Olise biến đôi giày cũ thành hợp đồng triệu USD

Michael Olise nhiều năm tự tìm mua Nike Hypervenom Phantom III sau khi dòng giày này ngừng sản xuất.

Michael Olise từ lâu là trường hợp khác biệt trong giới cầu thủ đỉnh cao. Khi nhiều ngôi sao sớm ký hợp đồng tài trợ với các hãng thể thao lớn, tiền vệ Bayern Munich lại chọn cách đứng ngoài để giữ quyền sử dụng mẫu giày mình yêu thích.

Theo Footy Headlines, Olise thường xuyên mang Nike Hypervenom Phantom III, dòng sản phẩm đã ngừng sản xuất từ năm 2018. Vì không muốn bị ràng buộc bởi hợp đồng tài trợ, anh tự tìm mua những đôi giày cũ còn nguyên trên thị trường quốc tế, thậm chí thuê nghệ sĩ tùy biến màu sắc để phù hợp với trang phục thi đấu của Bayern hoặc tuyển Pháp.

Hồi tháng 9, Olise còn sử dụng một đôi Hypervenom màu đen được thiết kế riêng trong trận Bayern thắng Union Berlin 7-0. Anh lập hat-trick ở trận đấu ấy, tiếp tục khiến mẫu giày cũ gắn chặt hơn với hình ảnh cá nhân.

Sở thích tưởng như chỉ mang tính cá nhân giờ lại trở thành một phần trong kế hoạch kinh doanh của Nike.

Nike dự kiến hồi sinh Hypervenom từ năm 2027, trong khi Olise vừa đạt thỏa thuận tài trợ trị giá hàng triệu USD với hãng.

Theo AS và Footy Headlines, Olise đã đạt thỏa thuận tài trợ trị giá hàng triệu USD với hãng thể thao Mỹ. Anh được xem là một trong những gương mặt mới quan trọng của Nike trong bóng đá, nhất là sau khi Kylian Mbappe rời hãng để chuyển sang On.

Nike đồng thời dự kiến đưa Hypervenom trở lại từ năm 2027. Dòng Phantom hiện tại có thể được thay thế trong quá trình tái cấu trúc danh mục sản phẩm, với Hypervenom trở lại bên cạnh Mercurial và Tiempo. Olise nhiều khả năng sẽ giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch quảng bá.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc cầu thủ 24 tuổi không phải thay đổi thói quen để phù hợp với nhà tài trợ. Ngược lại, Nike đang chuẩn bị hồi sinh chính dòng giày anh đã sử dụng suốt nhiều năm.

Trước khi ký hợp đồng, Olise từng được người thân cận mô tả là không quá quan tâm tới chuyện tài trợ giày. Anh ưu tiên cảm giác thoải mái và quyền tự lựa chọn hơn khoản tiền từ các thương hiệu.

Vị thế của Olise giờ đã khác. Những màn trình diễn nổi bật trong màu áo Bayern và tuyển Pháp giúp giá trị thương mại của anh tăng nhanh, trong khi Nike cũng cần thêm những gương mặt mới cho chiến lược bóng đá.

Thỏa thuận mới vì thế không chỉ là một hợp đồng quảng cáo thông thường. Olise từng từ bỏ tiền tài trợ để tiếp tục mang đôi giày mình thích. Vài năm sau, chính sở thích ấy lại giúp anh nhận được một hợp đồng trị giá hàng triệu USD và có thể trở thành gương mặt đại diện cho sự trở lại của Hypervenom.