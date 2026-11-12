Olaha Mạnh Đức và 3 cầu thủ chia tay tuyển Việt Nam

Sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0 tại Casper Cup 2026 tối 11/11, thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức chia tay tuyển Việt Nam trở về CLB CA TPHCM để chuẩn bị cho Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27.

Cả 4 cầu thủ trên đều đá chính ở trận ra quân của tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026, trong đó Olaha Mạnh Đức ghi dấu ấn trong lần đầu khoác áo ĐTQG với bàn thắng mở tỷ số.

Olaha Mạnh Đức chia tay tuyển Việt Nam sau trận ra mắt thành công. Ảnh: T.L

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11, trong khi CLB CA TPHCM tiếp đón Buriram United lúc 19h30 ngày 18/11 trên SVĐ Gò Đậu (Bình Dương), trong khuôn khổ bảng A Cúp CLB Đông Nam Á.

Việc HLV Kim Sang Sik tạo điều kiện cho 4 cầu thủ trở về CLB là có kế hoạch từ ban đầu. Quyết định này được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa Ban huấn luyện đội tuyển và CLB, nhằm hài hòa kế hoạch thi đấu của cả hai bên. Không chỉ có CLB CA TPHCM, mà nhiều đội bóng ở V-League cũng được giữ lại các trụ cột để nghỉ ngơi, tránh bị quá tải, chấn thương.

Trên thực tế, Casper Cup 2026 là dịp để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, đánh giá phong độ và khả năng đáp ứng của các cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố mới, qua đó tiếp tục xây dựng đội hình có chiều sâu cho các mục tiêu dài hạn.

Sau khi chia tay 4 cầu thủ của CA TPHCM, cơ hội được thể hiện ở tuyển Việt Nam sẽ đến với các cầu thủ khác, trong trận gặp Kyrgyzstan sắp tới. Điều này cũng có nghĩa, đội hình xuất phát tuyển Việt nam chắc chắn có nhiều sự thay đổi ở trận đấu cuối cùng của Casper Cup 2026.

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