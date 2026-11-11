Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam thắng cách biệt Đài Bắc (Trung Hoa)

Tuyển Việt Nam thắng ấn tượng trước Đài Bắc Trung Hoa.

Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc (Trung Hoa) ở trận ra quân Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Cơ hội tới với đội bóng áo đỏ ngay phút thứ 8, Đình Bắc chọc khe rất sáng nước nhưng lực hơi nhẹ khiến Minh Phúc chưa kịp chạm bóng, hậu vệ đối thủ đã nhanh chóng phá bóng ra.

Phút 13, tân binh tuyển Việt Nam Olaha Mạnh Đức ngã trong vòng cấm của đối thủ nhưng trọng tài xua tay và nói không với phạt đền.

Ít phút sau, tuyển Việt Nam có được cơ hội thực sự đầu tiên khi Olaha Mạnh Đức bị phạm lỗi ở cự ly khoảng 30m. Đình Bắc quyết định thực hiện cú sút phạt theo phong cách Cristiano Ronaldo nhưng bóng đi không chính xác.

Sau nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội tuyển Việt Nam ở phút 21. Olaha Mạnh Đức chuyền một chạm tinh tế cho Hồng Phúc băng vào vùng cấm địa đón lấy rồi trả ngược ra sau rất đúng tầm di chuyển của Olaha Mạnh Đức. Tiền đạo nhập tịch đặt lòng chuẩn xác tung lưới Đài Bắc (Trung Hoa).

Phút 25, từ chếch bên cánh phải, Minh Khoa tạt đường bóng quá chất lượng vào khu cấm địa và Minh Phúc xuất hiện thực hiện cú volley đưa bóng đi sạt cột dọc.

Cuối hiệp một, Đài Bắc (Trung Hoa) có một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công để có bàn thắng san bằng cách biệt.

Đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam thay liền 3 cầu thủ. Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên lần đầu khoác áo đội tuyển. Hai cầu thủ vào sân còn lại là Khuất Văn Khang và Nguyễn Trần Việt Cường.

Phút thứ 48, Hồng Phúc tạt bóng từ bên phải, cắt ngang cầu môn đối thủ. Hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa phá bóng không tốt nhưng Việt Cường không kịp ập vào đá bồi.

Tới phút 58, tỷ số đã là 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đình Bắc có pha đột phá đầy tốc độ bên cánh trái, khéo léo vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ đối phương trong vòng cấm sau đó tung cú cứa lòng bằng chân phải vô cùng kỹ thuật, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà!.

Cuối trận, hai đội có thêm một vài cơ hội nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, tuyển Việt Nam vượt qua Đài Bắc (Trung Hoa) với tỷ số 2-0.