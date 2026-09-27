Olivia Rodrigo mang cả vườn hoa bốn mùa lên sân khấu 'The Unraveled Tour'

Sự kiện mở màn tại Connecticut (Hoa Kỳ) là “phát súng” đầu tiên trong chuỗi 86 đêm diễn của Olivia Rodrigo nhằm quảng bá cho album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love vừa phát hành vào tháng 6/2026. Tên gọi của tour diễn lấy cảm hứng từ câu hát “I’m unraveled” trong ca khúc the cure thuộc album mới.

Đây là chuyến lưu diễn lớn đầu tiên của Olivia Rodrigo kể từ khi GUTS World Tour khép lại vào năm 2025. Sau hai đêm diễn liên tiếp ở Hartford, Olivia sẽ tiếp tục hành trình qua 59 đêm diễn tại 2 chặng Bắc Mỹ và châu Âu, kéo dài đến tháng 5 năm 2027.

Danh sách các điểm dừng chân của tour diễn.

Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh trong đêm mở màn chính là phần thiết kế sân khấu. Olivia đã biến toàn bộ không gian biểu diễn thành một vườn hoa khổng lồ với hai tông màu chủ đạo hồng và trắng, tạo cảm giác vừa thơ mộng vừa mang đậm dấu ấn cá tính riêng của cô.

Tổng thể chương trình được thiết kế như một hành trình cảm xúc luân chuyển qua các mùa, chia thành 6 màn diễn gồm: Xuân (Spring), Hạ (Summer), Hoàng hôn mùa hạ (Summer Twilight), Thu (Autumn), Đông (Winter) và Xuân thứ hai (Spring 2). Khung cảnh sân khấu liên tục biến đổi xuyên suốt buổi diễn, dẫn dắt khán giả đi qua trọn vẹn các cung bậc cảm xúc.

Về phần âm nhạc, đêm diễn quy tụ các ca khúc đến từ cả ba album của Rodrigo, gồm SOUR, GUTS và album mới nhất. Cô mở màn đầy ấn tượng với ca khúc mới drop dead ngay giữa thảm hoa trên sân khấu, sau đó lần lượt trình diễn các ca khúc sôi động như u + me = <3, so american và good 4 u trong màn Xuân đầu tiên.

Olivia Rodrigo trình diễn mở màn với ca khúc “drop dead”.

Bước sang màn Hạ, khán giả được thưởng thức những bản nhạc bùng nổ như my way, serena joy, bad idea right? và ballad of a homeschooled girl, trước khi chuyển sang không khí lãng mạn trong màn Twilight với vampire và purple.

Màn Thu và màn Đông mang đến những ca khúc giàu cảm xúc như stupid song, traitor, honeybee, cùng đoạn chuyển tiếp bằng đàn dây dẫn vào liên khúc favorite crime / making the bed / teenage dream.

Sau khi biểu diễn bản hit driver's license và ca khúc chủ đề của tour - the cure, đêm diễn khép lại bằng màn Xuân thứ hai với deja vu, all american bitch và expectations.

Giọng hát live của nữ ca sĩ trong đêm mở màn được đánh giá cao nhờ giữ cột hơi vững, âm vang khỏe và truyền tải trọn vẹn chất rock-pop cuồng nhiệt, giàu cảm xúc. Không khí sôi động của đêm diễn nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, với nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc Rodrigo biểu diễn giữa thảm hoa sân khấu được chia sẻ rộng rãi.

Olivia Rodrigo giao lưu cùng khán giả.

Bên cạnh đó, dàn nghệ sĩ khách mời đồng hành cùng Olivia Rodrigo trong chuyến lưu diễn cũng được công bố chính thức. Tại chặng Bắc Mỹ, nhóm nhạc rock Anh Quốc Wolf Alice, ban nhạc The Last Dinner Party và nữ ca sĩ Devon Again sẽ thay phiên nhau đảm nhận vai trò mở màn tại các sân vận động lớn. Trong khi đó, Grace Ives và Die Spitz đã được xác nhận sẽ khởi động cá đêm diễn khi tour tiến sang thị trường châu Âu vào mùa Xuân năm sau.

Tháng 8 vừa qua, Olivia Rodrigo cũng đã tổ chức lễ hội âm nhạc Daisy Chain Fields trước khi chính thức bước vào chuyến lưu diễn. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ nữ hàng đầu như Chappell Roan, Doechii, Garbage, cùng sự góp mặt của các khách mời đặc biệt Alanis Morissette, Sarah McLachlan và Stevie Nicks. Toàn bộ lợi nhuận đã được quyên góp cho các tổ chức bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái, với tổng số tiền đóng góp 20 triệu đô la (khoảng 519 tỷ đồng).