Olise rực sáng, Bayern vùi dập Magdeburg 6-1

Bayern Munich thắng đậm đối thủ dưới cơ. Ảnh: EPA

Bayern Munich bước vào trận đấu với tư thế của một ông lớn thực thụ tại đấu trường cúp quốc nội. Dù huấn luyện viên trưởng Vincent Kompany vắng mặt, trợ lý Aaron Danks vẫn giúp toàn đội vận hành trơn tru lối chơi áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Sự chênh lệch đẳng cấp nhanh chóng thể hiện khi đội bóng áo đỏ liên tục dồn ép đối thủ.

Sức ép liên hồi từ đội chủ sân Allianz Arena sớm được cụ thể hóa thành bàn thắng ở phút thứ 10. Ismael Saibari bứt tốc khôn ngoan phá bẫy việt vị sau một pha tấn công trung lộ vô cùng sắc bén. Thay vì tung cú sút, tiền đạo này dọn cỗ vô tư để Michael Olise dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Tuy nhiên, đội khách đến từ giải hạng dưới không dễ dàng buông xuôi và bất ngờ tạo ra một cú sốc nhỏ cho khán đài. Chỉ năm phút sau bàn thua, từ một pha phản công chớp nhoáng, Mateusz Zukowski chớp thời cơ tung cú cứa lòng hoàn hảo gỡ hòa 1-1 khiến thủ môn Jonas Urbig hoàn toàn bó tay.

Bàn thua ngỡ ngàng dường như chỉ làm tôn thêm bản lĩnh vĩ đại của gã khổng lồ xứ Bavaria. Đến phút 21, trật tự được lặp lại khi đích thân Olise sắm vai kiến tạo đáp lễ cho người đồng đội. Tiền vệ người Pháp tung đường chọc khe tinh tế giúp Saibari thoát xuống bấm bóng qua đầu thủ môn tái lập thế dẫn bàn.

Bước sang hiệp hai, thế trận nghiêng hẳn về một chiều khi Bayern gia tăng nhịp độ hòng kết liễu trận đấu. Phút 51, Alphonso Davies kiếm về quả phạt đền chuẩn xác để Olise lạnh lùng bước lên thực hiện thành công, gia tăng cách biệt lên 3-1.

Sự vượt trội về mặt nhân sự tiếp tục được thể hiện qua những quyết định thay người cực kỳ hiệu quả của ban huấn luyện. Phút 70, chính cầu thủ dự bị Davies chọn vị trí nhạy bén để dứt điểm cận thành sau đường chuyền dọn cỗ điệu nghệ của tài năng trẻ Lennart Karl.

Lối đá pressing liên tục mang lại trái ngọt cho hàng công chủ nhà trong những phút cuối trận. Chỉ ba phút sau khi tự điền tên lên bảng tỷ số, Davies đóng vai trò kiến tạo xuất sắc bên cánh trái. Hậu vệ này căng ngang vừa tầm để Nathaniel Brown băng vào dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 5-1.

Bữa tiệc bóng đá tấn công rực rỡ được khép lại trọn vẹn ở phút bù giờ thứ 3. Nhận đường nhả bóng lại từ Josip Stanisic, tài năng trẻ David Santos tung cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm ấn định thắng lợi 6-1.

Nhìn chung, sự bùng nổ của các cá nhân và khả năng áp đặt thế trận xuất sắc đã giúp Bayern dập tắt hoàn toàn khát vọng của đội khách. Màn hủy diệt này không chỉ đưa họ kiêu hãnh tiến bước ở DFB-Pokal, mà còn là bước chuẩn bị hoàn hảo về mặt tinh thần trước những trận đại chiến sắp tới.

Kết quả chung cuộc: Bayern Munich 6-1 Magdeburg

Ghi bàn:

Bayern Munich: Michael Olise (10', 51'), Ismael Saibari (21'), Alphonso Davies (70'), Nathaniel Brown (73'), David Santos (90+3')

Magdeburg: Mateusz Zukowski (15')