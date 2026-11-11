Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc lập công, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Đài Bắc Trung Hoa

Dù triệu tập đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và tân binh trong đợt tập trung này, tuyển Việt Nam vẫn trình diễn lối chơi ấn tượng, chủ động dâng cao đội hình và dồn ép đối thủ trong cuộc tiếp đón Đài Bắc Trung Hoa.

Sức ép của tuyển Việt Nam sớm được cụ thể hóa thành bàn thắng ở phút 21. Hồng Phúc đi bóng tốc độ bên hành lang cánh phải rồi tung đường căng ngang thuận lợi để Olaha Mạnh Đức băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Huang Chiu-Lin, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng này đánh dấu màn ra mắt không thể ngọt ngào hơn của tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc cùng lập công trong chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Những phút tiếp theo của hiệp một, tuyển Việt Nam liên tục gia tăng sức ép với các pha hãm thành của Minh Khoa và Đình Bắc. Về phía Đài Bắc Trung Hoa, cơ hội đáng chú ý nhất của họ đến ở phút 45, khi Tian-Long tung cú volley chân phải một chạm từ tuyến hai đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành của Patrik Lê Giang.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik thực hiện liên tiếp 3 sự thay đổi người nhằm làm mới tuyến giữa và hàng công: Khuất Văn Khang, Nguyễn Trần Việt Cường và Hoàng Vĩnh Nguyên được tung vào sân thay cho Minh Phúc, Minh Khoa và Ngọc Sơn.

Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 58, khán đài Thiên Trường bùng nổ với khoảnh khắc xuất thần của Nguyễn Đình Bắc. Nhận bóng từ hành lang cánh trái, tiền đạo sinh năm 2004 tự tin đi bóng đột phá, ngoặt bóng lắt léo vượt qua sự kèm cặp của hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú cứa lòng chân phải kỹ thuật ghim bóng vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam.

Những phút cuối trận, HLV Kim Sang Sik tiếp tục đưa Nguyễn Văn Tùng vào thay Olaha Mạnh Đức để giữ sức cho các học trò. Tuyển Việt Nam làm chủ nhịp độ trận đấu, bảo toàn chiến thắng 2-0 chung cuộc đến khi tiếng còi hết giờ vang lên.

Tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai gặp Kyrgyzstan vào lúc 19h00 ngày 17/1. Đây được dự báo là thử thách lớn hơn để giúp đội tuyển tiếp tục hoàn thiện đội hình và lối chơi, trước khi khép lại chuỗi trận FIFA Days cuối cùng trong năm 2026.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Nguyễn Thành Chung (C), Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Nhật Minh, Lương Chí Khải (Lý Đức), Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Hoàng Minh Khoa, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức.

Đài Bắc Trung Hoa: Huang Chiu-Lin; Tiao Tian-Long, Tsai Meng-Cheng, Chen Hao-Wei, Yu Yao-Hsing, Jhon Estama Benchy, Huang Wei-Chieh, Kuo Po-Wei, Chen Po-Liang, Chien Po-Ting, Kao Jing-Hang.