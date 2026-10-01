Olivia Dean thiết lập cột mốc mới với album làm nên bước đột phá toàn cầu

The Art of Loving không chỉ đưa Olivia Dean bước ra khỏi phạm vi thành công tại Anh mà còn trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Sau hơn một năm phát hành, album tiếp tục duy trì sức hút trên nhiều bảng xếp hạng tại quê nhà, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về độ bền bỉ của một sản phẩm âm nhạc trong sự nghiệp của cô.

Olivia Dean hiện mới phát hành hai album phòng thu. Nếu album đầu tay Messy giúp nữ ca sĩ tạo dựng tên tuổi tại Anh và từng bước được công chúng trong nước biết đến, thì The Art of Loving mới thực sự là dự án đưa cô đến một tầm cao mới. Album không chỉ tạo ra loạt ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Olivia Dean mà còn góp phần đưa cô đến với sân khấu GRAMMY. Nữ ca sĩ giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, qua đó củng cố vị thế của một trong những giọng ca trẻ đáng chú ý của thế hệ hiện tại.

Hơn một năm sau ngày phát hành, The Art of Loving tiếp tục cho thấy sức sống đáng nể tại thị trường Anh. Album vừa hoàn thành 52 tuần xuất hiện đồng thời trên sáu bảng xếp hạng khác nhau của Official Charts.

Đáng chú ý, album vẫn duy trì vị trí trong nhóm đầu của những bảng xếp hạng quan trọng. The Art of Loving tăng từ vị trí thứ 7 lên thứ 5 trên Official Albums Chart - bảng xếp hạng phản ánh mức tiêu thụ album trên toàn thị trường Anh. Trong khi đó, album đứng thứ 7 trên Official Albums Streaming Chart. Đây là cột mốc đặc biệt đối với Olivia Dean bởi The Art of Loving trở thành sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp của cô duy trì sự hiện diện suốt một năm trên cả sáu bảng xếp hạng nói trên.

Trước đó, album đầu tay Messy cũng từng tiến rất gần tới thành tích tương tự trên một số bảng xếp hạng, nhưng chưa thể đạt được cột mốc mà The Art of Loving vừa thiết lập.

Điều đáng chú ý là thành tích của The Art of Loving không hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của streaming.

Trong tuần mới nhất, album có sự biến động ở các bảng xếp hạng phản ánh doanh số cụ thể. The Art of Loving giảm thứ hạng trên Official Albums Sales Chart, Official Albums Downloads Chart, Official Physical Albums Chart và Official Vinyl Albums Chart. Dù vậy, việc album vẫn duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng tổng hợp cho thấy sức hút của dự án chưa biến mất sau hơn một năm.

Ở một số bảng xếp hạng chuyên biệt, The Art of Loving cũng đã tích lũy số tuần đáng kể. Album hiện có 49 tuần trên Official Albums Sales Chart, 45 tuần trên Official Physical Albums Chart và 35 tuần trên Official Albums Downloads Chart. Thành tích trên Official Albums Streaming Chart cũng đã kéo dài hơn nửa năm. Những con số này cho thấy hành trình của The Art of Loving không phải là một khoảnh khắc bùng nổ ngắn ngủi. Album tiếp tục duy trì sự hiện diện ở nhiều hình thức tiêu thụ âm nhạc khác nhau.

Không chỉ bền bỉ, The Art of Loving còn từng đạt vị trí số 1 trên cả sáu bảng xếp hạng mà album hiện diện. Đây là một thành tích đáng chú ý trong sự nghiệp còn tương đối ngắn của Olivia Dean. Album từng đứng đầu Official Albums Downloads Chart trong hai tuần, đồng thời có khoảng một tháng giữ vị trí số 1 trên Official Physical Albums Chart và Official Vinyl Albums Chart.

Như vậy, The Art of Loving vừa mang đến cho Olivia Dean thành công về mặt thứ hạng, vừa cho thấy khả năng duy trì sức hút trong thời gian dài.

Thành công của album cũng được hỗ trợ bởi những ca khúc nổi bật như Man I Need và So Easy (To Fall in Love). Hai ca khúc này tiếp tục có những cột mốc đáng chú ý trên các bảng xếp hạng tại Anh, góp phần kéo dài vòng đời của album.

Từ một nghệ sĩ được biết đến chủ yếu tại thị trường quê nhà, Olivia Dean đã có bước chuyển mình rõ rệt với The Art of Loving. Album không chỉ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nữ ca sĩ mà còn trở thành nền tảng cho một giai đoạn mới trong sự nghiệp.

Và sau 52 tuần cùng lúc hiện diện trên sáu bảng xếp hạng tại Anh, The Art of Loving đang cho thấy một điều quan trọng: với Olivia Dean, thành công của album này không chỉ nằm ở những thứ hạng cao trong thời gian ngắn, mà còn ở khả năng ở lại lâu hơn trong đời sống âm nhạc của công chúng.