Olaha Mạnh Đức ghi bàn ra mắt, Đình Bắc lập cột mốc mới cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi trước Đài Loan khi giành chiến thắng 2-0. Hai bàn thắng của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng, mà còn mang đến những điểm nhấn đáng chú ý về mặt nhân sự.

Phút 21, đội trưởng Chen Po Liang có tình huống đỡ bóng lỗi. Olaha Mạnh Đức lập tức tận dụng sai lầm này bằng đường chuyền để Hồng Phúc băng xuống bên phải vòng cấm. Hồng Phúc chuyền ngược ra tuyến hai, đưa bóng trở lại đúng tầm di chuyển của Olaha. Tiền đạo nhập tịch của tuyển Việt Nam dễ dàng đệm bóng chìm vào lưới.

Tuyển Việt Nam thắng Đài Loan với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: VFF

Đây là khoảnh khắc đáng nhớ với Olaha Mạnh Đức trong lần đầu có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo này không chỉ ghi bàn mà còn cho thấy khả năng phối hợp, di chuyển và tạo đột biến trong hệ thống tấn công của HLV Kim Sang Sik.

Đến phút 58, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khiến hàng phòng ngự Đài Loan trả giá. Nhận đường chọc khe vừa tầm của Văn Khang, tiền đạo CLB CAHN thoát xuống bên trái vòng cấm, ngoặt bóng sang chân phải để loại bỏ đối thủ trước khi tung cú sút bổng về góc xa. Pha xử lý kỹ thuật và quyết đoán giúp tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

Theo thống kê được cung cấp, đây là bàn thắng thứ 11 của Đình Bắc sau 27 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Con số ấy cho thấy tiền đạo trẻ đang ngày càng có đóng góp rõ nét trên hàng công Việt Nam. Đình Bắc không chỉ mang đến tốc độ và khả năng đột phá, mà còn cho thấy sự tự tin trong những tình huống quyết định.

Chiến thắng trước Đài Loan cũng là cơ hội để HLV Kim Sang Sik tiếp tục đánh giá những nhân tố mới. Đợt tập trung tháng 11 ban đầu được xem là bước chuẩn bị cho Asian Cup 2027, nhưng kế hoạch đã phải điều chỉnh sau khi giải đấu bị hoãn gần một năm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vì thế trao cơ hội cho nhiều cầu thủ nhằm mở rộng lựa chọn nhân sự cho đội tuyển.

Trong danh sách 24 tuyển thủ, một nửa chưa có trận ra mắt đội tuyển quốc gia, trong khi bảy cầu thủ có dưới năm lần khoác áo đội tuyển. Những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thành Chung, Lê Giang Patrik và Nguyễn Đình Bắc được đặt cạnh các cầu thủ trẻ như Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Quang Vinh. Đáng chú ý, hai tân binh nhập tịch Lương Chí Khải (Kyle Colonna) và Olaha Mạnh Đức (Michael Olaha) cũng nhận được sự quan tâm.

Sau chiến thắng 2-0, tuyển Việt Nam sẽ hướng đến thử thách tiếp theo gặp Kyrgyzstan vào tối 17/11. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik tiếp tục kiểm nghiệm đội hình, đặc biệt là khả năng hòa nhập của những nhân tố mới như Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải. Quan trọng hơn, chiến thắng trước Đài Loan sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tiến bộ trước đối thủ có chất lượng cao hơn.