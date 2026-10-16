Olivia Rodrigo sẵn sàng cho cuộc 'cách mạng' hình tượng

Olivia Rodrigo bất ngờ hé lộ khả năng bước vào "giai đoạn gái hư" trong tương lai, sau nhiều năm duy trì hình ảnh tương đối kín đáo trước công chúng. Chia sẻ của nữ ca sĩ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Homme Girls nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời làm dấy lên sự tò mò về những thay đổi có thể xuất hiện trong hành trình âm nhạc và hình ảnh cá nhân của cô.

Ở tuổi 23, Olivia Rodrigo dường như đang nghĩ đến việc thoát khỏi những khuôn mẫu từng gắn liền với mình. Trong cuộc phỏng vấn mới, nơi cô xuất hiện trên trang bìa tạp chí Homme Girls, giọng ca good 4 u thẳng thắn nói về khả năng dành thời gian cho một giai đoạn nổi loạn hơn trong cuộc sống.

"Tôi luôn là một người ngoan ngoãn. Có lẽ một năm nữa tôi nên trải qua giai đoạn nổi loạn, quậy phá hết mình, bù đắp lại thời gian đã mất", nữ ca sĩ chia sẻ.

Phát ngôn này nhanh chóng trở thành chi tiết đáng chú ý bởi Olivia Rodrigo vốn được biết đến với hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có cá tính, nhưng không thường xuyên phô bày đời sống riêng tư theo cách quá ồn ào. Dù vậy, lời chia sẻ của cô hiện mới dừng lại ở khả năng trong tương lai, chưa phải tuyên bố chính thức về một cuộc thay đổi hình tượng.

Việc Olivia Rodrigo nhắc đến mong muốn nổi loạn mang ý nghĩa đặc biệt khi nhìn lại hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ. Trước khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của nhạc pop thế hệ mới, cô từng được đông đảo khán giả biết đến qua các dự án của Disney Channel. Xuất phát điểm này phần nào gắn tên tuổi Olivia Rodrigo với hình ảnh một ngôi sao trẻ trưởng thành trước ánh đèn sân khấu và những kỳ vọng từ công chúng.

Tuy nhiên, âm nhạc của Olivia Rodrigo lại chưa bao giờ hoàn toàn tuân theo khuôn mẫu ấy. Trong suốt sự nghiệp, cô liên tục khai thác những cảm xúc phức tạp của tuổi trẻ như ghen tuông, giận dữ, bất an, ham muốn và những quyết định bốc đồng trong tình yêu. Chính sự thẳng thắn ấy đã giúp nữ ca sĩ tạo nên dấu ấn riêng, đồng thời đưa nhiều ca khúc của cô trở thành những bản nhạc được khán giả trẻ đồng cảm.

Album đầu tay SOUR, phát hành năm 2021, là minh chứng rõ nét cho sự đối lập giữa hình ảnh công chúng và thế giới cảm xúc trong âm nhạc của Olivia Rodrigo.

Nếu drivers license khắc họa nỗi đau khi chứng kiến người yêu cũ bước tiếp, good 4 u lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác với nguồn năng lượng giận dữ và âm hưởng pop-punk mạnh mẽ. Trong khi đó, brutal thể hiện những thất vọng, áp lực và sự hoang mang của tuổi trẻ; còn jealousy, jealousy trực diện đề cập đến cảm giác tự ti và thói quen so sánh bản thân với người khác trên mạng xã hội.

Những ca khúc này cho thấy Olivia Rodrigo không ngại thể hiện những mặt thiếu hoàn hảo của con người. Thay vì cố gắng xây dựng hình ảnh lúc nào cũng dịu dàng, tích cực hay chuẩn mực, cô lựa chọn biến những cảm xúc khó nói thành chất liệu sáng tác.

Đến album GUTS năm 2023, tinh thần nổi loạn ấy tiếp tục được đẩy lên cao hơn. all-american bitch đề cập đến những kỳ vọng khắt khe mà xã hội đặt lên phụ nữ trẻ, trong khi bad idea right? kể câu chuyện về quyết định nối lại liên lạc với người yêu cũ dù biết rõ đó có thể là một sai lầm.

Đặc biệt, get him back! khai thác sự giằng co giữa mong muốn trả thù và sức hút của đối phương. Những cảm xúc mâu thuẫn được thể hiện bằng cách kể chuyện táo bạo, góp phần củng cố hình ảnh Olivia Rodrigo như một nghệ sĩ không ngại đối diện với những khía cạnh phức tạp, đôi khi ích kỷ hoặc bốc đồng của chính mình.

Nếu SOUR và GUTS tập trung nhiều vào những biến động cảm xúc của tuổi trẻ, album thứ ba You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love lại tiếp cận tình yêu từ một góc nhìn khác.

Tác phẩm theo dõi những chuyển biến trong một mối quan hệ trưởng thành, từ cảm giác say mê ban đầu đến sự bất an, tổn thương và khả năng bắt đầu lại. Các ca khúc như drop dead, the cure và expectations nghiêng về nỗi khát khao, sự tự vấn và những cảm xúc khó gọi tên.

Về âm nhạc, những ảnh hưởng của New Wave và synth-pop cũng góp phần mở rộng màu sắc sáng tác của Olivia Rodrigo, vượt ra ngoài âm hưởng pop-punk vốn tạo nên dấu ấn ở các dự án trước đó.

Sự thay đổi này cho thấy nữ ca sĩ không chỉ phát triển về mặt cảm xúc mà còn tiếp tục thử nghiệm những hướng đi mới trong âm nhạc. Cô không nhất thiết phải từ bỏ những chủ đề quen thuộc để trưởng thành, mà có thể nhìn chúng từ những góc độ sâu sắc và phức tạp hơn.

Bởi vậy, nếu Olivia Rodrigo thực sự bước vào một "giai đoạn gái hư" như lời chia sẻ, sự thay đổi ấy có thể không đơn thuần nằm ở phong cách ăn mặc hay cách xuất hiện trước công chúng. Điều đáng chờ đợi hơn là liệu tinh thần tự do, táo bạo và ít bị ràng buộc có được thể hiện rõ nét hơn trong âm nhạc cũng như cách cô xây dựng hình ảnh cá nhân hay không.

Dẫu vậy, cần phân biệt giữa hình ảnh nổi loạn và bản chất nghệ thuật của Olivia Rodrigo. Những ca khúc từ trước đến nay đã cho thấy cô có khả năng thể hiện sự giận dữ, ham muốn và những lựa chọn bốc đồng mà không nhất thiết phải biến đời sống riêng tư thành tâm điểm chú ý. Một hình tượng mới, nếu xuất hiện, cũng không đồng nghĩa nữ ca sĩ phải thay đổi hoàn toàn con người mình.

Bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống và hình ảnh cá nhân, Olivia Rodrigo cũng đang hướng đến một hoạt động âm nhạc đáng chú ý. Theo thông tin trong bài phỏng vấn, nữ ca sĩ dự kiến phát hành phiên bản mới của ca khúc expectations với sự góp mặt của Chappell Roan vào ngày 15/10, đi kèm một video âm nhạc.

Sự kết hợp này tiếp tục khiến người hâm mộ tò mò về cách Olivia Rodrigo mở rộng màu sắc âm nhạc của mình, đặc biệt khi cô đang cho thấy những dấu hiệu chuyển dịch trong cách tiếp cận tình yêu và sự trưởng thành.

Ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định "giai đoạn gái hư" mà Olivia Rodrigo nhắc đến sẽ trở thành một hướng đi thực sự trong sự nghiệp. Có thể đó chỉ là lời bông đùa về mong muốn sống phóng khoáng hơn sau nhiều năm luôn ý thức về hình ảnh trước công chúng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nữ ca sĩ đang muốn dành cho bản thân nhiều không gian để thử nghiệm, khám phá và bước ra khỏi những kỳ vọng quen thuộc.

Với Olivia Rodrigo, sự nổi loạn vốn đã hiện diện trong âm nhạc từ những ngày đầu. Câu hỏi thú vị lúc này là liệu cô có muốn đưa tinh thần ấy ra ngoài những ca từ, để thể hiện một phiên bản tự do và táo bạo hơn của chính mình trong tương lai hay không.