Olaha Mạnh Đức tỏa sáng, Công An TP.HCM vượt qua Thể Công Viettel

Công An TP.HCM bước vào cuộc đối đầu với Thể Công Viettel trong bối cảnh cả hai đội đều cần một chiến thắng để cải thiện thành tích. Sau 3 vòng đấu, Công An TP.HCM có 4 điểm, trong khi Thể Công Viettel mới giành được 3 điểm.

Trên sân Bình Dương, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Thể Công Viettel chủ động tìm kiếm cơ hội từ những pha lên bóng ở hai biên và các tình huống cố định. Ribamar có một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công.

Công An TP.HCM vượt qua Thể Công Viettel 1-0 trên sân Bình Dương. Ảnh: Công An TP.HCM

Công An TP.HCM cũng tạo ra những pha đáp trả. Đáng chú ý, Quốc Cường có cú sút xa nguy hiểm ở phút 27 nhưng thủ môn Văn Việt kịp thời cản phá. Thế trận sau đó diễn ra giằng co, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Công An TP.HCM thi đấu chủ động hơn và tạo được sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Nỗ lực của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 68.

Từ đường căng ngang của Williams Minh Hoàng, hàng phòng ngự Thể Công Viettel phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Olaha Mạnh Đức dứt điểm. Văn Việt cản phá được cú sút đầu tiên, nhưng chân sút gốc Nigeria nhanh chóng đá bồi thành công, đưa Công An TP.HCM vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, Thể Công Viettel đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Công An TP.HCM vẫn duy trì được sự tập trung. Lê Giang Patrik cũng có những pha cứu thua quan trọng trước các tình huống dứt điểm của đội khách.

Kịch tính được đẩy lên cao trong những phút cuối. Phút 81, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Trần Ngọc Nhớ thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ đối với Đức Phú. Công An TP.HCM phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Thể Công Viettel tiếp tục gây sức ép và tưởng như có cơ hội rõ ràng để quân bình tỷ số khi được hưởng phạt đền ở phút 90+5. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định không có penalty.

Công An TP.HCM bảo toàn thành công lợi thế mong manh và giành chiến thắng chung cuộc 1-0, để vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH. Trong khi đó, Thể Công Viettel đã tụt xuống nhóm 4 đội cuối bảng sau thất bại này với chỉ 3 điểm sau 4 vòng đấu.

Đội hình xuất phát Công An TP.HCM: Lê Giang Patrik, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Trọng, Leo Gomes, Quốc Cường, Aldair Ferreira, Olaha Mạnh Đức, Đức Phú, Tiến Linh

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulinho, Viết Tú, Văn Tú, Lucas Alves, Văn Khang, Việt Hưng, Ribamar, Hoàng Minh

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