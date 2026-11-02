Ðổi mới công tác thi đua, khen thưởng từ cơ sở

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức ngày 29-10.

Cán bộ phụ trách cần nâng cao năng lực tham mưu, nghiệp vụ; lựa chọn đúng tập thể, cá nhân có thành tích thực chất, bảo đảm việc bình xét, khen thưởng công khai, minh bạch, công bằng.

Nâng chất lượng tham mưu từ cơ sở

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác TĐKT xã Định Quán từng đảm nhiệm lĩnh vực này tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Quán trước đây. Chị Thảo cho biết: Chị luôn chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định, quy trình nghiệp vụ và cách thức sử dụng phần mềm TĐKT để đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại. Đồng thời mong phần mềm tiếp tục được hoàn thiện, vận hành ổn định; cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để cán bộ phụ trách công tác TĐKT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Với anh Nguyễn Kim Bằng, Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, việc cập nhật quy định mới giúp cán bộ phụ trách có thêm cơ sở tham mưu, tổ chức thực hiện và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình bình xét. Theo anh Bằng, nhà trường hiện tham gia 2 khối thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Khối thi đua số 12 của thành phố. Những thay đổi trong quy định về TĐKT đặt ra yêu cầu phải thường xuyên cập nhật để triển khai thống nhất. Anh mong muốn sẽ có thêm nhiều buổi tập huấn giúp cán bộ phụ trách có thêm cơ hội trao đổi những vướng mắc trong thực tế, học hỏi kinh nghiệm và vận dụng quy định phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Từ ngày 1-10-2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT số 06/2026/QH16 có hiệu lực, với nhiều quy định mới về thẩm quyền, nguyên tắc và thủ tục khen thưởng. Điều này đòi hỏi cán bộ phụ trách ở các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kịp thời nắm bắt để tham mưu và tổ chức thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐTK thành phố Đoàn Thị Thu Thủy cho biết: TĐKT có vai trò quan trọng trong tạo động lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, phục vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố. Thời gian qua, thành phố quan tâm triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố nhấn mạnh: Luật TĐKT đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 1-10-2026 đòi hỏi đội ngũ làm công tác TĐKT phải kịp thời cập nhật, nắm vững và vận dụng thống nhất. Trong điều kiện thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chuẩn bị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2026, cán bộ cần chủ động tham mưu, triển khai những nội dung đã được tập huấn; nâng cao chất lượng bình xét, lựa chọn đúng tập thể, cá nhân tiêu biểu, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng.

Khen thưởng đúng thành tích

Thông tin tại Hội nghị tập huấn công tác TĐKT năm 2026 mới đây, ông Nguyễn Đức Nhuận, Phó Phòng III, Ban TĐKT Trung ương đã làm rõ một số điểm mới của Luật TĐKT số 06/2026/QH16. Luật có nhiều nội dung mới liên quan đến thẩm quyền, nguyên tắc và thủ tục xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Theo Thông tư số 25/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ, phong trào thi đua phải gắn với chức năng, nhiệm vụ hoặc mục tiêu phát triển của cơ quan, đơn vị; có chỉ tiêu, nội dung, kế hoạch và phương pháp thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tế. Quá trình triển khai cần được thường xuyên đôn đốc, theo dõi; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc chuyển giao toàn bộ thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện trước đây cho chủ tịch UBND cấp xã. Luật cũng bổ sung trường hợp khen thưởng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Về nguyên tắc khen thưởng, luật tiếp tục quy định không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; đồng thời bổ sung cụm từ “trừ khen thưởng công trạng” nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa nguyên tắc và tiêu chuẩn khen thưởng. Luật cũng phân định rõ 2 loại hình: khen thưởng phong trào thi đua theo chuyên đề và khen thưởng chuyên đề.

Cũng theo ông Nhuận, cùng với những thay đổi về thẩm quyền và nguyên tắc xét khen thưởng, các quy định mới cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu TĐKT tập trung, thống nhất; cắt giảm một số thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng. Những yêu cầu này đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với cán bộ làm công tác TĐKT trong tham mưu, thẩm định hồ sơ và đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân.

Anh Huỳnh Quang Trung, nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính phụ trách công tác TĐKT, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (phường Lộc Ninh) cho rằng: Việc đưa hồ sơ lên hệ thống trực tuyến giúp giảm khâu luân chuyển qua nhiều cấp. Tuy nhiên, phương thức mới đòi hỏi người lập hồ sơ phải cẩn trọng, bảo đảm thông tin chính xác ngay từ đầu để hạn chế sai sót và tránh phải bổ sung, điều chỉnh hồ sơ trong quá trình thẩm định.

Việc khen thưởng đúng người, đúng thành tích không chỉ bảo đảm sự công bằng trong bình xét mà còn tạo động lực để mỗi cá nhân tiếp tục nỗ lực, sáng tạo. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ làm công tác TĐKT trong quá trình đổi mới nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.