Olaha Mạnh Đức: Gương mặt kỳ vọng của đội tuyển Việt Nam

Sự tiến hóa trong lối chơi

Michael Olaha lần đầu đến V-League khi chưa tròn đôi mươi, chơi cho Sông Lam Nghệ An 3 mùa giải (2017-2019), trước khi gia nhập giải vô địch quốc gia Israel. Năm 2021, chân sút gốc Nigeria tái hợp với đội bóng chủ sân Vinh.

Olaha Mạnh Đức (phải) trong màu áo câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Bước ngoặt đến khi Olaha gia nhập câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh và nhập quốc tịch Việt Nam đầu mùa giải năm nay, lấy tên Olaha Mạnh Đức. Ở đội bóng mới, anh đá phía sau tiền đạo cắm và được phép di chuyển rộng, tận dụng sự cơ động và năng lực kiến tạo lối chơi.

Tính riêng tại V-League 2026-2027, số 7 của Công an TP Hồ Chí Minh hiện chỉ xếp sau Leo Artur (Công an Hà Nội FC) về các thông số liên quan đến khả năng kiến thiết lối chơi và chuyền bóng như: Tổng số đường chuyền đã thực hiện, số đường chuyền dài, số pha tạt bóng...

Những điều này cho thấy Olaha Mạnh Đức đã rèn luyện nhãn quan cùng khả năng chuyền bóng của mình đến mức tối ưu nhất. Anh hiện góp dấu giày vào phân nửa số bàn thắng của đội với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, trở thành quân bài quan trọng dưới thời huấn luyện viên Arthur Diles.

Kỳ vọng làn gió mới

Giống như Xuân Son, Olaha Mạnh Đức cũng từng chật vật để thích nghi với nhịp độ V-League trước khi phát triển bộ kỹ năng của mình đa dạng hơn. Sự áp đảo về mặt thể chất từng giúp Xuân Son trở thành "sát thủ" ở 1/3 cuối sân. Tuy nhiên, sau chấn thương, anh không còn linh hoạt và cũng không dám thúc ép bản thân chơi toàn lực như vậy, buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng bóng dài triển khai các pha tấn công.

Olaha Mạnh Đức có thể đem tới sự khác biệt nhờ tốc độ và kỹ thuật đáng nể bên trong thân hình đồ sộ. Anh có thể tác hợp cùng những người giàu tính linh hoạt và cũng đầy khéo léo như Đình Bắc, Hai Long hay tân binh Lê Phát hoán đổi vị trí, tạo bất ngờ bằng việc di chuyển không bóng và phối hợp nhóm trong không gian hẹp. Olaha Mạnh Đức cũng sẽ đem tới thứ “vũ khí” thượng hạng của mình là những cú sút xa, điều anh đã thể hiện khi câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh đối đầu Ratchaburi tại ASEAN Club Championship.

Nếu có thể phát huy phẩm chất, Olaha Mạnh Đức sẽ có thể là phương án dài hạn cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. Tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026, liệu chàng tân binh này sẽ đem tới luồng sinh khí mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa và đội tuyển Kyrgyzstan.