Ðổi mới sáng tạo đồng hành tăng trưởng kinh tế

Chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2026, CiNEC tập trung tham mưu cơ chế, chính sách và triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, ÐMST.

Sau hơn 9 tháng, CiNEC từng bước kết nối chuyên gia, viện, trường, DN và cộng đồng, tạo nền tảng hỗ trợ các ý tưởng phát triển thành sản phẩm, dịch vụ có khả năng tiếp cận thị trường.

Kết nối nguồn lực, hỗ trợ khởi nghiệp

Ông Triệu Thanh Tuấn, Giám đốc CiNEC, cho biết: "CiNEC định hướng lấy DN và nhu cầu thị trường làm trung tâm, tập trung hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận công nghệ, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đầu ra. Ðơn vị xây dựng 4 chương trình thành phần, gồm: Nền tảng ÐMST Cà Mau; Hành trình Khởi nghiệp Cà Mau; Doanh nghiệp số Cà Mau; Nhân tài số Cà Mau, kết nối quá trình từ hình thành ý tưởng, đào tạo, ươm tạo đến thương mại hoá sản phẩm".

Các thí sinh trình bày ý tưởng tại vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026.

Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 (NEX 2026) thu hút 132 ý tưởng, dự án tham gia sơ tuyển. Trong đó, 20 dự án được lựa chọn vào bán kết để huấn luyện, cố vấn. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như: công nghệ y tế, giáo dục, giải pháp số, nông nghiệp, thuỷ sản và kinh tế tuần hoàn, tạo nguồn để tiếp tục hỗ trợ phát triển sau cuộc thi.

Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp và ÐMST tỉnh Cà Mau ra mắt ngày 15/9/2026, với 21 thành viên là doanh nhân, lãnh đạo DN và chuyên gia. Việc kết nối những người có kinh nghiệm thực tế với các nhóm khởi nghiệp giúp dự án xác định nhu cầu khách hàng, hoàn thiện mô hình kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

CiNEC còn tổ chức các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, với hơn 60 học viên tham gia chương trình ÐMST nhằm nâng tầm giá trị đặc sản Cà Mau; hơn 70 học viên được tập huấn truyền thông đa phương tiện phục vụ quảng bá sản phẩm địa phương.

Bên cạnh đó, các hội thảo về dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số DN góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Ðổi mới sáng tạo tỉnh, ngày 15/10, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận những nỗ lực ban đầu của Trung tâm.

Nhấn mạnh khoa học, công nghệ và ÐMST phải trở thành động lực tăng trưởng mới của Cà Mau, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu hoạt động của Trung tâm phải hướng đến nhiệm vụ cụ thể, có sản phẩm và hiệu quả đo lường được, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy lợi thế địa phương, tạo giá trị mới

Với thế mạnh về thuỷ sản, nông nghiệp và kinh tế biển, Cà Mau có nhiều dư địa phát triển ÐMST từ các sản phẩm đặc trưng. Yêu cầu đặt ra là ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng, phát triển chế biến sâu, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và gia tăng giá trị cho DN, người sản xuất.

Theo định hướng của CiNEC, các lĩnh vực ưu tiên gồm: kinh tế biển, thuỷ sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu nông sản, thuỷ sản và chuyển đổi số DN.

Ðơn vị hiện đang thu thập thông tin về nông sản, làng nghề, sản phẩm tiêu biểu để định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và kết nối nguồn lực hỗ trợ.

CiNEC ký kết phối hợp với Tỉnh đoàn Cà Mau triển khai hoạt động hỗ trợ, tư vấn và ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên.

Riêng lĩnh vực thuỷ sản, CiNEC thúc đẩy hợp tác với Ðại học Arizona (Hoa Kỳ), trao đổi về nâng cao năng lực chẩn đoán bệnh thuỷ sản và xây dựng hồ sơ hợp tác phòng thí nghiệm. Hướng hợp tác này mở thêm cơ hội tiếp cận giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ kiểm soát dịch bệnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Ðối với nông nghiệp, CiNEC kết nối các tổ chức hỗ trợ ÐMST nhằm đưa giải pháp công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển sản phẩm. Các hướng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chế biến sâu nông sản, thuỷ sản cũng được xúc tiến, hướng đến khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu bản địa và thương mại hoá kết quả nghiên cứu.

Hoạt động ÐMST còn mở rộng sang lĩnh vực văn hoá, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Diễn đàn Khởi nghiệp và ÐMST Cà Mau năm 2026 (CAPE 2026) thu hút hơn 400 đại biểu, tạo không gian trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh, chuyên gia và cộng đồng DN. Cà Mau Art Tour 2026 quy tụ hơn 50 hoạ sĩ, nghệ sĩ đến từ 14 quốc gia, kết nối nghệ thuật với văn hoá, du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Thời gian tới, CiNEC tập trung triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển nhân lực công nghệ, kết nối đầu tư và đưa hoạt động ÐMST đến xã, phường, trường học. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu hệ sinh thái, huy động hạ tầng dùng chung và cụ thể hoá các thoả thuận hợp tác thành nhiệm vụ có sản phẩm, tiến độ rõ ràng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhiều bạn trẻ tham gia khoá tập huấn “Đổi mới sáng tạo nâng tầm giá trị đặc sản Cà Mau” do CiNEC phối hợp Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức, ngày 9-10/6.

Ðổi mới sáng tạo chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh. Khi các ý tưởng được hỗ trợ phát triển thành sản phẩm, mở rộng thị trường và tạo thêm việc làm, ÐMST sẽ trở thành động lực thiết thực, nâng cao sức cạnh tranh của DN và thúc đẩy kinh tế Cà Mau tăng trưởng bền vững./.