hai nữ ca sĩ lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, biến những tình huống khó xử thành chất liệu giải trí.

Từ lời khuyên bất ngờ trong phòng thu đến màn kết hợp chính thức, câu chuyện giữa Olivia Rodrigo và Chappell Roan cho thấy âm nhạc đôi khi bắt nguồn từ những cuộc trò chuyện rất đời thường. Với Expectations, những thất vọng trong tình yêu không chỉ trở thành chủ đề sáng tác mà còn là cầu nối giúp hai nghệ sĩ thể hiện sự đồng cảm, cá tính và tình bạn được vun đắp qua nhiều năm.