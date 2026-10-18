OIC thúc đẩy đoàn kết Hồi giáo, ưu tiên giải quyết khủng hoảng khu vực và Palestine

Phát biểu khai mạc hội nghị kéo dài hai ngày, Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi nhấn mạnh những cuộc khủng hoảng ở cấp độ khu vực và quốc tế đòi hỏi các quốc gia Hồi giáo tăng cường hành động chung để bảo vệ lợi ích của người dân, giải quyết những vấn đề cùng quan tâm và bảo đảm tương lai cho các thế hệ tiếp theo. Theo Hãng thông tấn Iraq (INA), ông cho rằng thế giới Hồi giáo đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn, đòi hỏi khả năng phối hợp và thích ứng trước những biến đổi về kinh tế, văn hóa và truyền thông.

Vấn đề Palestine tiếp tục giữ vị trí trọng tâm trong chương trình nghị sự. Thủ tướng al-Zaidi khẳng định việc bảo đảm công lý và các quyền chính đáng của người Palestine có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh, ổn định khu vực. Hội nghị cũng thảo luận về tình hình tại Dải Gaza, các điểm nóng xung đột khác trong thế giới Hồi giáo và những biện pháp thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại.

Tổng Thư ký OIC Ismail Ould Cheikh Ahmed cũng nhấn mạnh ưu tiên của tổ chức đối với vấn đề Palestine, kêu gọi các nước thành viên thống nhất lập trường và tăng cường nỗ lực bảo vệ quyền của người Palestine, bảo vệ Jerusalem cùng các địa điểm linh thiêng, đồng thời chấm dứt những đau khổ mà người dân Palestine đang phải gánh chịu. Ông cho rằng giai đoạn hiện nay đòi hỏi OIC phát huy hơn nữa vai trò điều phối, củng cố đoàn kết và tăng cường các cơ chế hoạt động để ứng phó hiệu quả với những thách thức chính trị, an ninh, nhân đạo và phát triển.

Tại hội nghị, Thủ tướng al-Zaidi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do thương mại, bảo vệ các tuyến vận tải và duy trì hoạt động thông suốt của những hành lang giao thông quốc tế. Ông đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Pakistan trong việc góp phần hạ nhiệt căng thẳng khu vực, kêu gọi các nước thành viên tăng cường đóng góp cho hòa bình và ổn định.

Trong khuôn khổ hội nghị, Iraq chính thức tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao OIC từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc họp lần thứ 52 được tổ chức với chủ đề “Đối thoại và đoàn kết: Hai trụ cột thiết yếu thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững”.

Việc Baghdad đăng cai hội nghị diễn ra trong thời điểm các quốc gia thành viên phải xử lý đồng thời nhiều thách thức về an ninh, quan hệ khu vực và phát triển kinh tế. Những kết quả đạt được sẽ phụ thuộc vào khả năng thu hẹp khác biệt, duy trì đối thoại và chuyển các cam kết chung thành hành động cụ thể. Trong đó, thúc đẩy giải pháp chính trị cho các cuộc khủng hoảng, bảo vệ quyền của người Palestine và tăng cường kết nối kinh tế là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với vai trò của OIC trong thời gian tới.