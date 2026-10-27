Ðối ngoại biên phòng, vun đắp tình hữu nghị

Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ sinh kế, kết nghĩa cụm dân cư góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia.

Phối hợp giữ vững an ninh biên giới

Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia có ý nghĩa quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhận thức rõ điều đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh duy trì các hoạt động đối ngoại, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm ANTT tại cửa khẩu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp với Tiểu đoàn Công an bảo vệ biên giới 623 và Tiểu đoàn 113 Bộ đội Biên phòng Campuchia tiến hành tuần tra song phương bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyễn Tú

Trong năm 2026, đơn vị tổ chức 10 lần tuần tra song phương với 240 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; giao ban với Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Oyadav (Campuchia) 2 lần, có 35 lượt người tham gia. Đồn cũng tổ chức 2 cuộc hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ biên giới 623 và Tiểu đoàn 113 BĐBP Campuchia, với 40 lượt người tham gia.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, hai bên duy trì trao đổi thông tin qua thư từ với 6 lượt, gồm 5 thư gửi và 1 thư nhận. Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, đoàn công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã sang thăm, chúc mừng và trao đổi tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn, đồng thời trao tặng 20 suất quà cùng các nhu yếu phẩm, tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Trung tá Trương Mạnh Cường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - cho biết: Thông qua hội đàm, giao ban, trao đổi thông tin và tuần tra song phương, đơn vị phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia nắm tình hình, thống nhất biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ANTT, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia, trong đó có hải quan, kiểm dịch, thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu đối với người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu theo quy định. Việc phối hợp chặt chẽ vừa tạo thuận lợi cho giao thương, vừa bảo đảm yêu cầu quốc phòng - an ninh.

Chung sức vun đắp tình hữu nghị

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng chức năng phía Campuchia. Ảnh: Nguyễn Tú

Cùng với đối ngoại biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chú trọng đối ngoại nhân dân thông qua các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, hỗ trợ sinh kế và tuyên truyền, vận động người dân hai bên chấp hành quy định về biên giới. Qua đó, đơn vị phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.

Từ ngày 26-1-2013, mô hình kết nghĩa cụm dân cư giữa làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai và làng Pó Lớn, xã Pó Nhầy, tỉnh Ratanakiri (Campuchia) được triển khai. Hoạt động này tạo điều kiện để người dân hai bên giao lưu, tìm hiểu phong tục, tập quán, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về biên giới.

Tháng 8-2026, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Dom tổ chức chương trình bàn giao nhà hữu nghị và trao sinh kế cho nhân dân các cụm dân cư kết nghĩa khu vực biên giới giữa tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Trong chương trình, 20 con bò giống và 1 căn nhà tình nghĩa được trao tặng các hộ nghèo ở khu vực biên giới phía Campuchia.

Những hỗ trợ thiết thực giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia, tương trợ giữa nhân dân 2 nước.

Trung tá Trương Mạnh Cường cho biết, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa người dân hai bên biên giới. Qua đó, đơn vị tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định về biên giới Việt Nam - Campuchia, vận động người dân chấp hành pháp luật, chung tay giữ gìn ANTT.

Thượng tá Hoàng Tuấn Minh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; đồng thời đẩy mạnh kết nghĩa, đối ngoại nhân dân, hỗ trợ sinh kế, vận động người dân hai bên chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.