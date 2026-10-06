Oia – ngôi làng mái vòm xanh và nơi ngắm hoàng hôn ngoạn mục bậc nhất Hy Lạp

Oia là một trong những điểm đến mang tính biểu tượng nhất của Santorini và thường xuất hiện trong những bức ảnh về các hòn đảo Hy Lạp.

Nằm trên vách đá cao nhìn ra biển Aegean, ngôi làng gây ấn tượng với những ngôi nhà quét vôi trắng, mái vòm xanh đặc trưng và khung cảnh hoàng hôn được xem là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng nhất Hy Lạp.

Dù vẻ đẹp của Oia khiến nơi đây trở thành điểm check-in được yêu thích trên mạng xã hội, ngôi làng không chỉ có những góc chụp ảnh đẹp.

Du khách còn có thể khám phá các công trình lịch sử, trải nghiệm biển đảo và tìm hiểu đời sống văn hóa đặc trưng của Santorini.

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Những điều cần biết trước khi đến Oia

Oia là một trong những ngôi làng được du khách ghé thăm nhiều nhất trên đảo Santorini, đặc biệt vào mùa cao điểm. Vì vậy, những con phố nhỏ có thể trở nên khá đông đúc, nhất là vào thời điểm hoàng hôn.

Giống nhiều ngôi làng truyền thống của Hy Lạp, Oia có hệ thống đường đi bộ nhỏ, hẹp, quanh co và nhiều đoạn dốc. Du khách nên chuẩn bị giày dép thoải mái để thuận tiện khám phá.

Khi đi bộ qua những con phố của làng, du khách có thể bắt gặp hàng loạt ngôi nhà trắng nằm nối tiếp nhau trên sườn núi, xen giữa là những mái vòm xanh nổi bật.

Một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất tại Oia là tìm một vị trí cao để ngắm mặt trời từ từ khuất xuống đường chân trời. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm đông khách nhất trong ngày nên du khách nên đến sớm nếu muốn tìm được vị trí đẹp.

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm

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Mùa cao điểm du lịch tại Santorini thường rơi vào mùa hè, khoảng giữa tháng 6 đến đầu tháng 9. Đây là thời điểm thời tiết ấm áp, với nhiệt độ cao trung bình ban ngày thường trên 27 độ C.

Đổi lại, du khách phải đối mặt với lượng khách rất lớn. Những con đường nhỏ của Oia có thể đông đúc, trong khi các điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng thường chật kín người.

Nếu muốn tận hưởng Santorini trong không gian thoải mái hơn, cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 hoặc tháng 9 có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Thời tiết vẫn tương đối dễ chịu, trong khi lượng khách thường thấp hơn so với cao điểm mùa hè.

Giai đoạn này cũng mang đến cơ hội tìm được mức giá lưu trú tốt hơn, đặc biệt khi nhiều khách sạn nổi tiếng của Santorini tập trung tại Oia và các khu vực lân cận.

Những trải nghiệm không nên bỏ qua ở Oia

Du ngoạn bằng thuyền buồm

Một trong những cách tuyệt vời để cảm nhận vẻ đẹp của Santorini là rời khỏi đất liền và khám phá vùng biển xung quanh đảo.

Du khách có thể tham gia các chuyến du ngoạn bằng thuyền buồm hoặc thuyền máy, trong đó có những tour đưa khách men theo bờ biển, ghé các suối nước nóng, Bãi biển Đỏ và những điểm thích hợp để bơi hoặc lặn ngắm cảnh dưới nước.

Từ trên thuyền, du khách cũng có thể nhìn rõ hơn những vách đá dựng đứng của Santorini và những ngôi nhà trắng đặc trưng nằm trên sườn núi.

Ảnh: Kate Holstein

Khám phá Lâu đài Oia

Lâu đài Oia, còn được biết đến với tên gọi Lâu đài Thánh Nicholas, là một trong những địa điểm gắn liền với lịch sử của ngôi làng.

Công trình ngày nay chỉ còn lại một phần tàn tích, nhưng nơi đây từng là một pháo đài có vai trò phòng thủ quan trọng. Du khách vẫn có thể nhìn thấy dấu tích của hệ thống công trình từng được sử dụng để bảo vệ khu vực trước những mối đe dọa từ bên ngoài.

Đặc biệt, vị trí của lâu đài trên vách đá khiến nơi đây trở thành một trong những điểm có tầm nhìn rộng và đẹp nhất Oia.

Ghé nhà thờ Panagia Platsani

Nằm tại quảng trường chính của Oia, Panagia Platsani là một trong những nhà thờ nổi bật của ngôi làng.

Nhà thờ hiện nay được xây dựng lại sau trận động đất năm 1956 làm hư hại công trình ban đầu. Bên trong, du khách có thể chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Mẹ Maria cùng những lễ vật được người dân và khách hành hương dâng lên.

Nếu đến Oia vào tháng 8, du khách có thể bắt gặp các hoạt động tôn giáo nhân ngày lễ của nhà thờ vào 15/8, trong đó có cuộc rước kiệu diễn ra vào đêm trước ngày lễ.

Khám phá những bãi biển quanh Oia

Ảnh: santorini-more.com

Đến Santorini mà bỏ qua biển sẽ là một thiếu sót. Từ Oia, du khách có thể tiếp cận một số bãi biển và khu vực ven biển nổi tiếng.

Katharos là một trong những lựa chọn được nhiều du khách tìm đến. Bãi biển nằm giữa những vách đá, tạo nên khung cảnh tương phản giữa đá núi và làn nước xanh.

Trong khi đó, khu vực vịnh Amoudi nằm dưới chân Oia mang đến một trải nghiệm khác.

Nơi đây nổi tiếng với làn nước trong xanh và những vách đá, thu hút du khách muốn bơi lội hoặc thử sức với hoạt động nhảy từ vách đá. Tuy nhiên, du khách cần đặc biệt chú ý điều kiện biển và độ an toàn trước khi tham gia.

Ngắm hoàng hôn nổi tiếng của Oia

Ảnh: Manuel Breva Colmeiro / Getty

Hoàng hôn là trải nghiệm gần như không thể bỏ qua khi đến Oia. Khi mặt trời dần hạ xuống phía đường chân trời, ánh sáng nhuộm vàng những bức tường trắng và mái vòm xanh, trong khi biển Aegean phía dưới chuyển sang nhiều sắc độ khác nhau.

Khung cảnh này chính là một trong những hình ảnh làm nên danh tiếng của Santorini trên bản đồ du lịch thế giới.

Lâu đài Oia thường được xem là một trong những vị trí nổi tiếng để ngắm hoàng hôn nhờ nằm trên cao và có tầm nhìn rộng ra biển.

Tuy nhiên, đây cũng là địa điểm rất đông người vào cuối ngày. Du khách muốn có vị trí đẹp nên đến sớm, đồng thời chuẩn bị tinh thần chia sẻ không gian với rất nhiều người cùng chờ đợi khoảnh khắc mặt trời biến mất sau đường chân trời.

Oia có thể đông đúc và nổi tiếng đến mức khó tìm được một góc hoàn toàn riêng tư, nhưng chính khoảnh khắc cả đám đông cùng im lặng ngắm bầu trời đổi màu lại trở thành một phần thú vị của trải nghiệm.

Với kiến trúc trắng – xanh đặc trưng, những con đường nằm cheo leo trên vách đá, biển xanh trải rộng và hoàng hôn ngoạn mục, Oia vẫn là một trong những điểm đến tiêu biểu nhất của Santorini và là nơi du khách khó có thể bỏ qua trong hành trình khám phá các hòn đảo Hy Lạp.