Olivia Dean được Apple Music vinh danh Nghệ sĩ của năm 2026, sẵn sàng 'làm nên chuyện' tại Grammy 2027

Sáng 10/11 (giờ Việt Nam), Apple Music chính thức công bố Olivia Dean là Nghệ sĩ của năm 2026 (Artist of the Year), ghi nhận một năm hoạt động bùng nổ của nữ ca sĩ người Anh. Đáng chú ý, Olivia Dean cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên đến từ Vương quốc Anh nhận danh hiệu này kể từ khi Apple Music bắt đầu trao giải.

Theo Apple Music, âm nhạc của Olivia Dean chinh phục người nghe bằng những ca khúc gần gũi, giàu cảm xúc, xoay quanh tình yêu và tình bạn. Những thông điệp về sự khẳng định giá trị bản thân và kết nối con người trong âm nhạc của Olivia Dean tạo được sự đồng cảm sâu sắc với người hâm mộ.

Khán giả cũng đón nhận quan điểm sống của cô: Thể hiện tình yêu dưới mọi hình thức là một hành động cần được chủ động thực hiện và vun đắp bằng sự nỗ lực có ý thức. Tư tưởng này lấy cảm hứng từ cuốn sách All About Love: New Visions (1999) của tác giả Bell Hooks.

“Tôi yêu việc làm nhạc. Đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi cảm thấy danh hiệu Nghệ sĩ của năm của Apple thực sự rất đáng tự hào. Được công nhận là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng là điều vô cùng tuyệt vời”, Olivia chia sẻ.

Tuy nhiên, giải thưởng trên thực chất chỉ là một phần trong chuỗi thành tích mà Olivia Dean gặt hái được nhờ album phòng thu thứ hai The Art of Loving. Nổi bật nhất, đĩa đơn Man I Need vươn lên vị trí số 1 tại Anh, đồng thời đạt thứ hạng cao nhất là vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Album “The Art of Loving” và đĩa đơn “Man I Need” mang về loạt thành tích thương mại ấn tượng.

Bên cạnh đó, màn kết hợp giữa cô và Sam Fender trong Rein Me In cũng lập kỷ lục là ca khúc giữ vị trí số 1 lâu nhất trong lịch sử bảng xếp hạng âm nhạc Anh. Trước đó, cô cũng ghi dấu ấn với khán giả qua ca khúc nhạc phim It Isn't Perfect But It Might Be của bộ phim hài tình cảm Bridget Jones: Mad About the Boy.

Màn kết hợp giữa Olivia Dean và Sam Fender trong “Rein Me In” lập kỷ lục trên bảng xếp hạng Anh.

Olivia Dean cũng liên tục được xướng tên tại các lễ trao giải lớn trong năm nay. Tháng 2/2026, cô nhận chiếc kèn vàng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist)tại Grammy. Chỉ vài tuần sau lễ trao giải tại Mỹ, cô tiếp tục thắng 4 giải quan trọng tại BRIT Awards 2026 gồm: Nghệ sĩ của năm, Album của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ Pop xuất sắc nhất.

Olivia thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy 2026.

Theo nhận định từ Billboard và Variety, nữ ca sĩ đã trở thành ứng viên nặng ký tại nhóm Big 4 (bốn giải thưởng quan trọng nhất)của Grammy 2027. Cụ thể, album The Art of Loving đang được xếp vào nhóm lựa chọn hàng đầu cho giải Album của năm, còn bản hit Man I Need nắm giữ nhiều lợi thế ở cả hai hạng mục Ghi âm của năm và Bài hát của năm.

Giới chuyên môn đánh giá Olivia Dean là ứng viên sáng giá tại Big 4 của mùa giải Grammy 2027.

Đặc biệt, Viện Hàn lâm Ghi âm vừa chọn cô làm gương mặt đọc danh sách đề cử Grammy 2027 vào ngày 16/11 tới. Cô sẽ sánh vai cùng Kehlani và Pharrell Williams trong sự kiện mở màn mùa giải này.

Lý giải về việc Olivia Dean chinh phục các hội đồng nghệ thuật, nhiều nhà phê bình chỉ ra, lối đi ngược dòng xu hướng của cô. Giữa thị trường âm nhạc bị áp đảo bởi chất liệu điện tử, trap và các đoạn nhạc ngắn bắt trend trên TikTok, cô kiên trì theo đuổi sự pha trộn giữa Pop, Jazz và R&B.

Olivia Dean tạo dấu ấn riêng nhờ theo đuổi chất liệu Pop pha trộn cùng Jazz và R&B.

Chất nhạc êm ái cùng lối viết lời mang tính chữa lành đã giúp cô ghi điểm. Danh ca Elton John từng dành nhiều lời khen và gọi cô là “tương lai của dòng nhạc Soul nước Anh”, còn Alicia Keys cũng chủ động mời cô đứng chung sân khấu trong các đêm diễn đặc biệt của mình.

Olivia Dean sinh ngày 14/3/1999 tại London, có mẹ là người gốc Jamaica - Guyana và bố là người Anh. Cô từng theo học tại BRIT School, cái nôi đào tạo nên Adele, Amy Winehouse và Leona Lewis. Sau khi đảm nhận vị trí headliner tại các lễ hội âm nhạc lớn và hoàn tất tour diễn khắp châu Âu cuối năm 2026, toàn bộ vé cho các chặng diễn tiếp theo của cô tại Nam Phi (tháng 1/2027) và New Zealand đều đã bán sạch chỉ sau vài phút mở bán.

Apple Music Artist of the Year là danh hiệu thường niên do Apple Music trao tặng, nhằm vinh danh nghệ sĩ có thành tích âm nhạc nổi bật, sức ảnh hưởng và khả năng kết nối với khán giả trong năm. Giải thưởng được trao lần đầu vào năm 2019 cho Billie Eilish. Những nghệ sĩ tiếp theo từng nhận danh hiệu gồm Lil Baby (2020), The Weeknd (2021), Bad Bunny (2022), Taylor Swift (2023), Billie Eilish (2024), Tyler, The Creator (2025) và Olivia Dean (2026).