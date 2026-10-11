OJI Group khởi công nhà máy bao bì hộp giấy tiệt trùng tại Việt Nam

Sáng ngày 10/10, Tập đoàn OJI (Nhật Bản) đã tổ chức lễ khởi công nhà máy bao bì hộp giấy tiệt trùng mới tại Việt Nam dưới thương hiệu Oji Liquid Pak (OLP), với tổng vốn đầu tư 110 triệu USD.

Tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 57.000m² tại Khu công nghệ cao Long Thành tỉnh Đồng Nai, dự án thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Oji Liquid Pak tại Việt Nam.

Nhà máy dự kiến đi vào vận hành từ năm 2028, sản xuất và cung ứng bao bì hộp giấy tiệt trùng cho đồ uống và các sản phẩm thực phẩm dạng lỏng.

Nhà máy mới của Oji Liquid Pak sẽ đưa hoạt động sản xuất vật liệu bao bì dành cho thực phẩm dạng lỏng về Việt Nam, phục vụ thị trường trong nước và hỗ trợ mạng lưới cung ứng khu vực của Tập đoàn OJI tại Đông Nam Á và các thị trường quốc tế.

Theo ông Kestutis Sliuzas, CEO của Oji Liquid Pak, mục tiêu của nhà máy là đồng hành cùng đối tác trong các giải pháp bền vững Ảnh DNCC

Với tổng số vốn đầu tư 110 triệu USD, dự án được kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp Đồng Nai thông qua việc đưa năng lực sản xuất bao bì tiên tiến về địa phương, với công suất tối đa 8 tỷ hộp mỗi năm và tạo ra hơn 200 việc làm mới.

Khoản đầu tư được triển khai trong bối cảnh ngành bao bì và hàng tiêu dùng Việt Nam đang thích ứng với lộ trình trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và xu hướng chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Oji Liquid Pak kế thừa kinh nghiệm tích hợp nhiều thập kỷ của Tập đoàn OJI tại Nhật Bản trong các lĩnh vực tài nguyên rừng, giấy, bao bì và tái chế. Tại Đông Nam Á, tập đoàn cũng đang thúc đẩy các sáng kiến thu gom và tái chế bao bì hộp giấy tiệt trùng thông qua phát triển công nghệ và hợp tác với các đối tác trên toàn bộ chuỗi giá trị.

Nhờ đó, Oji Liquid Pak tiếp cận bao bì từ góc nhìn tuần hoàn toàn diện hơn, không chỉ chú trọng hiệu suất của bao bì mà còn cân nhắc cách vật liệu có thể quay lại một chuỗi giá trị sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Ông Kestutis Sliuzas, CEO của Oji Liquid Pak cho biết, ngành bao bì đang chuyển dịch sang một tiêu chuẩn mới, nơi hiệu suất, an toàn thực phẩm, tính linh hoạt trong vận hành và yếu tố tuần hoàn cần song hành với nhau.

"Tại Oji Liquid Pak, mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vật liệu bao bì, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi bằng những giải pháp đáp ứng nhu cầu của thị trường hôm nay và có thể thích ứng với những yêu cầu của tương lai”, ông Kestutis Sliuzas nói.

Một lợi thế nổi bật trong giải pháp của Oji Liquid Pak là khả năng tương thích với hệ sinh thái bao bì tiệt trùng hiện có trên thị trường. Vật liệu bao bì tiệt trùng của Oji Liquid Pak có thể dùng với với các máy chiết rót dạng cuộn (roll-fed filling machines) đang được sử dụng trên thị trường, giúp doanh nghiệp tận dụng hạ tầng sẵn có, đồng thời tối ưu hóa hoạt động và hiệu quả vận hành mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình, chỉ vật liệu bao bì hoặc một hệ thống trọn gói gồm vật liệu bao bì, công nghệ chiết rót và dịch vụ kỹ thuật, tất cả từ một đối tác duy nhất.