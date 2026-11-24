Công an xã Hiệp Thạnh thực hiện mô hình “Đổi vũ khí lấy gạo, nhu yếu phẩm”

Đổi súng lấy gạo

Từng lưu giữ một khẩu súng săn nhiều năm, ông K’Lâm, người dân tộc thiểu số ở thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh không nghĩ vật dụng quen thuộc ấy có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chỉ đến khi được lực lượng công an đến nhà tuyên truyền, giải thích về quy định pháp luật cũng như những rủi ro trong quá trình sử dụng, ông K’Lâm mới hiểu rõ và tự nguyện giao nộp khẩu súng.

Đó cũng là một trong những cách Công an xã Hiệp Thạnh tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó nổi bật là hoạt động “Đổi vũ khí lấy gạo, nhu yếu phẩm”. Thay vì chỉ vận động bằng những buổi tuyên truyền tập trung, lực lượng công an đã kết hợp hoạt động an sinh xã hội với phổ biến pháp luật, khuyến khích người dân chủ động giao nộp những vật dụng nguy hiểm còn cất giữ trong gia đình. Thời gian qua, Công an xã Hiệp Thạnh đã vận động thu hồi 9 khẩu súng hơi, súng tự chế; 68 công cụ hỗ trợ; 208 dao, mã tấu cùng nhiều tang vật liên quan đến pháo.

Thượng tá Phan Hữu Sơn - Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh cho biết, mô hình xuất phát từ mong muốn tạo sự gần gũi, thiết thực trong công tác vận động. Giá trị vật chất của phần gạo, nhu yếu phẩm không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, khích lệ người dân chủ động giao nộp những vật dụng nguy hiểm. Quan trọng hơn, thông qua hoạt động này, lực lượng công an có thêm điều kiện tiếp xúc, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rằng không tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép cũng chính là bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Giữ bình yên từ mỗi nếp nhà

Nếu ở Hiệp Thạnh, người dân được vận động giao nộp vũ khí bằng hình thức “đổi vũ khí lấy gạo”, thì tại nhiều địa phương khác, công an cơ sở cũng lựa chọn những cách làm phù hợp với đặc điểm dân cư và tình hình địa bàn. Điểm chung là lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm trọng tâm, giúp người dân hiểu rõ nguy cơ và tự giác loại bỏ những vật dụng nguy hiểm còn cất giữ trong gia đình.

Tại xã Quảng Trực, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, gắn với đặc điểm địa bàn biên giới và tập quán của người dân. Qua vận động, Công an xã đã thu hồi 52 khẩu súng tự chế, 4 linh kiện súng, 11 đầu đạn, bom, mìn, 59 viên đạn quân dụng, 1.910 viên đạn chì, 3 vũ khí thô sơ và 2 quả pháo.

Một trong những kết quả rõ nét nhất tại 5 xã biên giới, trong đợt cao điểm do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với công an các địa phương triển khai, người dân đã tự giác giao nộp 155 khẩu súng tự chế, 10 linh kiện súng, 2.372 viên đạn các loại, 11 đầu đạn, bom, mìn, 55 vũ khí thô sơ và 2 quả pháo. Cùng với tuyên truyền, vận động, lực lượng công an còn trao hàng trăm phần quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, công tác này đang được triển khai theo hướng linh hoạt, sát dân, phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thể, già làng và người có uy tín. Theo kế hoạch, thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục rà soát địa bàn, duy trì các mô hình hiệu quả, tăng cường vận động đến từng hộ gia đình, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.