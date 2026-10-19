Olaha Mạnh Đức có cơ hội lên tuyển Việt Nam

Olaha Mạnh Đức có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam ở ASIAN Cup.

Olaha Mạnh Đức đang trở thành cái tên đáng chú ý trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Nếu được triệu tập trong đợt FIFA Days tháng 11, tiền đạo này có thể mang đến thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik ở vị trí trung phong. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Olaha liệu có ảnh hưởng đến cơ hội trở lại đội tuyển của Nguyễn Xuân Son?

Theo thông tin được đề cập, Olaha Mạnh Đức đã đáp ứng điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này có nhiều năm thi đấu tại V.League và sở hữu kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh Asian Cup 2027 đang đến gần, việc bổ sung những phương án chất lượng trên hàng công là vấn đề HLV Kim Sang-sik cần tính đến. Olaha có thể mang đến một lựa chọn mới cho vị trí trung phong, đồng thời giúp đội tuyển có thêm phương án nhân sự trong quá trình chuẩn bị lực lượng.

Một trong những lợi thế của Olaha là sự am hiểu bóng đá Việt Nam sau thời gian dài thi đấu tại V-League. Kinh nghiệm này có thể giúp anh thuận lợi hơn trong việc thích nghi với môi trường đội tuyển nếu được trao cơ hội.

Dù vậy, việc đủ điều kiện khoác áo đội tuyển mới chỉ là bước đầu. Để thuyết phục HLV Kim Sang-sik, Olaha vẫn cần thể hiện phong độ, khả năng phối hợp với các đồng đội và mức độ phù hợp với chiến thuật của Ban huấn luyện.

Bên cạnh đó, việc triệu tập một cầu thủ nhập tịch còn phụ thuộc vào kế hoạch nhân sự và đánh giá chuyên môn của HLV trưởng. Vì thế, khả năng Olaha góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam vẫn cần được xác nhận bằng quyết định chính thức.